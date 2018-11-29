 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Перед встречей в Аргентине США показали Китаю кулак. Трамп оказывает психологическое давление на Пекин, - "НГ"
08:34 30.11.2018

Владимир Скосырев
29.11.18

Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив. Так Вашингтон продемонстрировал, что и после неудачных для главы Белого дома промежуточных выборов в Конгресс его поддержка Тайваня остается непоколебимой. Этот жест делает труднопредсказуемой встречу Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе. По мнению эксперта, даже если они заявят о симпатии друг к другу, фундаментальные расхождения между двумя державами сохранятся.

В операции в водах между Тайванем и КНР участвовали американский эсминец Stockdale и вспомогательное судно. Тихоокеанский флот США объявил, что тем самым было подтверждено обязательство Америки обеспечивать свободу навигации и открытость в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как отмечает Reuters, этот рейд может обострить напряжение перед встречей Трампа с Си, которая должна состояться в субботу в Буэнос-Айресе. Ведь на острове, который Китай считает своей отколовшейся провинцией, расценят поход как сигнал поддержки от Вашингтона. Тем более что при Трампе такие военные демонстрации американцы стали устраивать чаще, чем прежде.

У Вашингтона нет обязательств вступать в войну из-за Тайваня. Но по закону Америка должна помогать острову защищать себя. С 2015 года ему продано американских вооружений на 15 млрд долл. Причем, несмотря на неудачные для Трампа промежуточные выборы в Конгресс, политика по отношению к Тайваню не изменилась. Обе партии – и республиканцы, и демократы – стоят за его поддержку.

Помимо Тайваня стратегические интересы двух держав сталкиваются открыто и в других регионах. Это прежде всего Южно-Китайское море, куда США тоже регулярно посылают боевые корабли и самолеты и где Китай построил военные базы на насыпных островах.

На таком фоне близкая к Пекину газета South China Morning Post предрекает, что Трамп и Си не опубликуют совместное заявление по итогам переговоров. А брифинги для репортеров каждая команда будет проводить самостоятельно. Но это не значит, что прорыва после диалога не будет. Напротив, в отсутствие формального итогового документа стороны смогут трактовать результаты встречи так, как им больше подходит. Ведь Трампу нужны уступки, чтобы убедить американскую публику в том, что он побеждает. А Си нужны перемирие или новая сделка, чтобы показать домашней аудитории, что Китай не сдается.

Сумеют ли Пекин и Вашингтон найти общий язык, чтобы отложить или даже закончить обостряющийся конфликт по торговле, зависит в основном от саммита, который пройдет в формате обеда, когда два лидера и сопровождающие их сотрудники будут сидеть за одним столом. Ожидают, что в лучшем случае будет согласована рамочная договоренность, а не специфический план действий.

По словам Лоуренса Лау, ученого из Гонконга, имеющего связи в Пекине, Трамп и Си договорятся о перемирии, детали которого будут разработаны позже. Но другие аналитики считают, что прорыва не будет. Елеанор Олкот, исследователь политики Китая в компании TSLombard в Гонконге, говорит, что в позициях Китая и США существует коренное расхождение; его не преодолеешь за аргентинским бифштексом.

В то же время завеса секретности над саммитом сохраняется. Остается неизвестным, как долго он продлится, кто из советников присоединится к лидерам за столом, какие темы будут обсуждаться. Ларри Кадлоу, главный экономический советник Белого дома, сделал противоречивое заявление. По его словам, Трамп надеется на прорыв, но готов наложить новые пошлины на китайский импорт, если переговоры не закончатся успешно.

В беседе с "НГ" заместитель директора Института Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев сказал: "Сотни политологов следили за отношениями двух держав после того, как Трамп стал президентом. Когда он поговорил с президентом Тайваня, многие ожидали чего-то чудовищного. Потом, наоборот, вроде все наладилось. Трамп называл Си большим другом. А затем началась торговая война. Стало ясно, что речь не об отдельных уступках, это гораздо серьезнее".

Нельзя исключить, что в Аргентине два руководителя снова назовут друг друга друзьями. А позже вернутся к риторике конфронтации. Такой вариант возможен, потому что не только Трамп, но и весь американский истеблишмент хочет не допустить быстрого усиления Китая.

"На мой взгляд, коренные разногласия не удастся устранить. Но каждая из сторон скорее всего по крайней мере продемонстрирует желание договориться и найти компромисс", – прогнозирует эксперт.

Источник - независимая газета
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