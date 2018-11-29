 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чиновники в голом: как власть саморазоблачается и почему все может рухнуть, - П.Беседин
14:00 30.11.2018

Чиновники в голом: как власть саморазоблачается и почему все может рухнуть

Народ устал от несправедливости и вранья

У телеведущего Сергея Брилева - того самого, что аки один из атлантов держит на плечах и языке свод агитпропа, - нашли британское гражданство. Как так? Ведь Британия с цирковыми скрипалями (имя нарицательное) заявлена в информационной повестке едва ли не как наш главный оппонент и недруг. Да, Альбион туманен, но угроза, как нас-то уверяют, идущая оттуда, вполне конкретна.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел в британском гражданстве ничего страшного, отметив, что Брилев не состоит на госслужбе, и заявив, что телеведущий не раз доказывал, что является "абсолютным патриотом", и в данном контексте наличие гражданства другой страны "не является здесь чем-то ущербным". Все так - да не так. Потому что, действительно, наличие иного гражданства - британского или какого-либо еще - на самом деле, не является чем-то ущербным, аморальным или противозаконным. Фокус в другом.

Как пела симпатичная петербургская группа "Кирпичи": "Слушай, кому ты веришь?" И правда - кому? Ведь имя брилевым легион. Да, Сергей не является государственным служащим, но это не мешает ему с утра до вечера рассказывать о страшной западной угрозе. Она вот-вот всех нас прикончит. Однако все, кто занимаются подобным (не один же Брилев, верно?), не только не стесняются иметь гражданство воплощенной геенны огненной, но и скупать там недвижимость, делать инвестиции. Согласитесь, в этом есть геркулесова доля вельзевулова лицемерия.

Да, Брилев не чиновник, не госслужащий (хотя с этим бы я поспорил, учитывая, сколь усердно он трудится), но разве мы не знаем людей от российской власти, у которых дети учатся в той же Британии, у которых там дома и бизнесы (у Брилева, кстати, жилье тоже имеется)? Знаем прекрасно. Британия в данном контексте - вообще излюбленное место у наших власть имущих. В тылу врага? Ну-ну.

Проблема - ее видимый пласт - заключается именно в том, что элиты - эти уродливые элои - втюхивают морлокам, биомассам, что жить хорошо исключительно в России, а там, на Западе - убойная вариация "На дне". Не ходите, детки, в Африку-Британию гулять. Но на что рассчитано это дешевое вранье? Тут ведь проблема не только в том, что вранье, но и в том, что оно дешевое, топорное. Кто ему поверит? Наоборот, оно только разозлит народ. Небожья роса в глаза уже не работает.

А вот за видимым пластом - айсберг. И тут стоит обратить внимание на словосочетание, произнесенное Дмитрием Песковым, - "абсолютный патриот". Это кто, простите? Как его идентифицировать? По тому, что он приносил клятву королеве Британии? По тому, что зарабатывает в России, но жить хочет там? Дело же ведь не сугубо в Брилеве, повторяю.

Все чуть сложнее и трагикомичнее. Многие из тех, кто отвечают за идеологию сегодня, не просто лицемерят и врут - нет, они реально видят патриотизм вот таким: скатывающимся к нападкам в адрес другого, к бравурному лубку, к сочетанию рассказов о российском величии и жутких историй о том, какое народ - быдло (разве не эту установку дают передачки в духе "Пусть говорят" или "Мужского/женского?). Но народ - не быдло, нет, и большая ошибка так считать. Русский народ все понимает, но он, как мы помним, насколько талантлив, настолько и терпелив.

Однако терпение его не безгранично. Разве мы не убедились в этом в 1917 и 1991 годах? Бунт был страшен и беспощаден, потому что выходила ярость, копившаяся десятилетиями. Счастья это не принесло, но фурункул вышел. Беда, правда, в том, что образовался новый.

И то, что происходит сейчас в смысловом пространстве, к сожалению, напоминает худшие образцы советского развала. Все та же странная бравурная риторика, диссонирующая со звенящей пошлостью из другого контента. Василий Розанов, к слову, писал, что "литература бывает пошлой и непошлой - и это весомое разделение". Так вот, если применить данный критерий к нашим медиа, к нашей как бы идеологии, то она все больше становится пошлой в самом широком и неприятном смысле. Сколько еще надо, чтобы это понять? Ведь всплеснувшееся понимание не усмирят лазерные установки, закупленные для "Росгвардии".

Да, мы не хотим смуты - они ни к чему не ведут в истории России. Мы не хотим бунтов - это обеспечит летальный исход. Народ по-прежнему ждет сильной власти. Но сколько ей можно саморазоблачаться? Ведь впечатление такое, будто очередной чиновник открывает рот и озвучивает идеи из коллективного бюрократического бессознательного.

Ольга Глацких: "Государство не просило вас рожать". Наталия Охотникова о рэкетире и убийце Цеповязе, бросившем на костер живую 9-месячную девочку, а ныне поедающего крабов в колонии: "Он известный предприниматель, легитимный депутат, меценат и потомственный фермер". Наталья Соколова: "Можно прожить на 3,5 тысячи рублей, макарошки всегда стоят одинаково. И так далее, и так далее - парад беспредела от чиновников.

Это похоже на фильм Тода Браунинга "Уродцы", только стали они красивыми, сильными и богатыми - успешными, как принято говорить в новой матрице. И за успехом им не видно, как на самом деле живет народ. Не слышно, как он взывает о справедливости. Они в принципе не чувствуют, как далеко зашли в безнаказанности и самолюбовании.

Так вот, в один прекрасный момент все это может рухнуть. К сожалению, вместе с Россией. Помните, как в старой сценке из КВН от "Утомленных солнцем": "Кто рухнул в отсеке?" Да, кто рухнул, чтобы в итоге рухнуло все? Мы знаем ответ - зарвавшиеся господа и дамы, решившие, что они элои среди морлоков. Но, простите, отчего вы тогда столь глупы и наглы? Я знаю ответ, его мне подсказал Отто Вейнингер: "Наглость есть лучшая компенсация отсутствия ума". И мы сразу понимаем, про кого это.

Так что, пожалуйста (заметьте, я прошу вежливо), окститесь. Прекратите эти сеансы массового оголения собственной наглости, замешанной на глупости и алчности. Остановитесь - или остановят вас. И я боюсь, что те, кто постараются возглавить стоп-поход, окажутся - это ясно видно уже сейчас - ничем не лучше вас. Ведь разница между ними и вами, по сути, заключается в том, что они чуть голоднее. Впрочем, стоит ли нам выбирать между Гаргантюа и Пантагрюэлем? Тем более, что в России, похоже, уже не осталось, чем бы могла полакомиться стая хищных ворон, улетающая из вечной русской зимы на Запад. С видом на Тауэрский мост.

Платон Беседин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543575600
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