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Лицемерие - идеология власти. Кремлевский щебетун Песков взял под защиту британского патриота Брилева
00:04 30.11.2018

Слова Пескова подтверждают разруху в головах российской "элиты"

Клятва британской королеве как критерий "абсолютного патриотизма"

Не успел я написать о разрухе в головах, как эта разруха, по Зощенко, сразу и подтвердилась. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков взял под защиту британского подданного Сергея Брилева и заявил нам, что в наличии у данного гражданина России второго гражданства он не видит "ничего предосудительного".

Другими словами, бедность - это тугая сума. Чужестранец - это свой.

"Брилев не чужестранец, - заверещат сразу же некоторые, - он наш". - "Да, - отвечу я им, - он ваш. А вы - "буржуинские".

Читая все, что наговорил вчера Песков, начинаешь сомневаться в адекватности его и ему подобных. Он или не понимает, о чем говорит, когда вещает нам, что гражданин России, имеющий одновременно гражданство враждебной России державы, - это "абсолютный патриот", либо нас считает за полных идиотов, не способных не только самостоятельно мыслить, но открыть интернет и почитать те клятвы, которые должен давать иностранец, обратившийся за гражданством Великобритании. Вот они.

Перебежчик

Присяга преданности Соединенному королевству и королеве."Я (имя) клянусь Всемогущим Богом, что при становлении британским гражданином, я буду преданным и сохраню истинную преданность Ее Величеству Королеве Елизавете Второй, ее Наследникам и Преемникам, согласно закону".

Подтверждение преданности Соединенному королевству и королеве (для неверующих). "Я (имя) торжественно, искренне и честно объявляю и подтверждаю, что при становлении британским гражданином, я буду преданным и сохраню истинную преданность Ее Величеству Королеве Елизавете Второй, ее Наследникам и Преемникам, согласно закону".

Зарок преданности Соединенному королевству и королеве. "Я сохраню лояльность к Соединенному Королевству и буду уважать его права и свободы. Я поддержу его демократические ценности. Я буду искренне блюсти его законы и выполнять мои обязанности и обязательства как британский гражданин".

Подробно о том, как проходит церемонии предоставления гражданства Великобритании, можно прочитать, например, вот здесь.
https://www.proza.ru/2017/02/14/1578

Так может или, как говорит Песков, "не может" наличие таких клятв у вхожего в Кремль человека являться поводом для критики?

Классическое посвящение в рыцари

А чтобы в Кремле не "недоумевали" по поводу "шумихи, поднятой вокруг британского подданства тележурналиста Сергея Брилева", пресс-секретарю президента стоило бы внимательно ознакомиться с тем, как на этот информационный повод отреагировала сеть. И своему начальнику доложить об этом.

Вот некоторые отклики.

"Разве наш президент этого не знает??? Как это понимать??? Россия находится под "прессом" Великобритании, Путин противостоит этому во внешней политике, а у нас на госканале сидит и вещает "британец", да еще и имеется широкая спина руководства, которая предоставляет ему (возможность) освещать и комментировать события в России?"

"Это настоящее глумление над российским народом, когда значимыми для общества объектами управляют граждане других государств. Нужна серьезная чистка, и должен быть закон, который бы запрещал работу таких граждан в определенных отраслях. …Выбрал для своей любви другую страну - что ты делаешь на территории России?"

"Купить недвижимость за бугром - это тренд, принадлежность к касте своих, знак: "Я ваш. Я такой же, как вы! Я все понимаю и говорю, то, что вам нужно!".

"Теоретически он ничего не нарушил. Ну, а как моральная сторона дела? Для России она во многом важнее теории. Вдувать с экрана Центрального телевидения вроде правильные вещи, прижимая к сердцу паспорт ненавидящей Россию страны, - верх цинизма".

"По характеру работы доступа к гостайнам у меня нет" - смотря что считать гостайной. Брилев вхож в политическое руководство. Что он там мог подслушать в кулуарах - может оказаться и гостайной".

"…Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям". И это прекрасно. Только кто его настоящие работодатели?"

А вот со странички моего коллеги, открывшего соответствующую дискуссию в "Одноклассниках".

"Лицемерие - вот идеология власти".

"Двуликий вирус на теле России. Перевертыши у власти. Если будет война, где будут песковы, брилевы?"

"Странно, почему это Песков заволновался? Ведь кто предает Родину в малом, при первой же необходимости предаст ее с потрохами. На месте Путина я тут же выгнал бы Пескова, дабы исключить возможность утечки конфиденциальной информации".

"Человек, занимающий высокую должность в системе средств массовой информации, обладает возможностью доступа и получения конфиденциальной информации государственной важности. Пример - Рихард Зорге. Так что наличие гражданства Великобритании является поводом для отстранения его от указанной должности и полной проверки его деятельности со всеми вытекающими последствиями. Более того, это касается и всех его кремлевских покровителей. Цинизм, с которым Песков объясняет ситуацию, поражает. Гарант Конституции, Вы в курсе? Или считаете это приемлемым?"

Есть в сети, конечно, и отклики иного свойства. Но в поддержку своей позиции и позиции Брилева Песков не наберет и сотой доли от тех, кто относится к ним с возмущением и презрением.

Осенью 2016 года лидер уральской ячейки "Ночных волков" Михаил Кайгородов, включившись в полемику о цензуре и культуре, начатую руководителем театра "Сатирикон" Константином Райкиным, которого тогда тоже поддержал Песков, заметил: "Прежде чем поучать лидера патриотического движения России, ему бы [Дмитрию Пескову] следовало выполнить прямое поручение президента и вернуть всех членов семьи на родину". Кайгородов тогда, по сообщению РБК, посоветовал официальному представителю Кремля "позаботиться о смене американского гражданства своих близких родственников". "Только после этого, - подчеркнул лидер уральского отделения мотоклуба, - с ним можно будет дискутировать по проблемам будущего России и ее культурных ценностей. А сейчас не видим в этом смысла".

Действительно, с Песковым на данную тему разговаривать смысла не имеет. А вот к нашему президенту есть вопрос. Если, говоря "мы не видим никаких оснований для окрашивания этой истории в такие тона", Песков имеет в виду и Владимира Путина, то зачем тогда были все недавние рассуждения президента России о патриотизме и русскости - в обращении к Всемирному конгрессу соотечественников, на заседании Русского народного собора, на заседании клуба "Валдай"?

Надеюсь все же, что они были искренними и что, если прямо спросить о сказанном Песковым у Владимира Путина, президент, как уже бывало, ответит, что его пресс-секретарь опять "несет пургу".

Но почему граждане России должны ее слушать?

Михаил Демурин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543525440
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