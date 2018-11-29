"Убил арбакеша, чтобы потом продать его тележку". Хатлонская история

08:47 30.11.2018

На юге Таджикистана суд приговорил юношу, который признан виновным в убийстве арбакеша и других преступлениях, к 23 годам заключения.



Суд Хатлонской области установил, что на счету жителя района Абдурахмона Джоми Рустама Ходжаева убийство, кража, разбой, незаконное вторжение в жилище. Подробности приговора по данному делу рассказал 28 ноября в беседе с Радио Озоди источник в суде.



Приговор суда еще не вступил в законную силу, но, судя по всему, осужденный и его родные не собираются обжаловать его. Рустам Ходжаев признал в суде свою вину и раскаялся в содеянном. Родственники убитого арбакеша удовлетворены приговором суда.



Убийство ради арбы



Убийство 45-летнего арбакеша произошло 25 июля этого года. По данным материалов следствия, Рустам Ходжаев тщательно спланировал преступление: в тот день он отправился за покупками на рынок "Ходжи Шариф" в Бохтар и воспользовался услугами арбакеша. 45-летний Саидхуджа Юнусов, житель кишлака Сабзавот района Кушониен, согласился за 100 сомони перевезти груз клиента из Бохтара до соседнего района Кушониен. Однако по пути, который пролегал через безлюдное место вдоль реки Вахш, Рустам Ходжаев нанес арбакешу два ножевых удара в спину и выбросил тело убитого мужчины в реку, а арбу присвоил себе.



Тело убитого перевозчика было обнаружено в реке на территории Шаартузского района спустя 5 дней. Рустам Ходжаев признался в суде, что совершил убийство с целью присвоения арбы и дальнейшей ее продажи. На след убийцы удалось выйти по показаниям свидетелей беседы арбакеша с молодым человеком на рынке. Следствие также установило, что Ходжаев после убийства воспользовался телефоном убитого мужчины и позвонил с него своему соседу. Его задержали через 10 дней после преступления.



По словам Садирхуджи Юнусова, брата убитого, Саидхуджа купил старую арбу в марте этого года, отремонтировал ее и стал предлагать услуги по перевозке грузов.



Рустам Ходжаев признался также в суде, что продавал на рынке украденные вещи: арбу за 2700 сомони и велосипед за 600 сомони.



"Он получил по заслугам"



Озода Мусамирова, племянница Саидхуджи Юнусова, сказала в беседе с Радио Озоди, что у дяди осталось 5 детей.



"Мы требовали в суде, чтобы убийце дали пожизненный срок, но его приговорили к 23 годам. Но все равно он получил по заслугам. Но вот сиротами остались пятеро детей, вдовой стала жена дяди, целая семья осталась без кормильца, сейчас все соседи и родственники помогают им", - сказала собеседница.



Гулизор Ходжаева, бабушка осужденного, которая самостоятельно воспитывала внука, находится в депрессии и отказалась от беседы с журналистом Радио Озоди.



Здание суда Хатлонской области

Здание суда Хатлонской области

Заррагул Рахимова, адвокат Рустама Ходжаева, отметила, что ее подзащитный был на попечении бабушки, его отец много лет находится на заработках в Казахстане, а мать не интересовалась жизнью сына.



В суде было отмечено, что Ходжаев шел на преступления с целью получения заработка, так он своровал несколько велосипедов и покушался на жизнь еще одного арбакеша, но тот вовремя увидел нож в руках клиента и сбежал.



По мнению обозревателей, трудные жизненные условия и отсутствие родительского воспитания способствовали тому, что Рустам Ходжаев встал на скользкий путь.



По данным МВД, в 2017 году было зарегистрировано свыше 22 тыс преступлений, в том числе 108 убийств и свыше 200 случаев разбоев и грабежей. Эти показатели превышают статистику 2016 года.



Орзу Карим

29.11.18