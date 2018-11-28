Племянница Алишера Усманова "украсилась" синяками ради борьбы против домашнего насилия

00:12 30.11.2018

Ганя Усманова на снимке для проекта. Фото с Facebook-страницы Uzbfashion



В Узбекистане представили фотопроект, посвященный борьбе против насилия над женщинами. В нем снялись известные узбекистанские женщины, среди которых Ганя Усманова - племянница предпринимателя Алишера Усманова.



Проект под названием "Осторожно, хрупкое" организовал модный блог Uzbfashion совместно с фотографом Ринатом Каримовым. В нем приняли участие 18 женщин, которые сфотографировались в гриме, имитирующем побои. Проект приурочили к 25 ноября - Международному дню борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. В этот день началась 16-дневная международная кампания, цель которой - привлечь внимание к гендерному насилию. Узбекистанский фотопроект стал частью этой кампании. Помимо Гани Усмановой в инициативе приняли участие актриса Шахзода Матчанова, певица Нилюфар Усманова, блогер Хуснора Шадиева и другие.



"На сегодняшний день болезненной темой является насилие в семье, где, казалось бы, женщины должны чувствовать себя в безопасности. По данным ООН, от домашнего насилия страдает каждая третья женщина. И зачастую такое насилие влечет за собой ужасающие последствия: женщины получают травмы, в том числе психологические, остаются инвалидами, или насилие проводит к смертельным исходам", - говорится в описании проекта.



По словам его авторов, они хотели показать, что пришлось или



приходится переживать женщинам, которые подвергаются побоям. Главной целью участников проекта является повышение осведомленности общества о насилии над женщинами и его предотвращение. Фотографии участниц проекта будут также показаны в театре "Ильхом" в Ташкенте с 30 ноября по 2 декабря.



Проект вызвал много положительных откликов в соцсетях, однако некоторые комментаторы раскритиковали съемку за то, что в ней показаны только известные и успешные женщины, которые, скорее всего, не сталкиваются с насилием. Организаторы проекта в ответ признались, что изначально они собирались снимать именно простых женщин, однако выяснилось, что узбекистанки, пережившие подобное, не готовы публично об этом заявлять. Поэтому для привлечения внимания было решено пригласить звезд.



Акцию поддержала основательница движения против насилия "Не молчи" Ирина Матвиенко. По ее словам, настоящие побои выглядят страшнее. И женщины, избитые мужьями, не хотят фотографироваться, им стыдно и неприятно, что их могут увидеть в таком уязвимом состоянии. "Тем, кто не сталкивался в своей жизни с насилием, намного легче примерить на себя маску, нанести грим и показать - как оно бывает. У жертв насилия нет сил, чтобы озвучить свою проблему. А у этих женщин есть. И очень круто, что они заявили и показали: домашнее насилие в Узбекистане есть. Зло узнано. Зло названо. Зло не имеет силы. Признать и назвать - это уже огромный шаг!" - написала активистка.



Проект "Осторожно, хрупкое" стал второй акцией в поддержку женщин в Узбекистане за последнее время. В сентябре в соцсетях был запущен флешмоб "Женское блокирование". Его участницы ставили на фотографии своего профиля черный квадрат в поддержку жертв насилия и для того, чтобы показать, каким может мир без женщин.