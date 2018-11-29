 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 30.11.2018
14:21  ЮНЕСКО признало наследие Коркыта и обряды казахских коневодов культурным достоянием всего человечества
14:07  В Йемене вода - оружие массового уничтожения, - Маргарет Сутер
14:06  Эшелоны с вокзала Иу. Глобально-транспортные развязки Китая
14:03  Странное прошлое Оксаны Воеводиной: что скрывает жена короля Малайзии
14:00  Чиновники в голом: как власть саморазоблачается и почему все может рухнуть, - П.Беседин
13:58  G-минор: о чем будут спорить лидеры "большой двадцатки" в Аргентине, - Н.Портякова
13:57  Со своим уставом: Константинополь подготовил документ для новой церкви
10:21  Таджикистан: Служба связи взяла Tcell под прицел?
10:20  Кыргызстан: чиновники осторожничают в вопросе о Синьцзяне, - EurasiaNet
10:13  АфганЦИК определился. Очередные выборы президента Афганистана пройдут именно 20/04/19
09:55  Как Иран использует свою киберармию, - Н.Смагин
09:08  Когда Казахстан завалит Китай своим ширпотребом? - "ЭК"
09:03  Злопыхателям китайско-российского партнерства следует призадуматься, - Лайл Голдстайн
08:55  Мировая наука дружно осуждает китайского доктора Хэ Цзянькуя, генно модифицировавшего человека, - Neue Zurcher Zeitung
08:49  Япония поможет Таджикистану снизить рождаемость, Мумин Ахмади
08:47  "Убил арбакеша, чтобы потом продать его тележку". Хатлонская история
08:43  Идлиб не поддался Астанинским переговорам, - "Къ"
08:37  Взятие Трапезунда в 1916-м. Почти забытая битва за осколок Византийской империи (история), - А.Олейников
08:34  Перед встречей в Аргентине США показали Китаю кулак. Трамп оказывает психологическое давление на Пекин, - "НГ"
07:01  Российский судья в ЕСПЧ поддержал легализацию однополых отношений. Отпидарасили страдальца
04:57  Ядерная программа Северной Кореи. Как ограничить угрозу, - А.Ланьков
00:29  Панегирики заказывали? В Астане издан труд Б.Смагула "Нурсултан Назарбаев.Золотой век"
00:28  Что Россия сделает с Киргизией? - А.Грозин
00:12  Племянница Алишера Усманова "украсилась" синяками ради борьбы против домашнего насилия
00:04  Лицемерие - идеология власти. Кремлевский щебетун Песков взял под защиту британского патриота Брилева
00:01  Нечаянно убил и случайно сжег. Следствие озвучило версию убийства Баткенского прокурора, - "ВБ"
Четверг, 29.11.2018
21:40  В ООН заявили о провале переговоров в Астане по Сирии
21:32  Минздрав Казахстана предложил раздавать презервативы школьникам
21:30  Иммиграция: Восточная Европа отказывается от мультикультурной модели, - Le Figaro
21:20  Зурабишвили: триумф маленькой женщины, - М.Гасанова
20:56  В Узбекистане появился замминистра внешней торговли по вопросам вступления в ВТО
20:46  Сын Жириновского депутат Лебедев лихо гусарит в Майами. Тоже, типа, патриот...
20:39  Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине
18:04  Узбекистан стал членом Межпарламентской ассамблеи СНГ
17:55  У Елбасы появился новый помогайка - Ерулан Жамаубаев
16:16  Китай перехватывает инициативу у США по Тайваню
16:14  Контрабанда в Киргизии: почему элита так остро реагирует на претензии ЕАЭС
16:07  Bloomberg: Трамп нашел новые аргументы для защиты Саудовской Аравии
10:30  Убийца военкома в Талдыкоргане получил два года в колонии-поселении
10:23  Новая французская революция. Народ уже ненавидит Макрона
10:19  Басмачи: самые шокирующие факты, - Ашхен Аванесова
10:14  Наградость-то какая. Как Путин Усманова награждал, - репортаж А.Колесникова
09:57  Владимир Владимирович, будьте националистом! Что теперь надо сделать с Украиной, - Эдуард Лимонов
09:52  Иранский атом возвращается? Как США подталкивают Тегеран к исходному ядерному статусу
09:43  В Таджикистане ужесточат наказание за преднамеренное заражение ВИЧ
09:37  Турки наступают на американцев и курдов. Армия Эрдогана собирается нанести удар по военным базам США
09:34  В Ташкенте боец MMA Мурод Хантураев снова получил ножевые ранения
09:23  Москва готова выпрямить межафганские переговоры, - "Къ"
09:19  Магнус Карлсен отстоял чемпионский шахматный титул, разгромив Фабиано Каруану на тай-брейке
09:06  КНР ответит на рестрикции США из-за притеснения уйгур, - В.Скосырев
08:04  Фол последней надежды Порошенко, - Анатолий Вассерман
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Странное прошлое Оксаны Воеводиной: что скрывает жена короля МалайзииСтранное прошлое Оксаны Воеводиной: что скрывает жена короля Малайзии
14:03 30.11.2018

"Не поверю, что у монарха нет информаторов, которые могли бы раскопать ее биографию"

История Оксаны Воеводиной еще несколько дней назад звучала, как сказка про Золушку. СМИ опубликовали фотографии шикарной свадьбы "Мисс Москва 2015" с королем Малайзии.

После свадебных новостей мы нашли в сети переписку некой Ксении Дягилевой с подписчиками и друзьями. Внешне она как две капли воды похожа на жену монарха. Вот только ее образ оказался далек от той самой Воеводиной, которую представили в прессе. Что скрывает прошлое Оксаны?

Странное прошлое Оксаны Воеводиной: что скрывает жена короля Малайзии Кадр из телепроекта "Каникулы в Мексике".

В жизни каждого человека наступает период, когда хочется начать все с чистого листа. Можно изменить внешность, пересмотреть свои взгляды, начать новое дело, забыть прежних друзей, но нельзя перечеркнуть прошлое. Оно никуда не денется из памяти знакомых, а в современном мире – его сохранит интернет.

На протяжении нескольких дней мы искали людей, которые могли бы подтвердить нам или опровергнуть, что Дягилева и жена малазийского короля - один человек.

"Личные сведения не разглашаются"

История малазийского короля и русской красавицы - про любовь. Только не про ту, которую описывал Иван Тургенев. Хотя наша героиня тоже пожертвовала многим, если не всем, ради знакомства с заморским королем.

22 ноября в Барвихе состоялось закрытое мероприятие. Гостей предупредили заранее - съемки запрещены, как и разглашение любой информации о событии. О том, что состоялась торжество, страна узнала из Твиттера самого короля.

Дальше российские СМИ стали проливать свет на биографию молодой жены. По горячим следам удалось узнать немного - Оксана Воеводина, 25 лет, уроженка Ростова-на-Дону.

Отец – врач. Мать – композитор. Девушка закончила Плехановский институт, что нам подтвердили в вузе. Правда, разговор с представителем пресс-службы университета получился весьма странным.

- Я вам могу сказать одно - в 2013 году Оксана закончила финансовый факультет, она - бакалавр экономики. В 2016 году закончила еще один факультет бизнеса. Получила специальность магистр менеджмента. На этом закончим с информацией.

- Воеводина говорила, что обучение проходило на английском языке. Это так?

- Да, на английском. Но больше мы ничего не можем сказать.

- Как она училась?

- Это закрытая информация.

- На платном факультете или бюджете? Писали, что у нее были высокие балы перед поступлением?

- Это тоже не разглашается. Личные вещи мы не рассказываем.

- Правда ли, что Оксана была участницей шоу "Каникулы в Мексике" как раз в то время, когда училась?

- Об этом тоже запрещено рассказывать.

- Под какой фамилией она у вас числилась?

- Это личные сведения. Не разглашаются.

Впрочем, не только история обучения Оксаны в вузе - тайна за семью печатями. Такое впечатление, что вся ее жизнь окутана завесой тайны, которую приоткрыли соцсети и знакомые девушки.

"Вчера было офигенно. Но под утро не очень"

Несколько дней назад мы обнаружили переписку в открытом чате ICQ. Девушка подписалась двумя именами - @KsushaDyagileva77 и Oksana Voevodina. Зафиксирована дата общения - "больше года назад". 29 ноября вся переписка была удалена. Мы сохранили скриншоты.

Так выглядел чат, где общалась с подписчиками Оксана Воеводина.

Судя по переписке в аське, жизнь у дамы из соцсети была бурной и беззаботной. Из разговоров девушки становится ясно, что она встречалась с неким Никитой З. Видимо, молодой человек ее бросил. Во всяком случае сама хозяйка страницы серьезно переживала по этому поводу и делилась этим с подписчиками.

Приведем самые любопытные сообщения.

Пользователь сети: "Ксень, начните по новой с З. Вы такая пара крутая, прошу, умоляю".

Oksana Voevodinа: "Спасибо за такие слова, но былое не вернуть. Знаете, да, признаюсь, порой я скучаю по нему".

- Вы не смотритесь с Никитой, ты не его человек. Не стоит лезть к нему. У него новая спутница, не мешай им.

- Простите конечно, но чем я могу им помешать? К тому же мне это не надо, я счастлива, что у Никиты появилась новая любовь.

- Он бабник. Уже не раз его видели с бабами. Так что миритесь и исправляй его.

- Мне ли это не знать? Его дело, его будущее, он сам выбирает себе дорогу. Боюсь его уже не исправить.

- Если тебе нужны эти отношения, то с обеих сторон должна идти инициатива.

- С его стороны она не идет. Да и я буду выглядеть полной дурой, т.к. он пишет - ему не нужен шанс, я ему не нужна)) Так что, увы, не судьба. Если бы он хотел быть со мной, он бы не сидел попусту зря, ведь так?

- Ты любишь его или нет?

- Возможно что-то все равно осталось, но Никита сам ничего не хочет.

- Ты для него мало что значишь, и че ты к нему лезешь? Не будет он с тобой, так что не загоняйся.

- Гори в аду, мы помирились.

- Зачем тебе Никита?

- Мне нужен только он, и я люблю. Когда он приезжает домой, он лучший. Вчера было офигенно. Но под утро не очень.

- Вот за что ты мне нравишься, сколько тебя не посылай, а ты все равно улыбаешься и смотришь в глаза, моя бесстыжая кокетка.

- (Мат) мне, конечно не разрешает любимый материться, но ты это крайний случай. (Мат) свое вонючее (мат), пока не разбила, сука. Следи за собой, а потом (мат). Вообще (мат) свалил(а) от моего АСКа, (мат, грубые выражения).

- Заканчивай с чувствами, а то вся выдохнешься, будет еще тот, который впорхнет в твою жизнь и твой роман будет с эффектным началом.

- Непереносимое чувство, когда кто-то тебя бросает.

- Стихи сочиняешь? Можно?

- Что ты плачешь, дорогая? Просто грустно на душе.

Те объятия вспоминая, тихо плачу в тишине.

Милая, пройдут невзгоды, будет лучше, просто верь.

Вновь смотря в окно ночное, понимаю, все ушло,

Все накрылось медным тазом, словно не простым экстазом душу в небо забрало.

Далее читаем общение хозяйки страницы с подругой N.N.

- Ксю, надо в "Эгоистку" (ночной стриптиз-клуб - Авт.).

- Неплохая идеея ахха.

- Мой в качестве наказания забрал у меня карточку на скидку - 75 % в магазине одежды.

- Оооо ,а это не честно, ахах я свою далеко прячу, Никто не узнает где она. Ахах, я поделюсь, гоу завтра по магазинам? Я хочу новые вещичкиии.

- Я люблю К.

- Та же (мат), только Никиту. Я не могла поверить просто-напросто. Так неожиданно. Еще и вчера я у него ночевала, и тут бац) Никита просто тупо сказал: "Короче все, нам надо расстаться". И тут я ах...

- Ададада, ххахаха , меня К. тоже кинул...

- Та просто весь мир сегодня друг друга бросил.

- Всем миром плачем) Поехали отдыхааать))))) Гоу на стол танцевать))

- Дададдада я уже.

Всех своих друзей девушка отметила в той самой переписке хештегами. Найти их не составило труда.

Возлюбленный Никита. Мужчина 29 лет. Спортивного телосложения, стильный, одевается дорого. На фотографиях - он на фоне элитных авто, в пафосных клубах.. Подписан на странички в сети: Sexy Girls, Пауло Коэльо, христианство, мудрые мысли. Мы попросили его вспомнить время, проведенное с Дягилевой. Наше сообщение молодой человек проигнорировал.

Подруга Оксаны Настя (имя изменено) - яркая брюнетка. Еще недавно ее страничка в соцсети была открыта. Мы отправили ей сообщение. Через день девушка удалилась из соцсетей.

Судя по перепискам в открытом чате, один из ближайших друзей Дягилевой - Игорь К. На последних фотографиях в соцсети молодой человек представляет из себя примерного семьянина - десятки карточек с женой модельной внешности и ребенком. В довесок идут фото машин, отдых на престижных курортах, ночные клубы. Интернет выдает информацию об этом человеке, как о "хипхопере" и фейсконтрольщике. Мы задали ему один вопрос: "Воеводина и Дягилева - один человек?".

- У Оксаны настоящая фамилия - Горбатенко. А с этой девушкой ее не в первый раз путают, - отвечал Игорь. - Но это не она. Это два разных человека.

Мы отправили собеседнику скрин открытого чата, где Воеводина и Дягилева фигурируют, как один человек.

- Оксаны нет в интернете уже очень давно. Все личные страницы удалены, все остальное клоны. Не понимаю, чего вы от меня хотите. Никаких комментариев я вам по поводу свадьбы и чужой личной жизни не дам, - отрезал Комаров (фамилия изменена).

Комаров оказался преданным товарищем.

"В каких случаях ты лжешь? Когда будет полезно"

Читаем дальше переписку Ксении Дягилевой с подписчиками, где много мата, оскорблений. В целом, беседы - пустые.

- Когда последний раз сексом занималась?".

- Секунду назад, прикинь, да)))))

- "Если К. тебе предложит секс, согласишься?

- Да (мат) в чем вопрос-то, конечно. Давно мечтала переспать с мужчиной, у которого есть девушка, которая является моей подругой.

- Какая наука самая интересная?

- Наука о том, как напиться и не выглядеть пьяным! Мы с М. ее до сих пор пытаемся изучить.

- Какую машину водишь?

- Porsche-borsche)

- Как сделать девушку счастливой?

- Удивляй, дари цветы, подарки.

- Если твоя задница на все 100 лет выглядит, то это не значит, что у всех, как у тебя.

- Просто завидуй молча, что у меня все есть, а у тебя обвисшее все, начиная с груди,ну и вообще потеряйся с моего АСКа и не порть настроение. Адьес.

- На что ты тратишь большую часть своих денег?

- На одежду.

- У твоего парня будет новая девушка. А ты завидуй в сторонке.

- Топай отсюда. Недоразвитый.

- У тебя странный причесон.

- А тебе завидно, олень.

- В каких случаях ты лжешь?

- Когда будет полезно.

Похоже, девушка и правда врала, только когда полезно. Например, участие в телепроекте "Каникулы в Мексике - 2" она почему-то предпочла забыть, как страшный сон.

Вот как героиню представили ведущие проекта: "Новенькая девушка Николь. Ей 20 лет, она из Москвы и она будущий финансист. Себя характеризует как уравновешенного человека, но если ее разозлить, то Николь заткнет любого. В Мексику она приехала не просто отдыхать, но и открыть в себе новые стороны".

В первый день на проекте Николь напилась и занялась сексом с участником шоу Елисеем. Вскоре она вылетела из проекта.

Вот что писали о ней фанаты шоу в сети после скандала на проекте.

"Ксюшка всегда тусовалась с мужчинами из-за денег. На шоу пошла ради пиара".

"Зашибись сыграла роль, "отлично" себя зарекомендовала, и кто теперь к ней пойдет".

"Я ее знаю. Жуткая тусовщица, любит деньги, шик и развлекуху. Работала в клубе хостесс".

Возлюбленный Дягилевой по проекту "Каникулы в Мексике" Елисей Полищук отказался комментировать нам роман с девушкой. Хотя известно, что после проекта они продолжили тесное общение.

"Не поверю, что у короля нет информаторов"

История знакомства Оксаны и короля окутана тайной. Мы долго искали людей. которые могли бы пролить свет на этот роман. Девушка, которая согласилась пообщаться, просила не называть своего имени и взялась предположить, как Воеводина могла познакомиться с королем.

- То, что Дягилева из "Каникул в Мексике" и жена короля - один человек, даже можете не сомневаться, - начала рассказ собеседница. - Вы что, сами не могли понять? Внешность ведь не изменишь.

На проект "Каникулы в Месике" Дягилева поехала ради куража, пиара. Ей хотелось раскрутиться. Там она напилась и сразу отдалась парню. Все телезрители это наблюдали.

Кстати, многие девушки после подобных проектов, действительно, обретали популярность в определенных кругах, начинали работать в сфере эскорт-услуг.

Когда Оксана решила принять участие в конкурсе красоты, ей пришлось поменять биографию - она подчистила соцсети, взяла другую фамилию и вуаля, новый человек.

- Как она с королем познакомилась?

- Это для всех загадка, только близкие друзья в курсе. Но они будут молчать. Большинство ее знакомых только на днях узнали, что она замуж вышла и приняла ислам. Все были в шоке. Сейчас многие задаются вопросом - а настоящая ли свадьба была?

- Говорят, они познакомились на выставке.

- Есть другая версия - что ее с королем познакомила директор одного модельного конкурса. Она отправляет своих девочек работать на Филиппины и Манилу. Вроде нашу Дягилеву тоже отправила. И, возможно, там они и познакомились с королем.

Ксюша давно встречалась с этим королем. Их вместе видели на показе мод.

Существует и вторая версия знакомства. Работу девочкам предлагают через специальных менеджеров. Общение происходит в закрытых чатах. Я сама в теме, поэтому знаю эту кухню. Сегодня один парень писал мне, что вся Москва в шоке от того, что Ксюша приняла ислам.

- Но друзья Оксаны молчат, ничего не рассказывают про подругу...

- Она их предупредила. Они и будут молчать.

- Кто входил в круг ее близких друзей?

- Ее друзья - обычные столичные тусеры, мажоры. Она не общалась с бедными парнями. Ну что, молодец, сейчас пристроилась неплохо. Чего хотела, того добилась.

- Где она жила в Москве?

- На съемной квартире. Говорила, что родители платят за жилье. Потом сошлась с Елисеем из проекта "Каникулы в Мексике". Далее был некий Леонид... Сейчас вся информация об ее прошлом активно чистится в интернете. Еще пара дней - и следов в сети от той жизни не останется.

- Известно, что Воеводина училась в Плехановском. Как она совмещала круглосуточные тусовки и учебу?

- При мне она никогда не говорила про учебу, вообще ни слова. Мы с ней просто тусили - и все. Ни разу не слышала от нее: "Я в институте". Как ни позвонишь, ни предложишь потусить, она всегда была готова сорваться.

- Пластические операции были? Кажется, внешность ее немного изменилась.

- Вообще она думала про операции. Но еще пару лет назад ничего не делала. Сейчас смотрю на ее фото, кажется, нос поуже стал, высокие скулы появились, грудь увеличилась.

- О том, что у девушки было веселое прошлое, уже написали зарубежные СМИ. Может, короля это обстоятельство не смущает и он обо всем знает?

- Многие так думают. Не поверю, что у короля нет информаторов, которые могли бы раскопать ее биографию. Может, его все устраивает?

- Родители Воеводиной вроде как поддерживают дочь и рады такому зятю?

Кто же от такого жениха откажется. Оксана говорила, что у ее отца своя клиника, он обеспеченный человек. Ездила на БМВ, тоже вроде отец ей купил. Хотя сейчас я уже во многом сомневаюсь. Кажется, что ее жизнь - одна сплошная ложь.

В Малайзии свадьбу короля считают фейком

Пока российская пресса раскапывает пикантные подробности из жизни Оксаны Воеводиной, малазийские СМИ сохраняют молчание по поводу свадьбы короля.

Мы связались с русскими, которые проживают в Малайзии. Вот их мнение по этому поводу.

Ольга, ведет блог о Малайзии в Инстаграме. На своей страничке в соцсети, девушка написала: "В Малайзии это событие обозначили ровным счетом никак. А мои местные друзья малайцы кричат налево и направо, что все это сплетни.

Еще около года назад до меня доходили слухи от знающих людей, что король периодически тайно встречается в Сингапуре с украинкой. Потом где-то в июне этого года появилось фото короля с девушкой славянской внешности в традиционном малайском платье и тудунге. Теперь оказалось, что эта девушка - Оксана Воеводина. По новостным сайтам пошла информация, но быстро все зачистили. Если в Малайзии свадьбы не состоится, такой брак не будет считаться действительным".

Большинство жителей Малайзии уверены, что свадьба короля - фейк. Мы собрали отзывы русскоязычных граждан этой страны.

"Честно говоря, я подумал, что это утка. У нас об этом нигде не говорили. Появилась небольшая заметка в NST, но быстро исчезла. То, что русские барышни всегда были симпатичны мусульманским султанам - не секрет. Но пока король ее не представит как супругу и официально не зарегистрирует брак в Малайзии, Воеводина - никто для местных жителей".

"Прежняя жена султана - наполовину малайка. Получается, Оксана будет первой в истории Малайзии русской "королевой". Дождемся церемонии в Малайзии".

"Вот когда я на всех билбордах Малайзии и в Королевском музее увижу портрет этой девушки рядом с портретом Мухаммада V, тогда я первый скажу: "Боже, храни королеву. А пока эта свадьба - просто светская хроника".

"У нас не обсуждают личную жизнь короля вслух и тем более не пишут об этом в прессе. Это запрет, за такое можно в тюрьму угодить".

"Я слышал, что местные считают короля ходоком по женщинам. Но вслух об этом никто не говорит".

"Говорят, что Оксана - третья жена короля. До этого была тайка и еще есть узбечка с двумя детьми, которая живет в Сингапуре. В Малайзии всем ровным счетом наплевать на его личную жизнь. Девочка вышла замуж - и молодец".

"Девушка не понимает куда ввязалась. Когда закончится срок его правления, он вернется к себе в Келантан, столицу Кота Бару (короля в Малайзии избирают, ранее Мухаммад V был главой султаната Келантан - "МК"). Там, мягко говоря, ей скучновато будет".

Теперь мусульманка, теперь королева.

"Вроде бывшая жена короля была королевских кровей, но брак оказался кратковременным. Малазийцы тепло отзываются о короле. В отличии от других правителей, он без гонора, пафоса и прочих дурных привычек... Личную жизнь никогда не афишировал.

Я верю, что у него с русской дамой - любовь. Оксана или как ее теперь зовут, Рихана не нуждается в деньгах, и вышла за него не по расчету. Она ведь в России известная, богатая, обеспеченная. Я видела ее фотографии в сети - она могла у себя на родине найти достойного жениха. Но, видимо, искренне полюбила нашего короля".

Ирина Боброва, Татьяна Федоткина

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543575780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Сената К.Токаев принял участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
- Б. Сагинтаев принял участие в промежуточном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК
- Кадровые перестановки
- Махмуд Касымбеков: Эффективное государственное управление – веление времени
- В Мажилисе презентовали книгу о Президенте Казахстана
- На пленарном заседании Верховного Суда обсуждены проекты четырех нормативных постановлений
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Совместное заявление Ирана, России и Турции
- Заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  