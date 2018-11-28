Япония поможет Таджикистану снизить рождаемость, Мумин Ахмади

08:49 30.11.2018

Правительство Японии в ближайшие четыре года в рамках программы предотвращения нежелательной беременности поставляет Таджикистану более 20 млн. штук презервативов и других видов контрацепции.



Для реализации этой программы Токио выделило $2,5 млн., сообщила Радио Озоди Мунира Ганизода, директор Национального центра репродуктивного здоровья Минздрава Таджикистана.



По ее словам, в 2019 году Таджикистан получит первую партию - 5 млн. штук презервативов. "Целью программы является снижение уровня материнской смертности и рождение здорового ребенка. Период между родами мы должны удлинять до трех лет. Чтобы женский организм был готов на рождение следующего ребенка".



Шерали Рахматуллоев, начальник Департамента по организации медицинских услуг матерям и детям при Минздраве РТ сообщил, что презервативы и другие средства контрацепции – японского производства. Однако их использование зависит от желания самых мужчин, подчеркнул он.



Шерали Рахматуллоев

Шерали Рахматуллоев

Недавно Всемирный банк (ВБ) также порекомендовал Таджикистану ограничивать рождаемость. Эксперты ВБ пришли к выводу, что главной причиной бедности, безработицы и высокого уровня трудовой миграции в Таджикистане является взрывной демографический рост.



Министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики уже который год предлагает таджичкам тщательно планировать беременность и использовать средства контрацепции.



По словам специалистов, темпы роста численности населения в Таджикистане за годы независимости несколько замедлились. Однако до сих пор республика является одним из лидеров на пространстве СНГ по этому показателю - за последние 15 лет численность населения Таджикистана увеличилась на 26,3%. Если такие темпы роста сохранятся, то в 2020 году численность населения республики составит 10,65 млн. человек, считают они.



Напомним, в мае население Таджикистана достигло 9 миллионов человек. 9-миллионная жительница страны, которой дали имя Насиба, появилась на свет 26 мая в 06:30 утра в столичном роддоме №1. Ее вес при рождении составил 3,6 кг, рост - 51 см. Мэр столицы выделил малышке и ее родителям трехкомнатную квартиру.



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Высокая рождаемость в Таджикистане - источник всех бед?

В настоящее время в Таджикистане на одну женщину приходится до четырех детей. Согласно статистике, в городской семье - в среднем не более трех детей. При этом самые высокие показатели рождаемости в Таджикистане наблюдаются в селах, где родители не могут дать детям качественное образование. В 90-е годы в каждой таджикской семье было в среднем по шесть детей.



Тем временем, представители консервативных групп населения утверждают, что использование презервативов и других средств контрацепции противоречит канонам Ислама.



Появление на свет каждого нового человека таджики считают одним из наиболее значительных событий в жизни семьи. В консервативных семьях рождение каждого ребенка воспринимают как великий дар Аллаха, а прекращение беременности – как большой грех.

28.11.18



Мумин Ахмади