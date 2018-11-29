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Со своим уставом: Константинополь подготовил документ для новой церкви
13:57 30.11.2018

Вселенский патриархат подтвердил свое намерение предоставить автокефалию Украине

Елена Лория
Валерия Нодельман

В Стамбуле подготовлен проект "Конституционной хартии Украинской Церкви" - по сути, черновик устава объединенной религиозной структуры. Таков итог заседания Синода Константинопольского патриархата, проходившего с 27 по 29 ноября. Это один из финальных шагов на пути предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине. Одновременно в Киеве минкульт страны продолжал проверку святынь и опись имущества Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви. По оценкам экспертов, для УПЦ начинается "эпоха гонений", а на Украине при покровительстве Константинополя может появиться еще одно раскольническое образование.

О том, что подготовлен черновик устава новой церковной структуры на Украине, со ссылкой на свои источники сообщило в четверг греческое агентство церковных новостей "Ромфеа" (???????). Сам устав может быть принят на учредительном Соборе, дата которого пока не названа.

Но уже ясно, что Константинополь намерен предоставить автокефалию новой церковной структуре на Украине. А каноническую Украинскую православную церковь ждут тяжелые времена.

- Это грустный финал трагической ситуации. Митрополит Онуфрий, глава Русской церкви на Украине, сказал, что мы переживаем начало эпохи гонений. Так оно и будет, - сказал "Известиям" богослов, профессор Московской духовной академии Алексей Осипов.

По его словам, инвентаризация имущества Киево-Печерской лавры - это "один из шагов притеснения Русской церкви на Украине".

- Создается атмосфера для внутреннего взрыва на Украине, - считает Алексей Осипов. - Что будет, если имущество лавры будет передано новой структуре? Знаете, мне нравятся слова Игнатия Брянчанинова о том, что оружие волков для овец неразумное. Мы можем побеждать другим оружием, но не путем внешней физической борьбы и насилия. Здесь мы ничего не добьемся - государственная машина слишком тяжелая, чтобы люди могли что-либо сделать.

В Стамбуле подготовлен проект "Конституционной хартии Украинской Церкви" - по сути, черновик устава объединенной религиозной структуры, а в Киеве минкульт страны продолжал проверку святынь и опись имущества Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви

Фанар, между тем, не намерен идти на какой-либо компромисс. В четверг президент Межпарламентской ассамблеи православия, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов встретился с патриархом Варфоломеем и членами Синода Константинопольского патриархата.

- Мы остались при своих мнениях, к сожалению, несмотря на цивилизованные формы диалога, противоречия, на мой взгляд, только усугубляются, - сказал Сергей Гаврилов "Интерфаксу". - Патриарх считает, что разрыв евхаристического общения с РПЦ - это временная мера, и что отношения РПЦ и Константинополя восстановятся.

Депутат считает, что у патриарха Варфоломея "нет полноты информации и нет понимания и ответственности за многонациональность украинской паствы".

- Осуществляется давление лично на меня, звучат угрозы, разного рода нападки - в чем причина, я не знаю, - наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел

А президент Украины Петр Порошенко заявил вчера вечером, что "это был исторический день: Вселенский Патриархат подтвердил скорое создание Украинской Поместной Православной Церкви и дарование ей томоса об автокефалии". Томос он назвал "документом о духовной независимости Украины".

Между тем УПЦ МП уже почувствовала давление, о котором предупреждает профессор Алексей Осипов. Со среды минкультуры Украины ведет опись имущества Киево-Печерской лавры силами сотрудников Киево-Печерского заповедника. В УПЦ МП заявили, что такая проверка проводится впервые за 30-летнюю историю возрожденной лавры. Монахи подчинились распоряжениям минкульта и предоставили доступ в Дальние и Ближние пещеры.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, общаясь вчера со СМИ, заявил также, что чувствует давление со стороны государственной власти.

- Осуществляется давление лично на меня, звучат угрозы, разного рода нападки. В чем причина, я не знаю, - сказал владыка. Он сообщил, что на него, как гражданина Украины, было открыто несколько дел, хотя он никогда не выступал против суверенитета своего государства.

Историк церкви, богослов, преподаватель Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, протоиерей Владислав Цыпин считает, что действия Константинополя ведут к появлению на территории Украины еще одного раскольнического образования.

- Но я не думаю, чтобы это как-то оказало значительное влияние на каноническую Украинскую православную церковь, которая объединяет значительное большинство верующих в стране. Другое дело, это может дать повод властям принимать репрессивные меры, попытаться отнимать храмы, лавры, монастыри. Если они на это отважатся, то что ж - думаю, что они натолкнутся все-таки на сопротивление со стороны верующих, - сказал священник.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "это был исторический день: Вселенский Патриархат подтвердил скорое создание Украинской Поместной Православной Церкви и дарование ей томоса об автокефалии" – томос он назвал "документом о духовной независимости Украины"

Говоря о планах Константинополя провести объединительный собор, Владислав Цыпин отметил, что надежды Фанара вовлечь УПЦ в раскол беспочвенны. Максимум удастся перетянуть на свою сторону нескольких архиереев.

- Конечно, кто-то колеблется, но это колебания тех людей, которые ставят свое личное благополучие выше всего, или это люди политизированные. Для них соображения политического характера, националистические выше, нежели религиозные, - считает священник.

Руководитель Секретариата по межправославным отношениям ОВЦС Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил "Известиям", что с объединительным собором возникнут проблемы.

- Даже раскольнические группировки пока не смогли договориться между собой о формате проведения этого собора. Не говоря о том, что каноническая УПЦ категорически отказалась участвовать в этом собрании, и даже те иерархи, которые вначале склонялись к такому участию, сейчас дали понять, что не приняли окончательного решения, - сказал священник.

По мнению Игоря Якимчука, то, что происходит сейчас на Украине с лаврами, с иерархами, которых вызывают в службу безопасности на собеседование, - проявление тотального давления на УПЦ. Это нужно для того, чтобы склонить если не всю Украинскую православную церковь целиком, то хотя бы некоторых ее представителей к участию в этом соборе.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543575420
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