В ООН заявили о провале переговоров в Астане по Сирии

21:40 29.11.2018

Россия, Турция и Иран не добились прогресса в политическом урегулировании сирийского конфликта во время последнего раунда переговоров в Астане. Об этом заявил в четверг спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает Reuters.



Он выразил глубокое сожаление из-за того, что стороны не сумели договориться о создании сирийского конституционного комитета.



Эта структура совместно с де Мистурой призвана сформировать проект новой Конституции Сирии. Консультативный орган должен включать 150 гарантов от правительства и оппозиции. После формирования комитета - но не ранее - планируется возобновить переговоры в Женеве под эгидой ООН.



Недавно де Мистура заявлял, что откажется от дальнейших попыток создать комитет в случае, если это не удастся сделать до конца текущего года.



Астанинский процесс был запущен в январе прошлого года по инициативе России. Официально заявленная цель - завершение гражданской войны в Сирии. США неоднократно критиковали Москву и Дамаск за безрезультатность переговоров в столице Казахстана. Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт называла эти переговоры "фарсом". Нынешняя безрезультатная встреча в Астане прошла на фоне недавнего обострения конфликта в районе Алеппо, где произошли первые за несколько месяцев воздушные бомбардировки.