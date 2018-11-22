 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Взятие Трапезунда в 1916-м. Почти забытая битва за осколок Византийской империи (история), - А.Олейников
08:37 30.11.2018

22.11.2018
Об авторе: Алексей Владимирович Олейников – доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Астраханского государственного университета.

О проведении Трапезундской операции Кавказской армии

В ходе кампании 1916 года на Кавказском фронте Первой мировой войны впечатляющим успехом завершилась Трапезундская наступательная операция. Она была подготовлена и осуществлена в период с 23 января по 5 апреля 1916 года силами Приморского отряда при поддержке кораблей Черноморского флота.

Для Османской империи Трапезунд был важнейшим после Эрзерума административным центром и коммуникационным пунктом Анатолии. В свою очередь, для России взятие Трапезунда тоже имело огромное стратегическое значение, поскольку именно через Трапезунд турки перебрасывали свои подкрепления и вооружение для 3-й армии.

21 февраля Приморский отряд высадил в тыл турецких войск десант, а 24 февраля занял г. Ризе.

После Эрзерумской операции и успешного наступления кавалерийского корпуса генерала Николая Николаевича Баратова на багдадском направлении германское командование имело полное основание беспокоиться за Багдадскую железную дорогу, поэтому были приняты срочные меры по переброске из районов Проливов необходимых войск. Командование Кавказской армии благодаря хорошо поставленной разведке было осведомлено о замыслах германо-турецкого командования и приняло необходимые контрмеры.

Так, для усиления Кавказской армии с австро-германского фронта были переброшены в Новороссийск 1-я и 2-я Кубанские пластунские бригады, которые 25 марта на кораблях были перевезены в район р. Балтачи-дараси (50 км от Трапезунда) и р. Кара-дере.

Русское командование успешно перебросило и высадило пластунов восточнее Трапезунда – в районе Кара-дере. Всего было перевезено 10 тыс. бойцов, 12 орудий, 300 лошадей, 330 т груза. Приморский отряд приобрел превосходство над противостоящим противником.

Результатом комбинированной десантной операции стало занятие 5 апреля столицы последнего осколка Византии – Трапезундской империи. Русские войска продвинулись почти на 100 км по чрезвычайно лесистой и пересеченной горной местности, разгромив выставленные против нее резервы 3-й турецкой армии.

Дальнейшее преследование противника имело серьезное значение для центральной группировки русской Кавказской армии – бои, часто переходящие в штыковые схватки, приняли ожесточенный характер. И из Мариуполя были переброшены в Трапезунд 123-я и 127-я пехотные дивизии, на базе которых был сформирован 5-й Кавказский армейский корпус.

Действуя в исключительно трудных горных условиях, части вновь сформированного соединения к 26 мая вышли на рубеж Самсун-Дараси (25 км западнее Трапезунда), Мемера, Джевизлик (20 км южнее Трапезунда) и к Шипак-Исия.

Овладение районом Трапезунда – один из крупных успехов на Кавказской фронте и образец комбинированной наземно-морской операции.

После взятия Трапезунда посол Франции в России Морис Палеолог записал в дневнике: "Успех этот, быть может, оживит в умах мечту о Константинополе, о котором почти совсем забыли за последнее время". А противник "испытал удивление от демонстрации морской мощи" России.

В результате к началу мая 1916 года Кавказская армия контролировала Трапезунд, Эрзерум, территории в долине Евфрата и Персии, Понтийский Тавр, Урмийский район в турецкой Армении. К лету армия продвинулись еще на 150–200 километров к югу и западу от Эрзерума и заняла важнейший транспортный узел Эрзинджан. До центра Анатолии, Анкары, оставалось менее 600 км. Была открыта и дорога на Багдад.

Кавказская армия решила важнейшие стратегические задачи, питала резервами войска, противостоящие германо-австрийским войскам, а также наиболее результативно взаимодействовала с союзниками. Операции армии – эталон мастерства в условиях мировой войны, воплощение суворовских принципов ведения боевых действий – и Трапезундская операция яркая тому иллюстрация.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543556220
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