В Узбекистане появился замминистра внешней торговли по вопросам вступления в ВТО

20:56 29.11.2018

В структуре Министерства внешней торговли Узбекистана введена новая должность – заместителя министра по вопросам вступления республики во Всемирную торговую организацию (ВТО). Соответствующее постановление президент страны Шавкат Мирзиеев подписал 27 ноября, сообщает пресс-служба Минвнешторга.

Замминистра возглавит переговорную группу по обсуждению вступления Узбекистана в международную организацию, а также займется вопросами совершенствования таможенно-тарифного регулирования внешней торговли, оптимизации импорта-экспорта и развития транспортных коридоров.



Вместе с тем, в Минвнешторга будет создано управление координации сотрудничества Узбекистана с ВТО, которое займется подготовкой документов, необходимых для вступления республики в организацию, взаимодействием с международными экспертами и адаптацией национального законодательства в соответствии с требованиями ВТО.



В президентском постановлении также содержится пункт, согласно которому отдел по содействию экспорта продукции территорий преобразуют в управление содействия экспорту продукции территорий и плодоовощной продукции. Перед работниками данного подразделения Минвнешторга поставлены задачи по помощи узбекским производителям фруктов и овощей в поиске рынков сбыта, потенциальных иностранных партнеров и сопровождении экспортных контрактов.



В связи с нововведениями численность штата управленческого персонала ведомства увеличена с 67 до 82 сотрудников.



Узбекистан подал заявку на вступление в ВТО в 1994 году и участвовал в трех встречах рабочей группы. Этот процесс остановился в октябре 2005 года - после трагических событий в Андижане. Тем не менее Узбекистан продолжал корректировать свое законодательство, чтобы соответствовать требованиям ВТО, а в 2017 году возобновил работу по вступлению во Всемирную торговую организацию.



В октябре текущего года сообщалось, что на пост советника министра внешней торговли Узбекистана по вопросам вступления в ВТО назначен специалист в области международного торгового права, эксперт Агентства США по международному развитию (USAID) Йован Йекич. В числе задач эксперта значатся подготовка основного документа, описывающего режим внешней торговли республики для дальнейшего представления в секретариат ВТО; разработка предложений для внесения в национальное законодательство в соответствии с нормами ВТО; содействие в переговорном процессе по вступлению в организацию и так далее.