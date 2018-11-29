|Странное прошлое Оксаны Воеводиной: что скрывает жена короля Малайзии
14:03 30.11.2018
"Не поверю, что у монарха нет информаторов, которые могли бы раскопать ее биографию"
История Оксаны Воеводиной еще несколько дней назад звучала, как сказка про Золушку. СМИ опубликовали фотографии шикарной свадьбы "Мисс Москва 2015" с королем Малайзии.
После свадебных новостей мы нашли в сети переписку некой Ксении Дягилевой с подписчиками и друзьями. Внешне она как две капли воды похожа на жену монарха. Вот только ее образ оказался далек от той самой Воеводиной, которую представили в прессе. Что скрывает прошлое Оксаны?
Странное прошлое Оксаны Воеводиной: что скрывает жена короля Малайзии Кадр из телепроекта "Каникулы в Мексике".
В жизни каждого человека наступает период, когда хочется начать все с чистого листа. Можно изменить внешность, пересмотреть свои взгляды, начать новое дело, забыть прежних друзей, но нельзя перечеркнуть прошлое. Оно никуда не денется из памяти знакомых, а в современном мире – его сохранит интернет.
На протяжении нескольких дней мы искали людей, которые могли бы подтвердить нам или опровергнуть, что Дягилева и жена малазийского короля - один человек.
"Личные сведения не разглашаются"
История малазийского короля и русской красавицы - про любовь. Только не про ту, которую описывал Иван Тургенев. Хотя наша героиня тоже пожертвовала многим, если не всем, ради знакомства с заморским королем.
22 ноября в Барвихе состоялось закрытое мероприятие. Гостей предупредили заранее - съемки запрещены, как и разглашение любой информации о событии. О том, что состоялась торжество, страна узнала из Твиттера самого короля.
Дальше российские СМИ стали проливать свет на биографию молодой жены. По горячим следам удалось узнать немного - Оксана Воеводина, 25 лет, уроженка Ростова-на-Дону.
Отец – врач. Мать – композитор. Девушка закончила Плехановский институт, что нам подтвердили в вузе. Правда, разговор с представителем пресс-службы университета получился весьма странным.
- Я вам могу сказать одно - в 2013 году Оксана закончила финансовый факультет, она - бакалавр экономики. В 2016 году закончила еще один факультет бизнеса. Получила специальность магистр менеджмента. На этом закончим с информацией.
- Воеводина говорила, что обучение проходило на английском языке. Это так?
- Да, на английском. Но больше мы ничего не можем сказать.
- Как она училась?
- Это закрытая информация.
- На платном факультете или бюджете? Писали, что у нее были высокие балы перед поступлением?
- Это тоже не разглашается. Личные вещи мы не рассказываем.
- Правда ли, что Оксана была участницей шоу "Каникулы в Мексике" как раз в то время, когда училась?
- Об этом тоже запрещено рассказывать.
- Под какой фамилией она у вас числилась?
- Это личные сведения. Не разглашаются.
Впрочем, не только история обучения Оксаны в вузе - тайна за семью печатями. Такое впечатление, что вся ее жизнь окутана завесой тайны, которую приоткрыли соцсети и знакомые девушки.
"Вчера было офигенно. Но под утро не очень"
Несколько дней назад мы обнаружили переписку в открытом чате ICQ. Девушка подписалась двумя именами - @KsushaDyagileva77 и Oksana Voevodina. Зафиксирована дата общения - "больше года назад". 29 ноября вся переписка была удалена. Мы сохранили скриншоты.
Так выглядел чат, где общалась с подписчиками Оксана Воеводина.
Судя по переписке в аське, жизнь у дамы из соцсети была бурной и беззаботной. Из разговоров девушки становится ясно, что она встречалась с неким Никитой З. Видимо, молодой человек ее бросил. Во всяком случае сама хозяйка страницы серьезно переживала по этому поводу и делилась этим с подписчиками.
Приведем самые любопытные сообщения.
Пользователь сети: "Ксень, начните по новой с З. Вы такая пара крутая, прошу, умоляю".
Oksana Voevodinа: "Спасибо за такие слова, но былое не вернуть. Знаете, да, признаюсь, порой я скучаю по нему".
- Вы не смотритесь с Никитой, ты не его человек. Не стоит лезть к нему. У него новая спутница, не мешай им.
- Простите конечно, но чем я могу им помешать? К тому же мне это не надо, я счастлива, что у Никиты появилась новая любовь.
- Он бабник. Уже не раз его видели с бабами. Так что миритесь и исправляй его.
- Мне ли это не знать? Его дело, его будущее, он сам выбирает себе дорогу. Боюсь его уже не исправить.
- Если тебе нужны эти отношения, то с обеих сторон должна идти инициатива.
- С его стороны она не идет. Да и я буду выглядеть полной дурой, т.к. он пишет - ему не нужен шанс, я ему не нужна)) Так что, увы, не судьба. Если бы он хотел быть со мной, он бы не сидел попусту зря, ведь так?
- Ты любишь его или нет?
- Возможно что-то все равно осталось, но Никита сам ничего не хочет.
- Ты для него мало что значишь, и че ты к нему лезешь? Не будет он с тобой, так что не загоняйся.
- Гори в аду, мы помирились.
- Зачем тебе Никита?
- Мне нужен только он, и я люблю. Когда он приезжает домой, он лучший. Вчера было офигенно. Но под утро не очень.
- Вот за что ты мне нравишься, сколько тебя не посылай, а ты все равно улыбаешься и смотришь в глаза, моя бесстыжая кокетка.
- (Мат) мне, конечно не разрешает любимый материться, но ты это крайний случай. (Мат) свое вонючее (мат), пока не разбила, сука. Следи за собой, а потом (мат). Вообще (мат) свалил(а) от моего АСКа, (мат, грубые выражения).
- Заканчивай с чувствами, а то вся выдохнешься, будет еще тот, который впорхнет в твою жизнь и твой роман будет с эффектным началом.
- Непереносимое чувство, когда кто-то тебя бросает.
- Стихи сочиняешь? Можно?
- Что ты плачешь, дорогая? Просто грустно на душе.
Те объятия вспоминая, тихо плачу в тишине.
Милая, пройдут невзгоды, будет лучше, просто верь.
Вновь смотря в окно ночное, понимаю, все ушло,
Все накрылось медным тазом, словно не простым экстазом душу в небо забрало.
Далее читаем общение хозяйки страницы с подругой N.N.
- Ксю, надо в "Эгоистку" (ночной стриптиз-клуб - Авт.).
- Неплохая идеея ахха.
- Мой в качестве наказания забрал у меня карточку на скидку - 75 % в магазине одежды.
- Оооо ,а это не честно, ахах я свою далеко прячу, Никто не узнает где она. Ахах, я поделюсь, гоу завтра по магазинам? Я хочу новые вещичкиии.
- Я люблю К.
- Та же (мат), только Никиту. Я не могла поверить просто-напросто. Так неожиданно. Еще и вчера я у него ночевала, и тут бац) Никита просто тупо сказал: "Короче все, нам надо расстаться". И тут я ах...
- Ададада, ххахаха , меня К. тоже кинул...
- Та просто весь мир сегодня друг друга бросил.
- Всем миром плачем) Поехали отдыхааать))))) Гоу на стол танцевать))
- Дададдада я уже.
Всех своих друзей девушка отметила в той самой переписке хештегами. Найти их не составило труда.
Возлюбленный Никита. Мужчина 29 лет. Спортивного телосложения, стильный, одевается дорого. На фотографиях - он на фоне элитных авто, в пафосных клубах.. Подписан на странички в сети: Sexy Girls, Пауло Коэльо, христианство, мудрые мысли. Мы попросили его вспомнить время, проведенное с Дягилевой. Наше сообщение молодой человек проигнорировал.
Подруга Оксаны Настя (имя изменено) - яркая брюнетка. Еще недавно ее страничка в соцсети была открыта. Мы отправили ей сообщение. Через день девушка удалилась из соцсетей.
Судя по перепискам в открытом чате, один из ближайших друзей Дягилевой - Игорь К. На последних фотографиях в соцсети молодой человек представляет из себя примерного семьянина - десятки карточек с женой модельной внешности и ребенком. В довесок идут фото машин, отдых на престижных курортах, ночные клубы. Интернет выдает информацию об этом человеке, как о "хипхопере" и фейсконтрольщике. Мы задали ему один вопрос: "Воеводина и Дягилева - один человек?".
- У Оксаны настоящая фамилия - Горбатенко. А с этой девушкой ее не в первый раз путают, - отвечал Игорь. - Но это не она. Это два разных человека.
Мы отправили собеседнику скрин открытого чата, где Воеводина и Дягилева фигурируют, как один человек.
- Оксаны нет в интернете уже очень давно. Все личные страницы удалены, все остальное клоны. Не понимаю, чего вы от меня хотите. Никаких комментариев я вам по поводу свадьбы и чужой личной жизни не дам, - отрезал Комаров (фамилия изменена).
Комаров оказался преданным товарищем.
"В каких случаях ты лжешь? Когда будет полезно"
Читаем дальше переписку Ксении Дягилевой с подписчиками, где много мата, оскорблений. В целом, беседы - пустые.
- Когда последний раз сексом занималась?".
- Секунду назад, прикинь, да)))))
- "Если К. тебе предложит секс, согласишься?
- Да (мат) в чем вопрос-то, конечно. Давно мечтала переспать с мужчиной, у которого есть девушка, которая является моей подругой.
- Какая наука самая интересная?
- Наука о том, как напиться и не выглядеть пьяным! Мы с М. ее до сих пор пытаемся изучить.
- Какую машину водишь?
- Porsche-borsche)
- Как сделать девушку счастливой?
- Удивляй, дари цветы, подарки.
- Если твоя задница на все 100 лет выглядит, то это не значит, что у всех, как у тебя.
- Просто завидуй молча, что у меня все есть, а у тебя обвисшее все, начиная с груди,ну и вообще потеряйся с моего АСКа и не порть настроение. Адьес.
- На что ты тратишь большую часть своих денег?
- На одежду.
- У твоего парня будет новая девушка. А ты завидуй в сторонке.
- Топай отсюда. Недоразвитый.
- У тебя странный причесон.
- А тебе завидно, олень.
- В каких случаях ты лжешь?
- Когда будет полезно.
Похоже, девушка и правда врала, только когда полезно. Например, участие в телепроекте "Каникулы в Мексике - 2" она почему-то предпочла забыть, как страшный сон.
Вот как героиню представили ведущие проекта: "Новенькая девушка Николь. Ей 20 лет, она из Москвы и она будущий финансист. Себя характеризует как уравновешенного человека, но если ее разозлить, то Николь заткнет любого. В Мексику она приехала не просто отдыхать, но и открыть в себе новые стороны".
В первый день на проекте Николь напилась и занялась сексом с участником шоу Елисеем. Вскоре она вылетела из проекта.
Вот что писали о ней фанаты шоу в сети после скандала на проекте.
"Ксюшка всегда тусовалась с мужчинами из-за денег. На шоу пошла ради пиара".
"Зашибись сыграла роль, "отлично" себя зарекомендовала, и кто теперь к ней пойдет".
"Я ее знаю. Жуткая тусовщица, любит деньги, шик и развлекуху. Работала в клубе хостесс".
Возлюбленный Дягилевой по проекту "Каникулы в Мексике" Елисей Полищук отказался комментировать нам роман с девушкой. Хотя известно, что после проекта они продолжили тесное общение.
"Не поверю, что у короля нет информаторов"
История знакомства Оксаны и короля окутана тайной. Мы долго искали людей. которые могли бы пролить свет на этот роман. Девушка, которая согласилась пообщаться, просила не называть своего имени и взялась предположить, как Воеводина могла познакомиться с королем.
- То, что Дягилева из "Каникул в Мексике" и жена короля - один человек, даже можете не сомневаться, - начала рассказ собеседница. - Вы что, сами не могли понять? Внешность ведь не изменишь.
На проект "Каникулы в Месике" Дягилева поехала ради куража, пиара. Ей хотелось раскрутиться. Там она напилась и сразу отдалась парню. Все телезрители это наблюдали.
Кстати, многие девушки после подобных проектов, действительно, обретали популярность в определенных кругах, начинали работать в сфере эскорт-услуг.
Когда Оксана решила принять участие в конкурсе красоты, ей пришлось поменять биографию - она подчистила соцсети, взяла другую фамилию и вуаля, новый человек.
- Как она с королем познакомилась?
- Это для всех загадка, только близкие друзья в курсе. Но они будут молчать. Большинство ее знакомых только на днях узнали, что она замуж вышла и приняла ислам. Все были в шоке. Сейчас многие задаются вопросом - а настоящая ли свадьба была?
- Говорят, они познакомились на выставке.
- Есть другая версия - что ее с королем познакомила директор одного модельного конкурса. Она отправляет своих девочек работать на Филиппины и Манилу. Вроде нашу Дягилеву тоже отправила. И, возможно, там они и познакомились с королем.
Ксюша давно встречалась с этим королем. Их вместе видели на показе мод.
Существует и вторая версия знакомства. Работу девочкам предлагают через специальных менеджеров. Общение происходит в закрытых чатах. Я сама в теме, поэтому знаю эту кухню. Сегодня один парень писал мне, что вся Москва в шоке от того, что Ксюша приняла ислам.
- Но друзья Оксаны молчат, ничего не рассказывают про подругу...
- Она их предупредила. Они и будут молчать.
- Кто входил в круг ее близких друзей?
- Ее друзья - обычные столичные тусеры, мажоры. Она не общалась с бедными парнями. Ну что, молодец, сейчас пристроилась неплохо. Чего хотела, того добилась.
- Где она жила в Москве?
- На съемной квартире. Говорила, что родители платят за жилье. Потом сошлась с Елисеем из проекта "Каникулы в Мексике". Далее был некий Леонид... Сейчас вся информация об ее прошлом активно чистится в интернете. Еще пара дней - и следов в сети от той жизни не останется.
- Известно, что Воеводина училась в Плехановском. Как она совмещала круглосуточные тусовки и учебу?
- При мне она никогда не говорила про учебу, вообще ни слова. Мы с ней просто тусили - и все. Ни разу не слышала от нее: "Я в институте". Как ни позвонишь, ни предложишь потусить, она всегда была готова сорваться.
- Пластические операции были? Кажется, внешность ее немного изменилась.
- Вообще она думала про операции. Но еще пару лет назад ничего не делала. Сейчас смотрю на ее фото, кажется, нос поуже стал, высокие скулы появились, грудь увеличилась.
- О том, что у девушки было веселое прошлое, уже написали зарубежные СМИ. Может, короля это обстоятельство не смущает и он обо всем знает?
- Многие так думают. Не поверю, что у короля нет информаторов, которые могли бы раскопать ее биографию. Может, его все устраивает?
- Родители Воеводиной вроде как поддерживают дочь и рады такому зятю?
Кто же от такого жениха откажется. Оксана говорила, что у ее отца своя клиника, он обеспеченный человек. Ездила на БМВ, тоже вроде отец ей купил. Хотя сейчас я уже во многом сомневаюсь. Кажется, что ее жизнь - одна сплошная ложь.
В Малайзии свадьбу короля считают фейком
Пока российская пресса раскапывает пикантные подробности из жизни Оксаны Воеводиной, малазийские СМИ сохраняют молчание по поводу свадьбы короля.
Мы связались с русскими, которые проживают в Малайзии. Вот их мнение по этому поводу.
Ольга, ведет блог о Малайзии в Инстаграме. На своей страничке в соцсети, девушка написала: "В Малайзии это событие обозначили ровным счетом никак. А мои местные друзья малайцы кричат налево и направо, что все это сплетни.
Еще около года назад до меня доходили слухи от знающих людей, что король периодически тайно встречается в Сингапуре с украинкой. Потом где-то в июне этого года появилось фото короля с девушкой славянской внешности в традиционном малайском платье и тудунге. Теперь оказалось, что эта девушка - Оксана Воеводина. По новостным сайтам пошла информация, но быстро все зачистили. Если в Малайзии свадьбы не состоится, такой брак не будет считаться действительным".
Большинство жителей Малайзии уверены, что свадьба короля - фейк. Мы собрали отзывы русскоязычных граждан этой страны.
"Честно говоря, я подумал, что это утка. У нас об этом нигде не говорили. Появилась небольшая заметка в NST, но быстро исчезла. То, что русские барышни всегда были симпатичны мусульманским султанам - не секрет. Но пока король ее не представит как супругу и официально не зарегистрирует брак в Малайзии, Воеводина - никто для местных жителей".
"Прежняя жена султана - наполовину малайка. Получается, Оксана будет первой в истории Малайзии русской "королевой". Дождемся церемонии в Малайзии".
"Вот когда я на всех билбордах Малайзии и в Королевском музее увижу портрет этой девушки рядом с портретом Мухаммада V, тогда я первый скажу: "Боже, храни королеву. А пока эта свадьба - просто светская хроника".
"У нас не обсуждают личную жизнь короля вслух и тем более не пишут об этом в прессе. Это запрет, за такое можно в тюрьму угодить".
"Я слышал, что местные считают короля ходоком по женщинам. Но вслух об этом никто не говорит".
"Говорят, что Оксана - третья жена короля. До этого была тайка и еще есть узбечка с двумя детьми, которая живет в Сингапуре. В Малайзии всем ровным счетом наплевать на его личную жизнь. Девочка вышла замуж - и молодец".
"Девушка не понимает куда ввязалась. Когда закончится срок его правления, он вернется к себе в Келантан, столицу Кота Бару (короля в Малайзии избирают, ранее Мухаммад V был главой султаната Келантан - "МК"). Там, мягко говоря, ей скучновато будет".
Теперь мусульманка, теперь королева.
"Вроде бывшая жена короля была королевских кровей, но брак оказался кратковременным. Малазийцы тепло отзываются о короле. В отличии от других правителей, он без гонора, пафоса и прочих дурных привычек... Личную жизнь никогда не афишировал.
Я верю, что у него с русской дамой - любовь. Оксана или как ее теперь зовут, Рихана не нуждается в деньгах, и вышла за него не по расчету. Она ведь в России известная, богатая, обеспеченная. Я видела ее фотографии в сети - она могла у себя на родине найти достойного жениха. Но, видимо, искренне полюбила нашего короля".
Ирина Боброва, Татьяна Федоткина