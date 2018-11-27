Таджикистан: Служба связи взяла Tcell под прицел?

10:21 30.11.2018

Мобильный оператор является одной из немногих компаний, не находящихся в той или иной степени под контролем правящей семьи.



В течение 24 часов до 21 ноября Tcell, один из ведущих операторов сотовой связи в Таджикистане, испытывал серьезные трудности со связью. Абоненты компании столкнулись со сложностями с дозвоном на номера других операторов и стационарные телефоны, а мобильного интернета не было вообще.



Компания заявила, что старается решить возникшие проблемы, но уже вечером 22 ноября они появились снова.



В своем заявлении Tcell сообщила, что все "происходит по независящим от компании причинам".



Обозреватели сразу задались вопросом: а что, или кто, мешает работе компании? И реальный подозреваемый только один: Служба связи при правительстве Республики Таджикистан.



Данная служба, во главе которой стоит Бег Сабур (ранее известный как Бег Зухуров), сват президента Эмомали Рахмона, теоретически является независимым регулятором, но в действительности ее никак не назовешь незаинтересованной стороной. Служба устанавливает правила игры на рынке телекоммуникаций и одновременно владеет компанией, предоставляющей услуги мобильной связи и интернета.



Но это еще не все. В начале 2018 года служба наделила себя монопольными правами на предоставление интернет-трафика всем прочим провайдерам в стране. Таким образом, это государственное ведомство фактически контролирует "рубильник" и может в любой момент по собственному усмотрению лишить любую компанию доступа в интернет.



Правящая семья контролирует значительную часть телекоммуникационного рынка – одного из немногих процветающих секторов экономики страны. Но компания Tcell является исключением: в 2016 году ее приобрел Фонд Ага Хана по экономическому развитию.



Ранее в этом году базирующаяся в Амстердаме компания VEON, оператор бренда "Билайн" в Таджикистане, продала свою местную сотовую компанию фирме ZET Mobile Limited, которая, как известно, принадлежит Хасану Асадуллозоде, шурину Рахмона.



Еще один оператор, "Мегафон", на четверть принадлежит "Таджиктелекому", которым, в свою очередь, владеет Служба связи.



"Бабилон" является единственным на рынке формально независимым и находящимся в таджикской собственности оператором связи.



Учрежденная в 2004 году таджикско-китайская сотовая компания TK Mobile объявила о банкротстве в апреле этого года.



Если Tcell продолжит сталкиваться с проблемами, "происходящими по независящим от компании причинам", перед ней встанет трудный выбор: бороться и столкнуться с исходом недовольных абонентов, договориться с тем, кто устраивает проблемы, или вообще уйти из Таджикистана.



27/11/18