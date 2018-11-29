Российский судья в ЕСПЧ поддержал легализацию однополых отношений. Отпидарасили страдальца

07:01 30.11.2018

Судья РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов поддержал легализацию однополых отношений в России, пишет "Коммерсантъ".



Дедов отметил, что сексуальные меньшинства не навязывают свой образ жизни, а пытаются "добиться признания своих гражданских прав".



Судья призвал юридически признать "партнерские отношения" между лицами одного пола.