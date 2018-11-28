 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сын Жириновского депутат Лебедев лихо гусарит в Майами. Тоже, типа, патриот...
20:46 29.11.2018

Политолог оценил шикарные фото сына Жириновского из США: "Скомпрометировал себя"
Но после негативных комментариев пользователей соцсетей Игорь Лебедев удалил следы пребывания за океаном

Лазурные волны, американский флаг, развевающийся на борту катера, шикарные прибрежные дома и подпись: "Maiami, можно только влюбиться!". Такой пост в фэйсбуке выложила не очередная "модель", хвастающаяся своим образом жизни в соцсетях, а депутат Госдумы от ЛДПР, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев. И все бы ничего, но в это самое время он должен был не рассекать по волнам в Америке, а общаться с избирателями в своем округе. По мнению эксперта, спикер Госдумы вряд ли оставит эту историю без внимания, хоть Лебедев и попытался "замести" следы.

Политолог оценил шикарные фото сына Жириновского из США: фото: Геннадий Черкасов
Пользователи соцсетей, глядя на фотографии Игоря Лебедева, вспоминали его публичные заявления с критикой США и предположили, что в отместку он сольет бензин в океан или еще как-то "испортит" майамские воды.

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"США считают себя гегемоном во всех областях, теперь уже и в футболе, пытаются навязать свои точку зрения и принципы, беспардонно вмешиваются в дела других государств... Россию в очередной раз захотели в чем-то принизить, оскорбить", - говорил, в частности, Лебедев.

В комментариях к посту депутата отметились не только возмущенные избиратели, но и лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Он то и напомнил депутату, что сейчас идет "региональная" неделя, во время которой он обязан встречаться с избирателями в своем округе. По словам Неверова, депутат однако находится далековато от Хабаровска или Смоленска.

Но Лебедев не растерялся. "Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции", - отшутился он в ответ.

Напомним, "региональная" неделя отводится депутатам ежемесячно для встреч с избирателями, личного приема граждан в регионе, с которым депутат поддерживает постоянную связь с момента своего избрания, приема письменных жалоб и наказов.

Впрочем, через несколько часов Лебедев удалил возмутившие всех фотографии, а заодно скрыл видео с баскетбольного матча в Нью-Йорке, который, судя по всему, недавно посетил. С точки зрения репутации - ход сомнительный, ведь фотографии с его комментариями уже появились в прессе.

Следующим логичным ходом со стороны Лебедева могло бы стать сообщение о том, что его взломали и селфи из Хабаровска, если, конечно, он немедленно туда вылетел.

На телефонные звонки журналистов и вопросы в соцсетях Лебедев не отвечает, в ЛДПР также не комментируют выходки сына главы фракции.

- За пропуски пленарных заседаний депутатам грозят штрафы. Но аналогичных санкций за "прогул" региональной недели нет, - отмечает политолог Алексей Ковалев. - Однако, статья 75 думского регламента предписывает, чтобы депутат "рассматривал обращения избирателей, лично вел их прием не реже чем один раз в два месяца". Если окажется, что за весь месяц депутат так и не нашел времени для встреч с избирателями - против него могут принять меры, вплоть до угрозы лишиться депутатского статуса. Для этого, конечно, прогулы должны быть регулярными. Не стоит забывать, что вступая в полномочия думского спикера, Вячеслав Володин в первую очередь занялся дисциплиной. Он пересмотрел регламент и заявил, что будет строго следить за его исполнением. Поэтому Лебедев своим поступком не только скомпрометировал себя, но и Володина, а также нанес серьезный имиджевый ущерб Госдуме. Зная манеру руководства нынешнего думского спикера, эту ситуацию без внимания он не оставит".

Анастасия Родионова

Источник - Московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543513560
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