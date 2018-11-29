 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Когда Казахстан завалит Китай своим ширпотребом? - "ЭК"
09:08 30.11.2018

Когда Казахстан завалит Китай своим ширпотребом?

Корреспонденты "ЭК" отправились на центральный столичный рынок, чтобы отыскать товары отечественных производителей.

Самым популярным товаром с лейблом "made in Astana" на центральном рынке являются народные одеяла – корпешки. Это подтвердили нам все продавцы. Мы тут же отыскали предпринимательницу, которая держит монополию в этой нише.

За день я продаю до 50 корпешек, – говорит Нуржамал Шапесова. – Все их делаю сама по ночам. Почти весь рынок обеспечиваю корпешками. Занимаюсь этим уже много лет…
А вот в таком сегменте, как торговля носками, среди отечественных производителей наблюдается конкуренция.

Хотите казахстанские носки? – вопрошает улыбчивый продавец в валенках. – Пожалуйста! Вот карагандинские, вот шымкентские, а вот астанинские!
Пощупав товар мы с фотокорреспондентом отовариваемся. Я выбираю верблюжьи за 500 тенге, а мой напарник – из шерсти яка за ту же сумму. Несмотря на то что мои носки сделаны в Казахстане, название бренда немного странное – Nxuy. Судя по этикетке, они на 88% состоят из чистой шерсти.

Тут же нам предлагают приобрести трусы с лейблом "made in KZ" – по 1 000 тенге за штуку. На этикетке изображен худенький паренек, до боли похожий на моего племянника. Приглядываюсь… Точно он!

Казахстанские товары зачастую выглядят брутально. Взять, например, унты из Тараза. Цена 25 000 тенге. Подошвы толщиной с кулак. Продавец прикасается к унтам так же трепетно, как иной искусствовед к картинам Леонардо да Винчи.

Ручная работа, последние остались, – говорит он. – А еще у нас были сапоги казахстанские, лакированные. Не осталось. Все разобрали…

Впрочем, есть на рынке и товары, которые мимикрируют под казахстанские. Например, свитера с надписью "Казахстан" оказались кыргызского пошива. Чапаны и камзолы из парчи и бархата за 5 000 тенге тоже импортированы из братской страны.

Было бы здорово, если бы казахстанских производителей вообще освободили от проверок, – говорит один из продавцов. – Мы бы тогда сами производили товары. Зачем нам импорт из Турции и Китая?
Продавцы на центральном рынке весьма пугливы. При приближении фотографа прячут лицо или в ужасе бросаются под прилавок. Наверное, из-за природной скромности. Позировать соглашаются немногие. Однако не на камеру общаются все охотно. По оценкам торговцев, сейчас до 10% товаров на рынках отечественного производства. И это хороший показатель, ведь в начале 2000 годов казахстанской продукции на прилавках не было вообще.

29 Ноября 2018 г. Автор: Алан ИСАЕВ | г. Астана

Источник - express-k.kz
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