G-минор: о чем будут спорить лидеры "большой двадцатки" в Аргентине, - Н.Портякова

13:58 30.11.2018

G-минор: о чем будут спорить лидеры "большой двадцатки" в Аргентине

Прийти к общему знаменателю на саммите ведущим странам мира будет сложно



Наталия Портякова



В пятницу, 30 ноября, в Буэнос-Айресе открывается саммит "большой двадцатки" (G20), который может стать очередным свидетельством раскола в мире по важнейшим глобальным вопросам: торговле, реформированию ВТО и климату. Не исключено, что из-за разногласий по большинству тем по итогам двухдневных встреч стороны даже не смогут согласовать итоговое коммюнике или же оно окажется абсолютно беззубым. Не внушает оптимизма и "кулуарная повестка" саммита: президент США Дональд Трамп уже дал понять, что перемирия в торговой войне с Китаем после его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином ждать не стоит. Кроме того, хозяин Белого дома в последний момент – уже на пути в Аргентину – заявил об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Наконец, конфликтных нот саммиту добавляет и присутствие на нем саудовского принца Мухаммеда бин Салмана, которого правозащитники предложили взять под арест принимающей мероприятие Аргентине.



От унисона к разнобою



Страны G20 назвали риски для мировой экономики



Десять лет назад, когда формат G20 впервые появился, ведущие экономические страны мира являли собой удивительное единство. В 2008 году планета стояла на пороге глобального финансового кризиса, и тогда преобладало понимание, что бороться с ним легче сообща. В преддверии "двадцатки" 2018 года, открывающейся в эту пятницу в столице Аргентины, мир расколот как никогда.



По старой доброй традиции всех международных саммитов итоговые коммюнике, которые затем торжественно подписывают лидеры стран, неизменно готовятся заранее. И подготовительный этап подтвердил, что прийти к согласию сторонам вряд ли удастся. В начале недели шерпа по делам G20 от страны-хозяйки саммита Аргентины Педро Вильягра Дельгадо признал, что самая сложная часть итогового коммюнике - та, где речь идет о Парижском соглашении по климату. Это "Известиям" подтвердил и один французский дипломат, близкий к подготовке к саммиту.



Саммит G20



США всеми силами стараются вычеркнуть из итогового документа любое упоминание о Парижском соглашении по климату



- США (заявившие о намерении выйти из этого соглашения. - "Известия"), всеми силами стараются вычеркнуть из итогового документа любое упоминание об этой сделке, - заметил он.



А это, в свою очередь, неприемлемо для всех без исключения партнеров США по другому неформальному объединению - "большой семерке", члены которой также представлены и в расширенном формате G20. На летнем саммите G7 Франция, Канада, Германия, Италия, Япония и Великобритания уже сталкивались лбами с США по поводу Парижского соглашения, хотя больше всего разногласий тогда вызвала торговая политика Вашингтона.



Не повод лить слезы



Международная торговля, а точнее, правила, по которым она должна вестись, неминуемо станет камнем преткновения и на нынешнем саммите в Аргентине. Если европейцы выступают за то, чтобы итоговое коммюнике содержало четкую формулировку о недопустимости протекционизма и приверженности реформированию Всемирной торговой организаций (ВТО), то Вашингтон и тут - по другую сторону баррикад.



США не первый месяц блокируют переназначение судей ВТО, а там сейчас и так работает лишь трое из семи положенных по регламенту судей. И у двух из них в начале 2019 года истекает срок полномочий, а значит с их уходом апелляционный суд ВТО автоматически утратит минимальный кворум. Накануне саммита президент ЕС Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвали лидеров 28 стран Евросоюза сообща добиваться отмены блокировки Вашингтона, но признаков того, что США сменят гнев на милость, нет. На фоне огромного числа исков от разных стран, включая Россию, поданных в ВТО на протекционистскую политику США, у американцев нет особого резона разблокировать работу этой организации.



Шерпа России в G20 Светлана Лукаш еще на прошлой неделе заверила журналистов, что итоговое коммюнике обязательно будет подписано, но допустила, что оно получится менее амбициозным, чем хотелось бы. Либо по отдельным вопросам странам придется выразить мнение большинства участников и отдельно отобразить отличающиеся позиции. Между тем советник Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, напротив, выразил сомнения в том, что по итогам G20 странам удастся подписать итоговое коммюнике.



- Если его не будет, слезы лить мы не будем, - откровенно признал американский политик.



А то, что нынешние американские власти не стремятся подписывать общие документы ради сохранения лица, и Дональд Трамп, и вице-президент Майк Пенс уже демонстрировали. Первый - в июне, когда не удостоил своей подписи общее заявление G7, второй - на недавнем саммите АТЭС, впервые завершившемся без итогового коммюнике из-за разногласий Вашингтона и Пекина.



Кулуарные трения



Трамп допустил заключение торговой сделки с Китаем на саммите G20



Торговые трения США и Китая, бесспорно, будут доминировать в ходе нынешнего саммита "двадцатки", пусть и кулуарно. Дональд Трамп уже признал, что 142 уступки, предложенные Пекином для сбавления оборотов торговой войны, его не устраивают. А в начале недели и вовсе заявил о "высокой вероятности" того, что с 1 января США, как и грозили ранее, повысят с 10% до 25% тарифы на импортируемые из Китая товары на общую сумму $267 млрд. И если пару недель назад у других стран мира, экономически завязанных на Китай и США, еще имелись робкие надежды на возможность перемирия в ходе встречи американского президента с председателем КНР в Аргентине, то с приближением саммита они практически сошли на нет.



Конфликтом Пекина и Вашингтона конфронтационная повестка грядущего саммита не ограничится. Одна из самых интересных интриг - как встретят гости саммита наследного принца Саудовской Аравии и де-факто правителя страны Мухаммеда бин Салмана, которого считают причастным к громкому убийству журналиста Джамаля Хашокджи. Правозащитная организация Human Rights Watch уже запросила власти Аргентины задержать принца и отдать под суд.



В Кремле рассказали о встрече Путина и Трампа на саммите G20



Безусловно, одной из самых обсуждаемых тем в преддверии саммита стало заявление Дональда Трампа об отмене встречи с Владимиром Путиным. Американский президент написал о своем решении в twitter уже после вылета из США. Причиной, по его словам, стало то, что Россия не вернула Украине задержанных моряков и корабли. По мнению хозяина Белого дома, правильней будет провести плодотворный саммит после разрешения этого конфликта.



Примечательно, что до самого вечера 29 ноября Москва и Вашингтон заявляли: встреча в Аргентине не отменяется. Об этом говорил и сам Трамп перед тем, как сесть в самолет, вылетающий в Буэнос-Айрес.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после появления твита Трампа заявил, что в Москве не располагают официальной информацией об отмене встречи американской стороной. Представитель Кремля отметил, что если президент США действительно отказался от разговора, то у Владимира Путина появится время на пару других полезных встреч.