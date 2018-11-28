Зурабишвили: триумф маленькой женщины, - М.Гасанова

21:20 29.11.2018

Зурабишвили: триумф маленькой женщины



Взгляд из Баку



Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта", победила во втором туре президентских выборов в Грузии, набрав 59,56% голосов. Ее соперник, Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное движение "Сила в единстве", который в первом туре шел "ноздря в ноздрю" с ней, набрал 40,44%.



Неудачу своего кандидата в первом туре "Грузинская мечта" и ее лидер Бидзина Иванишвили переживали очень тяжело. По слухам, сама Зурабишвили даже обвинила правящую партию в плохой организации ее кампании и пригрозила выйти из президентской гонки. Однако воспринявшая итоги выборов как поражение и признавшая свою халатность в предвыборный период власть, опасаясь упустить президентское кресло, пошла на отчаянные шаги: объявила всеобщую мобилизацию, задействовала весь административный ресурс, чтобы обеспечить высокую явку и привлечь ту часть электората, которая не явилась на избирательные участки в первом туре, обещала социальные и экономические реформы, а самое главное - сделала популистский шаг, пообещав простить банковские задолженности граждан, не превышающие двух тысяч лари. Ну и назначила выборы на будний день в расчете на использование административного ресурса для привлечения бюджетников к голосованию.



Результат превысил ожидания. Зурабишвили вырвалась вперед с большим отрывом. Властям удалось обеспечить 56% явку и получить желаемый результат. Победитель президентской гонки сразу же после объявления результатов экзитполов обратилась к нации и призвала к единству и объединению, пообещав быть "президентом всех граждан Грузии" - и тех, кто поддержал ее, и тех, кто не голосовал за нее. Ее конкурент, как видно на видеокадрах, был неприятно удивлен и не стал комментировать данные экзитполов, предпочтя дождаться "окончательных данных" в надежде на тех избирателей, которые пришли на избирательные участки после 17:00. Молниеносную реакцию продемонстрировал проживающий в Нидерландах бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в случае победы Вашадзе имел все шансы получить помилование и вернуться на родину.



Он призвал граждан Грузии выйти на акции протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы. "С завтрашнего дня, несмотря на то, какие будут результаты, мы переходим на массовое неповиновение. Я призываю грузинскую полицию, армию дистанцироваться от криминальной мафиозной банды, я призываю вас взять спасение Грузии в свои руки", - заявил он. Сам Вашадзе назвал "мнением одного человека" призыв соратников и сторонников объявить мирное гражданское неповиновение и решил согласовать дальнейший план действий со сторонниками в Тбилиси. А один из лидеров партии "Грузинская мечта", глава парламента Ираклий Кобахидзе заметил, что "Саакашвили не может адекватно воспринимать события и положение в Грузии".



Независимые наблюдатели, включая Transparency International - Georgia, отметили факты нарушения тайны голосования, возможного подкупа избирателей и попытку фальсификации выборов. Так, руководитель избирательного штаба кандидата от оппозиции Георгий Вашадзе перечислил те нарушения, которые произошли в день выборов. "Против нас были запугивание, подкуп, воровской мир, криминалы… Тот миллион голосов, который там на стороне Саломе Зурабишвили, завтра-послезавтра будет голосами наших сторонников. То, что произошло в Грузии, - это не выборы", - сказал Вашадзе. Как заявил в комментарии азербайджанскому порталу Axar.az депутат парламента Грузии от оппозиционного "Единого национального движения" Азер Сулейманов, "Грузинская мечта" пошла на огромные фальсификации. Мы стали свидетелями агонии нынешней власти в Грузии. По имеющимся у нас данным, кандидат от оппозиции Вашадзе набрал свыше 60% голосов, но в ход пошли такие методы, как шантаж, угрозы, подкуп избирателей".



Грузинский политолог Гела Васадзе в беседе с Axar. az тоже признал, что в процессе голосования имели место многочисленные нарушения Избирательного кодекса. "Конечно, есть нарушения, причем по сравнению с первым туром уровень нарушений можно назвать беспрецедентным. Естественно, власть делает все, чтобы победить на выборах, которые практически превратились в референдум о доверии к власти", - сказал он. В то же время политолог отметил активность граждан на избирательных участках. "Активность электората также выше, чем в первом туре, и это тоже объясняется просто. Власть мобилизовала своих сторонников всеми доступными способами", - отметил Васадзе. Грузинский политолог сказал, что "эти выборы по форме можно назвать демократическими, а по содержанию - издевательством". Он упомянул финансовое влияние, административное давление и подкуп избирателей в ходе выборов. Однако при этом признал, что на этих выборах действительно шла борьба между кандидатами.



Грузия получила президента - женщину, француженку, аристократку, профессионального дипломата. И хотя в результате перехода Грузии к парламентской форме правления полномочия президента будут значительно ограничены, однако глава государства все равно остается верховным главнокомандующим, а также обладает правом вето и помилования. Аналитики называли эти выборы важным тестом для политических сил перед парламентскими выборами 2020 года. И вот вопрос, интересующий ближайших соседей Грузии. Нового президента политолог Васадзе называет французским дипломатом, а возможность потепления отношений с Россией после ее инаугурации рассматривает через призму Парижа, напомнив, что Иванишвили выдвинул ее кандидатуру - несмотря на сопротивление правящей партии - лишь потому, что она обеспечивает ему политическую крышу во Франции.



Хотя беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым начинала Зурабишвили так: "Россия угнетала Грузию в течение 200 лет, а теперь давайте поговорим", по мнению Васадзе, кардинальных перемен в отношениях между Грузией и Россией, пока не решатся "проблемы с Абхазией и так называемой Южной Осетией", не будет, отношения с Азербайджаном носят характер стратегического партнерства, тут тоже ничего не изменится. И вообще, изменений внешнеполитического курса Грузии не будет, евроатлантическая интеграция продолжится и останется в приоритете. Такого же мнения придерживается и бакинский политолог Эльхан Шахиноглу, отметивший, что вектор внешней политики Грузии не зависит от прихода к власти того или иного политика, он не претерпит изменений и в отношениях с основными политическими и экономическими партнерами, турбулентность не будет иметь места.



В полной мере это относится к отношениям с основным экономическим партнером Тбилиси в регионе - Баку. И хотя с приходом "Грузинской мечты" отношения между Тбилиси и Баку были не столь теплыми и близкими, как в пору правления Саакашвили, Грузия продолжает оставаться стратегическим партнером Азербайджана, через ее территорию проходят основные энергопроекты и транспортно-транзитные коридоры, в которых задействован Азербайджан, и это надолго связывает судьбы двух соседних закавказских государств, вне зависимости от персон в их руководстве.



Мира Гасанова