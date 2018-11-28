Панегирики заказывали? В Астане издан труд Б.Смагула "Нурсултан Назарбаев.Золотой век"

00:29 30.11.2018

В Мажилисе презентовали книгу о Президенте Казахстана

Книга Б.Смагула, написанная ясным, живым, красочным языком, состоит из 7 глав, каждая из которых раскрывает разные грани Елбасы-Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева



Астана, 29 ноября, Дом Мажилиса



Сегодня в Мажилисе презентовали книгу на казахском языке "Нұрсұлтан Назарбаев. Алтын ғасыр" ("Нурсултан Назарбаев.Золотой век").

Автор книги - депутат Мажилиса, председатель Ассоциации "Qazaqstan ardagerleri", известный общественный деятель, писатель и поэт Бахытбек Смагул.

Мероприятие посвящено государственному празднику нашей страны – Дню Первого Президента и национальному празднику –Дню Независимости.

В презентации приняли участие вице-спикеры Мажилиса Гульмира Исимбаева и Сената Бектас Бекназаров, а также депутаты обеих палат Парламента, руководители ряда неправительственных организаций и общественных объединений.

Книга Б.Смагула, написанная ясным, живым, красочным языком, состоит из 7 глав, каждая из которых раскрывает разные грани Елбасы-Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Автор книги уделяет особое внимание феномену национального лидерства. При этом уникальные составляющие этого безусловного качества Первого Президента Казахстана раскрываются не только в контексте политики, но и в историческом и духовно-ценностном аспекте.



Примечательно и то, что кризисные моменты в становлении Независимого Казахстана рассматриваются в книге с точки зрения открывающихся возможностей для дальнейшего развития нашей страны. И именно благодаря мудрости Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева, его воле, его масштабным инициативам, его инновационному взгляду на решение многих вопросов, кризисные моменты были использованы для прогресса и успешного развития страны.



Все это позволяет автору назвать нынешнее время золотым веком.

Также в книге описан большой личный опыт общения автора с Елбасы с момента первой встречи в 80-е годы прошлого века.

Книга предназначена для широкого круга читателей, будет интересна и историкам и политологам.