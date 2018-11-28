 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нечаянно убил и случайно сжег. Следствие озвучило версию убийства Баткенского прокурора, - "ВБ"
00:01 30.11.2018

Нечаянно убил и случайно сжег. Следствие озвучило версию убийства прокурора

Екатерина Улитина

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности начальника Управления капитального строительства при мэрии Баткена Мелиса Калыкова к убийству прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Об этом на пресс-конференции заявил замначальника следственной службы МВД Нурлан Утемисов.

- У Калыкова изъяты вещественные доказательства, получены свидетельские показания гражданских незаинтересованных в деле лиц, а также иные неопровержимые доказательства в совершении преступления именно Калыковым в состоянии алкогольного опьянения, - заявил Утемисов.

По словам силовиков, во время допросов Мелис Калыков на камеру рассказал, что не хотел убивать областного прокурора, но случайно выстрелил в него во время драки. По словам начальника управления по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Генпрокуратуры Замира Бейшекеева, в день убийства 8 человек отправились на охоту. В какой-то момент Калыков и Мамажакыпов вдвоем уехали от остальной компании на Лексусе Мамажакыпова, за рулем находился выпивший Калыков. Он свернул с основной трассы к водохранилищу Торт-Куль.

- Когда они ехали в машине, между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Они остановились, вышли из автомобиля, и драка продолжилась. Потом Калыков вытащил свое охотничье ружье. В ходе борьбы при падении произошел выстрел в голову Мамажакыпова. Калыков, испугавшись, закурил и случайно поджег свою куртку. После он бросил ее, чтобы прикрыть Мамажакыпова и произошло возгорание трупа, - на полном серьезе озвучил версию произошедшего Бейшекеев.

Силовики подчеркивают, что так представил события подозреваемый, и эта версия будет проверяться во время следствия.

Причиной ссоры могли стать нарушения в работе Управления капитального строительства, которое возглавлял Мелис Калыков. Мамажакыпов угрожал, что привлечет Калыкова к уголовной ответственности, если выявит нарушения. За последние два года управление неоднократно проверяли органы прокуратуры, было возбуждено два уголовных дела, одно из которых передано в суд, второе приостановлено. Кроме того, ранее Калыков привлекался к административной ответственности как должностное лицо за невыполнение требований нормативных правовых актов (статья 400 административного кодекса КР) и по решению суда должен был оплатить штраф в 10 тысяч сомов.

Напомним, вечером 18 ноября в Баткене нашли Лексус Анарбая Мамажакыпова со следами крови в салоне. Сотрудники милиции начали поиски самого прокурора области. В этот же вечер его сильно обгоревшее тело обнаружили рядом с водохранилищем Торт-Куль.

Источник - Вечерний Бишкек
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