 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 30.11.2018
14:21  ЮНЕСКО признало наследие Коркыта и обряды казахских коневодов культурным достоянием всего человечества
14:07  В Йемене вода - оружие массового уничтожения, - Маргарет Сутер
14:06  Эшелоны с вокзала Иу. Глобально-транспортные развязки Китая
14:03  Странное прошлое Оксаны Воеводиной: что скрывает жена короля Малайзии
14:00  Чиновники в голом: как власть саморазоблачается и почему все может рухнуть, - П.Беседин
13:58  G-минор: о чем будут спорить лидеры "большой двадцатки" в Аргентине, - Н.Портякова
13:57  Со своим уставом: Константинополь подготовил документ для новой церкви
10:21  Таджикистан: Служба связи взяла Tcell под прицел?
10:20  Кыргызстан: чиновники осторожничают в вопросе о Синьцзяне, - EurasiaNet
10:13  АфганЦИК определился. Очередные выборы президента Афганистана пройдут именно 20/04/19
09:55  Как Иран использует свою киберармию, - Н.Смагин
09:08  Когда Казахстан завалит Китай своим ширпотребом? - "ЭК"
09:03  Злопыхателям китайско-российского партнерства следует призадуматься, - Лайл Голдстайн
08:55  Мировая наука дружно осуждает китайского доктора Хэ Цзянькуя, генно модифицировавшего человека, - Neue Zurcher Zeitung
08:49  Япония поможет Таджикистану снизить рождаемость, Мумин Ахмади
08:47  "Убил арбакеша, чтобы потом продать его тележку". Хатлонская история
08:43  Идлиб не поддался Астанинским переговорам, - "Къ"
08:37  Взятие Трапезунда в 1916-м. Почти забытая битва за осколок Византийской империи (история), - А.Олейников
08:34  Перед встречей в Аргентине США показали Китаю кулак. Трамп оказывает психологическое давление на Пекин, - "НГ"
07:01  Российский судья в ЕСПЧ поддержал легализацию однополых отношений. Отпидарасили страдальца
04:57  Ядерная программа Северной Кореи. Как ограничить угрозу, - А.Ланьков
00:29  Панегирики заказывали? В Астане издан труд Б.Смагула "Нурсултан Назарбаев.Золотой век"
00:28  Что Россия сделает с Киргизией? - А.Грозин
00:12  Племянница Алишера Усманова "украсилась" синяками ради борьбы против домашнего насилия
00:04  Лицемерие - идеология власти. Кремлевский щебетун Песков взял под защиту британского патриота Брилева
00:01  Нечаянно убил и случайно сжег. Следствие озвучило версию убийства Баткенского прокурора, - "ВБ"
Четверг, 29.11.2018
21:40  В ООН заявили о провале переговоров в Астане по Сирии
21:32  Минздрав Казахстана предложил раздавать презервативы школьникам
21:30  Иммиграция: Восточная Европа отказывается от мультикультурной модели, - Le Figaro
21:20  Зурабишвили: триумф маленькой женщины, - М.Гасанова
20:56  В Узбекистане появился замминистра внешней торговли по вопросам вступления в ВТО
20:46  Сын Жириновского депутат Лебедев лихо гусарит в Майами. Тоже, типа, патриот...
20:39  Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине
18:04  Узбекистан стал членом Межпарламентской ассамблеи СНГ
17:55  У Елбасы появился новый помогайка - Ерулан Жамаубаев
16:16  Китай перехватывает инициативу у США по Тайваню
16:14  Контрабанда в Киргизии: почему элита так остро реагирует на претензии ЕАЭС
16:07  Bloomberg: Трамп нашел новые аргументы для защиты Саудовской Аравии
10:30  Убийца военкома в Талдыкоргане получил два года в колонии-поселении
10:23  Новая французская революция. Народ уже ненавидит Макрона
10:19  Басмачи: самые шокирующие факты, - Ашхен Аванесова
10:14  Наградость-то какая. Как Путин Усманова награждал, - репортаж А.Колесникова
09:57  Владимир Владимирович, будьте националистом! Что теперь надо сделать с Украиной, - Эдуард Лимонов
09:52  Иранский атом возвращается? Как США подталкивают Тегеран к исходному ядерному статусу
09:43  В Таджикистане ужесточат наказание за преднамеренное заражение ВИЧ
09:37  Турки наступают на американцев и курдов. Армия Эрдогана собирается нанести удар по военным базам США
09:34  В Ташкенте боец MMA Мурод Хантураев снова получил ножевые ранения
09:23  Москва готова выпрямить межафганские переговоры, - "Къ"
09:19  Магнус Карлсен отстоял чемпионский шахматный титул, разгромив Фабиано Каруану на тай-брейке
09:06  КНР ответит на рестрикции США из-за притеснения уйгур, - В.Скосырев
08:04  Фол последней надежды Порошенко, - Анатолий Вассерман
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
"Убил арбакеша, чтобы потом продать его тележку". Хатлонская история
08:47 30.11.2018

На юге Таджикистана суд приговорил юношу, который признан виновным в убийстве арбакеша и других преступлениях, к 23 годам заключения.

Суд Хатлонской области установил, что на счету жителя района Абдурахмона Джоми Рустама Ходжаева убийство, кража, разбой, незаконное вторжение в жилище. Подробности приговора по данному делу рассказал 28 ноября в беседе с Радио Озоди источник в суде.

Приговор суда еще не вступил в законную силу, но, судя по всему, осужденный и его родные не собираются обжаловать его. Рустам Ходжаев признал в суде свою вину и раскаялся в содеянном. Родственники убитого арбакеша удовлетворены приговором суда.

Убийство ради арбы

Убийство 45-летнего арбакеша произошло 25 июля этого года. По данным материалов следствия, Рустам Ходжаев тщательно спланировал преступление: в тот день он отправился за покупками на рынок "Ходжи Шариф" в Бохтар и воспользовался услугами арбакеша. 45-летний Саидхуджа Юнусов, житель кишлака Сабзавот района Кушониен, согласился за 100 сомони перевезти груз клиента из Бохтара до соседнего района Кушониен. Однако по пути, который пролегал через безлюдное место вдоль реки Вахш, Рустам Ходжаев нанес арбакешу два ножевых удара в спину и выбросил тело убитого мужчины в реку, а арбу присвоил себе.

Тело убитого перевозчика было обнаружено в реке на территории Шаартузского района спустя 5 дней. Рустам Ходжаев признался в суде, что совершил убийство с целью присвоения арбы и дальнейшей ее продажи. На след убийцы удалось выйти по показаниям свидетелей беседы арбакеша с молодым человеком на рынке. Следствие также установило, что Ходжаев после убийства воспользовался телефоном убитого мужчины и позвонил с него своему соседу. Его задержали через 10 дней после преступления.

По словам Садирхуджи Юнусова, брата убитого, Саидхуджа купил старую арбу в марте этого года, отремонтировал ее и стал предлагать услуги по перевозке грузов.

Рустам Ходжаев признался также в суде, что продавал на рынке украденные вещи: арбу за 2700 сомони и велосипед за 600 сомони.

"Он получил по заслугам"

Озода Мусамирова, племянница Саидхуджи Юнусова, сказала в беседе с Радио Озоди, что у дяди осталось 5 детей.

"Мы требовали в суде, чтобы убийце дали пожизненный срок, но его приговорили к 23 годам. Но все равно он получил по заслугам. Но вот сиротами остались пятеро детей, вдовой стала жена дяди, целая семья осталась без кормильца, сейчас все соседи и родственники помогают им", - сказала собеседница.

Гулизор Ходжаева, бабушка осужденного, которая самостоятельно воспитывала внука, находится в депрессии и отказалась от беседы с журналистом Радио Озоди.

Здание суда Хатлонской области
Здание суда Хатлонской области
Заррагул Рахимова, адвокат Рустама Ходжаева, отметила, что ее подзащитный был на попечении бабушки, его отец много лет находится на заработках в Казахстане, а мать не интересовалась жизнью сына.

В суде было отмечено, что Ходжаев шел на преступления с целью получения заработка, так он своровал несколько велосипедов и покушался на жизнь еще одного арбакеша, но тот вовремя увидел нож в руках клиента и сбежал.

По мнению обозревателей, трудные жизненные условия и отсутствие родительского воспитания способствовали тому, что Рустам Ходжаев встал на скользкий путь.

По данным МВД, в 2017 году было зарегистрировано свыше 22 тыс преступлений, в том числе 108 убийств и свыше 200 случаев разбоев и грабежей. Эти показатели превышают статистику 2016 года.

Орзу Карим
29.11.18

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543556820
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Сената К.Токаев принял участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
- Б. Сагинтаев принял участие в промежуточном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК
- Кадровые перестановки
- Махмуд Касымбеков: Эффективное государственное управление – веление времени
- В Мажилисе презентовали книгу о Президенте Казахстана
- На пленарном заседании Верховного Суда обсуждены проекты четырех нормативных постановлений
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Совместное заявление Ирана, России и Турции
- Заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  