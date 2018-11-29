АфганЦИК определился. Очередные выборы президента Афганистана пройдут именно 20/04/19

10:13 30.11.2018

Избирком Афганистана огласил окончательную дату выборов президента



Ранее Независимая избирательная комиссия призывала перенести выборы на три месяца, но по требованию партий и гражданского общества было решено сохранить прежнюю дату, 20 апреля 2019 года



Глава независимой избирательной комиссии Афганистана Абдул Бади Сайад заявил, что президентские выборы в Афганистане пройдут 20 апреля 2019 года.



По сообщению афганского новостного издания "Khaama Press", ранее Независимая избирательная комиссия предлагала перенести выборы президента, но, прислушавшись к требованиям политических партий и гражданского общества, было решено не менять ранее назначенную дату.



Абдул Бади Сайад сказал, что, в соответствии с решением Независимой избирательной комиссии, выборы президента и выборы в провинции Газни (столица провинции - г. Газни) пройдут в одно и тоже время. Выборы в советы провинций и уездов других регионов пройдут 21 сентября 2019 года.



По словам Абдулы Бади Сайады, организация выборов президента и выборов в советы провинций и уездов всех регионов страны в одно время потребовала бы значительных финансовых ресурсов и дополнительной подготовки, поэтому было принято решение провести их с разницей в пять месяцев. Это также обусловлено проблемами технического, географического и климатического характера.