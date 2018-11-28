 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан: чиновники осторожничают в вопросе о Синьцзяне, - EurasiaNet
10:20 30.11.2018

Но активное гражданское общество страны вряд ли станет проявлять схожую сдержанность.

Администрация Жээнбекова старается не раскачивать лодку в синьцзянском вопросе.

Первая реакция кыргызских властей на сообщения о массовых задержаниях этнических кыргызов в рамках широкомасштабных репрессий в китайском Синьцзяне указывает на то, что зависящее от Пекина правительство не хочет раскачивать лодку.

Будут ли прочие политические деятели столь же осторожны, пока неясно.

Выступая в парламенте 27 ноября в ответ на обращения со стороны депутатов и общественности, министр иностранных дел Чингиз Айдербеков сказал журналистам: "Мы сейчас проверяем и держим вопрос на контроле. К нему надо относиться очень аккуратно".

Он, однако, добавил, что сообщениям о задержаниях кыргызов пока нет подтверждения.

Обращаясь к депутату Ирине Карамушкиной, вынесшей данный вопрос на публичное обсуждение, Айдербеков сказал, что готов поделиться с членами Жогорку Кенеша информацией, но не в присутствии представителей СМИ.

26 ноября обеспокоенные родственники обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой помочь этническим кыргызам, которых "задерживают беспричинно и отправляют в лагеря". Имеются в виду печально известные лагеря политического перевоспитания, появившиеся в Синьцзяне в последние два года.

По словам узников этих лагерей, которые Китай с легкостью сравнивает с центрами повышения квалификации, эти заведения – не более чем тюрьмы.

Согласно выводам ООН, в этих лагерях содержатся более миллиона представителей этнических меньшинств, в основном уйгуров.

В письменном обращении к Жээенбекову упоминается более десятка имен задержанных, включая двух известных представителей кыргызской интеллигенции КНР. В обращении также утверждается, что в лагерь попали и граждане Кыргызстана.

В тот же день депутат Дастан Бекешев потребовал с парламентской трибуны, чтобы министр иностранных дел "разъяснил реальную ситуацию" в регионе.

Число этнических кыргызов в Китае примерно в 10 раз ниже количества этнических казахов, которых насчитывается порядка 1,5 миллиона.

По рассказам жертв, китайские власти развернули кампанию под названием "Мощный удар", направленную против всех исповедующих ислам меньшинств, в особенности набожных граждан, с целью привести Синьцзян к покорности.

В Казахстане активная община оралманов – этнических казахов, родившихся в Китае, но затем вернувшихся на историческую родину – старается обеспечить широкую огласку ситуации с жертвами развернутой в Синьцзяне кампании. Под этим давлением Астана нехотя инициировала диалог с Пекином по данной проблеме и даже добилась освобождения нескольких узников, являвшихся полноправными гражданами Казахстана.

Эти бывшие узники рассказали о случившемся с ними всему миру и помогли таким образом пролить свет на целый ряд нарушений прав человека.

Кыргызстан зависит от Китая еще больше, чем Казахстана, и поэтому ему особенно не хотелось бы, чтобы данная щекотливая тема вышла на первый план. Но это, возможно, уже произошло.

Потенциальную угрозу для администрации Жээнбекова представляет то, что шум по этому поводу поднимает Карамушкина. Она является одним из последних депутатов парламента, сохранивших верность экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, бывшему ментору Жээнбекова, превратившемуся теперь в его врага.

Это указывает на то, что в борьбе между старым и новым лидерами сторонники Атамбаева, возможно, готовы разыграть китайскую карту и сыграть на националистских настроениях.

В соседнем Казахстане подобные проблемы решаются проще. Республиканские СМИ по большей части игнорируют синьцзянский вопрос. По словам нескольких алматинских активистов, продолжающих проводить пресс-конференции, посвященные данной проблеме говорят, им поступают предупреждения со стороны властей.

Но в Кыргызстане с его сравнительно активным гражданским обществом и относительной политической свободой дела обстоят по-другому.

28.11.18

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543562400
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