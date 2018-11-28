Минздрав Казахстана предложил раздавать презервативы школьникам

21:32 29.11.2018

Министерство здравоохранения Казахстана предлагает с 16 лет разрешить делать аборты без ведома родителей, а в школах начать бесплатно раздавать презервативы. Так в стране хотят остановить волну ранних беременностей. Речь идет о девушках от 15 до 18 лет. По этому показателю страна находится в числе мировых лидеров. Свои предложения Минздрав вынес на общественное обсуждение.



В Министерстве здравоохранения уверены, что подростки в Казахстане мало знают о средствах контрацепции, поэтому и не пользуются ими. Бесплатная раздача презервативов в школах, уверены чиновники, поможет остановить нежелательные беременности в раннем возрасте.



Как именно чиновники будут просвещать молодежь о сексуальной жизни, вице-министр Лязат Актаева рассказать постеснялась. По ее словам, речь прежде всего идет о доступности всех медицинских услуг с 16 лет, в том числе и абортов.



"Удостоверение личности подростки получают с 16 лет и, соответственно, с 16 лет могут принимать самостоятельное решение по допуску к медицинским услугам. Международные эксперты отмечают, что и в других странах такая практика есть", – отметила Лязат Актаева.



Проще говоря, если девушка в 16 лет забеременеет, то, согласно предложениям, она сможет пойти в клинику и сделать аборт. Разрешение родителей у нее не потребуют.



"Правильное воспитание"

Депутаты, которым предстоит принимать эту норму в новом кодексе о здоровье, высказывают сомнения.



"16 лет – это все-таки достаточно незрелый ребенок. Здесь мы, конечно, должны оказывать всяческую поддержку, но принимать такие серьезные решения… Это первая часть, мы же должны понимать, что сексуальная жизнь несовершеннолетнего – это же уголовно наказуемое преступление", – говорит депутат парламента Казахстана Иван Клименко.



"Если ребенок получает правильное воспитание, тогда не надо ничего этого применять. Были времена, когда это вообще никому не требовалось", – считает еще один депутат Загипа Багиева.



Разрешат ли аборты подросткам без ведома родителей и будут ли в школах раздавать презервативы, решить в парламенте Казахстана хотят на открытых слушаниях. В Минздраве говорят, что ежегодно регистрируют свыше 6 тысяч случаев беременности среди несовершеннолетних. На каждую тысячу случаев приходится по три аборта среди подростков.