Идлиб не поддался Астанинским переговорам, - "Къ"

08:43 30.11.2018

Предложение России о помощи в борьбе с террористами было встречено настороженно



Одиннадцатый раунд переговоров по Сирии в астанинском формате завершился вчера в столице Казахстана. Россия предложила сирийской оппозиции помощь в борьбе с террористами в Идлибе. Однако оппозиционеры отнеслись к этой идее крайне настороженно. Не было достигнуто и прогресса по вопросу формирования конституционного комитета. Единственное, в чем были едины все участники встречи, так это в негативном отношении к американскому присутствию в Сирии.



Вчера по завершении двухдневных переговоров в Астане спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев озвучил предложение Москвы помочь умеренной сирийской оппозиции очистить от террористов провинцию Идлиб, где окопалось 15 тыс. боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Несмотря на обязательство вытеснить террористов из демилитаризованной зоны вокруг Идлиба, взятое на себя Анкарой в сентябре на российско-турецком саммите в Сочи, они там пока остаются. По словам главы делегации сирийского правительства на переговорах в Астане Башара Джаафари, если Турция не сможет принудить боевиков уйти на 20 километров к западу от Идлиба и к северу от Латакии и Хамы по всей линии безопасности, правительственные силы и их российские союзники "вернутся к борьбе с терроризмом". Москве пока удается сдерживать воинственный настрой Дамаска, но российские официальные лица дают понять, что ее терпение не безгранично.



"Мы с осторожностью относимся к предложению России",- сказал "Ъ" член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Ясер аль-Фархан, принимавший участие в переговорах в Астане. Оппозиция опасается, что удары российских ВКС могут затронуть гражданское население, а не террористов, как это уже происходит во время атак сирийской армии. Он подчеркнул, что оппозиция борется с террористами в Идлибе вместе с Турцией и в последнее время "заметен определенный прогресс". "Наше взаимодействие с Россией может продолжаться через Турцию в рамках соглашений по Идлибу, подписанных в Сочи",- подчеркнул он.



Как президенты России и Турции договорились стабилизировать обстановку в провинции Идлиб путем создания демилитаризованной зоны

Как президенты России и Турции договорились стабилизировать обстановку в провинции Идлиб путем создания демилитаризованной зоны

При этом Россия, оппозиция и все остальные делегации, участвовавшие в переговорах, совпали в негативном отношении к американскому присутствию в Сирии. Александр Лаврентьев подчеркнул, что Москве "по-прежнему непонятно", зачем американцы остаются на северо-востоке Сирии. Утверждения Вашингтона о том, что войска США помогают курдам и арабским племенам бороться с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), Москву не убеждают. По словам господина Лаврентьева, представители сирийской оппозиции также "подчеркивали неприязнь" к присутствию США. Впрочем, для оппозиции в Идлибе, которая тесно связана с Турцией, проблема заключается в поддержке американцами курдских формирований, которые Анкара считает отрядами Рабочей партии Курдистана (РПК), внесенной ею в террористические списки. "Мы против поддержки США этим силам, и мы никогда не примем план по отделению этой территории, мы против ее попадания под идеологическое влияние РПК",- сказал "Ъ" Ясер аль-Фархан.



В целом все участники встречи в Астане выражали на публику удовлетворение прошедшими переговорами, хотя завершились они без зримых результатов. Единственным, кто не скрывал своего разочарования, был спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, для которого эти переговоры стали последними. По его мнению, стороны упустили возможность ускорить создание конституционного комитета, который должен определить политическое будущее Сирии. Работа над его формированием идет уже год, и спецпосланник рискует уйти в отставку, так и не добившись результата. Он выразил "глубокое сожаление", что на встрече в Астане не было достигнуто "ощутимого прогресса в преодолении десятимесячного тупика".



О чем договорилась "малая группа" по Сирии

О чем договорилась "малая группа" по Сирии

Конституционный комитет должен состоять из 150 человек - по трети от оппозиции, правительства и гражданского общества. Последний список формировал господин де Мистура, но предложенные им кандидаты отвергли в Дамаске и Тегеране. Вчера источник "Интерфакса", близкий к переговорам в Астане, сообщил, что осталось согласовать всего восемь кандидатур. Однако Александр Лаврентьев опроверг эту информацию. "В отношении конкретного количества имен я скажу, что рассматриваются различные схемы: это может быть и восемь, это может быть и двадцать, смена, замена, может быть возвращение к спискам де Мистуры. Может быть внесение либо каких-то косметических, либо каких-то других изменений",- заявил он "РИА Новости". При этом он ушел от ответа на вопрос, действительно ли Иран против формирования списка.



Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №221 от 30.11.2018, стр. 5