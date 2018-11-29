Странное прошлое Оксаны Воеводиной: что скрывает жена короля Малайзии

14:03 30.11.2018 "Не поверю, что у монарха нет информаторов, которые могли бы раскопать ее биографию"



История Оксаны Воеводиной еще несколько дней назад звучала, как сказка про Золушку. СМИ опубликовали фотографии шикарной свадьбы "Мисс Москва 2015" с королем Малайзии.



После свадебных новостей мы нашли в сети переписку некой Ксении Дягилевой с подписчиками и друзьями. Внешне она как две капли воды похожа на жену монарха. Вот только ее образ оказался далек от той самой Воеводиной, которую представили в прессе. Что скрывает прошлое Оксаны?



Странное прошлое Оксаны Воеводиной: что скрывает жена короля Малайзии Кадр из телепроекта "Каникулы в Мексике".



В жизни каждого человека наступает период, когда хочется начать все с чистого листа. Можно изменить внешность, пересмотреть свои взгляды, начать новое дело, забыть прежних друзей, но нельзя перечеркнуть прошлое. Оно никуда не денется из памяти знакомых, а в современном мире – его сохранит интернет.



На протяжении нескольких дней мы искали людей, которые могли бы подтвердить нам или опровергнуть, что Дягилева и жена малазийского короля - один человек.



"Личные сведения не разглашаются"



История малазийского короля и русской красавицы - про любовь. Только не про ту, которую описывал Иван Тургенев. Хотя наша героиня тоже пожертвовала многим, если не всем, ради знакомства с заморским королем.



22 ноября в Барвихе состоялось закрытое мероприятие. Гостей предупредили заранее - съемки запрещены, как и разглашение любой информации о событии. О том, что состоялась торжество, страна узнала из Твиттера самого короля.



Дальше российские СМИ стали проливать свет на биографию молодой жены. По горячим следам удалось узнать немного - Оксана Воеводина, 25 лет, уроженка Ростова-на-Дону.



Отец – врач. Мать – композитор. Девушка закончила Плехановский институт, что нам подтвердили в вузе. Правда, разговор с представителем пресс-службы университета получился весьма странным.



- Я вам могу сказать одно - в 2013 году Оксана закончила финансовый факультет, она - бакалавр экономики. В 2016 году закончила еще один факультет бизнеса. Получила специальность магистр менеджмента. На этом закончим с информацией.



- Воеводина говорила, что обучение проходило на английском языке. Это так?



- Да, на английском. Но больше мы ничего не можем сказать.



- Как она училась?



- Это закрытая информация.



- На платном факультете или бюджете? Писали, что у нее были высокие балы перед поступлением?



- Это тоже не разглашается. Личные вещи мы не рассказываем.



- Правда ли, что Оксана была участницей шоу "Каникулы в Мексике" как раз в то время, когда училась?



- Об этом тоже запрещено рассказывать.



- Под какой фамилией она у вас числилась?



- Это личные сведения. Не разглашаются.



Впрочем, не только история обучения Оксаны в вузе - тайна за семью печатями. Такое впечатление, что вся ее жизнь окутана завесой тайны, которую приоткрыли соцсети и знакомые девушки.



"Вчера было офигенно. Но под утро не очень"



Несколько дней назад мы обнаружили переписку в открытом чате ICQ. Девушка подписалась двумя именами - @KsushaDyagileva77 и Oksana Voevodina. Зафиксирована дата общения - "больше года назад". 29 ноября вся переписка была удалена. Мы сохранили скриншоты.



Так выглядел чат, где общалась с подписчиками Оксана Воеводина.



Судя по переписке в аське, жизнь у дамы из соцсети была бурной и беззаботной. Из разговоров девушки становится ясно, что она встречалась с неким Никитой З. Видимо, молодой человек ее бросил. Во всяком случае сама хозяйка страницы серьезно переживала по этому поводу и делилась этим с подписчиками.



Приведем самые любопытные сообщения.



Пользователь сети: "Ксень, начните по новой с З. Вы такая пара крутая, прошу, умоляю".



Oksana Voevodinа: "Спасибо за такие слова, но былое не вернуть. Знаете, да, признаюсь, порой я скучаю по нему".



- Вы не смотритесь с Никитой, ты не его человек. Не стоит лезть к нему. У него новая спутница, не мешай им.



- Простите конечно, но чем я могу им помешать? К тому же мне это не надо, я счастлива, что у Никиты появилась новая любовь.



- Он бабник. Уже не раз его видели с бабами. Так что миритесь и исправляй его.



- Мне ли это не знать? Его дело, его будущее, он сам выбирает себе дорогу. Боюсь его уже не исправить.



- Если тебе нужны эти отношения, то с обеих сторон должна идти инициатива.



- С его стороны она не идет. Да и я буду выглядеть полной дурой, т.к. он пишет - ему не нужен шанс, я ему не нужна)) Так что, увы, не судьба. Если бы он хотел быть со мной, он бы не сидел попусту зря, ведь так?



- Ты любишь его или нет?



- Возможно что-то все равно осталось, но Никита сам ничего не хочет.



- Ты для него мало что значишь, и че ты к нему лезешь? Не будет он с тобой, так что не загоняйся.



- Гори в аду, мы помирились.



- Зачем тебе Никита?



- Мне нужен только он, и я люблю. Когда он приезжает домой, он лучший. Вчера было офигенно. Но под утро не очень.



- Вот за что ты мне нравишься, сколько тебя не посылай, а ты все равно улыбаешься и смотришь в глаза, моя бесстыжая кокетка.



- (Мат) мне, конечно не разрешает любимый материться, но ты это крайний случай. (Мат) свое вонючее (мат), пока не разбила, сука. Следи за собой, а потом (мат). Вообще (мат) свалил(а) от моего АСКа, (мат, грубые выражения).



- Заканчивай с чувствами, а то вся выдохнешься, будет еще тот, который впорхнет в твою жизнь и твой роман будет с эффектным началом.



- Непереносимое чувство, когда кто-то тебя бросает.



- Стихи сочиняешь? Можно?



- Что ты плачешь, дорогая? Просто грустно на душе.



Те объятия вспоминая, тихо плачу в тишине.



Милая, пройдут невзгоды, будет лучше, просто верь.



Вновь смотря в окно ночное, понимаю, все ушло,



Все накрылось медным тазом, словно не простым экстазом душу в небо забрало.



Далее читаем общение хозяйки страницы с подругой N.N.



- Ксю, надо в "Эгоистку" (ночной стриптиз-клуб - Авт.).



- Неплохая идеея ахха.



- Мой в качестве наказания забрал у меня карточку на скидку - 75 % в магазине одежды.



- Оооо ,а это не честно, ахах я свою далеко прячу, Никто не узнает где она. Ахах, я поделюсь, гоу завтра по магазинам? Я хочу новые вещичкиии.



- Я люблю К.



- Та же (мат), только Никиту. Я не могла поверить просто-напросто. Так неожиданно. Еще и вчера я у него ночевала, и тут бац) Никита просто тупо сказал: "Короче все, нам надо расстаться". И тут я ах...



- Ададада, ххахаха , меня К. тоже кинул...



- Та просто весь мир сегодня друг друга бросил.



- Всем миром плачем) Поехали отдыхааать))))) Гоу на стол танцевать))



- Дададдада я уже.



Всех своих друзей девушка отметила в той самой переписке хештегами. Найти их не составило труда.



Возлюбленный Никита. Мужчина 29 лет. Спортивного телосложения, стильный, одевается дорого. На фотографиях - он на фоне элитных авто, в пафосных клубах.. Подписан на странички в сети: Sexy Girls, Пауло Коэльо, христианство, мудрые мысли. Мы попросили его вспомнить время, проведенное с Дягилевой. Наше сообщение молодой человек проигнорировал.



Подруга Оксаны Настя (имя изменено) - яркая брюнетка. Еще недавно ее страничка в соцсети была открыта. Мы отправили ей сообщение. Через день девушка удалилась из соцсетей.



Судя по перепискам в открытом чате, один из ближайших друзей Дягилевой - Игорь К. На последних фотографиях в соцсети молодой человек представляет из себя примерного семьянина - десятки карточек с женой модельной внешности и ребенком. В довесок идут фото машин, отдых на престижных курортах, ночные клубы. Интернет выдает информацию об этом человеке, как о "хипхопере" и фейсконтрольщике. Мы задали ему один вопрос: "Воеводина и Дягилева - один человек?".



- У Оксаны настоящая фамилия - Горбатенко. А с этой девушкой ее не в первый раз путают, - отвечал Игорь. - Но это не она. Это два разных человека.



Мы отправили собеседнику скрин открытого чата, где Воеводина и Дягилева фигурируют, как один человек.



- Оксаны нет в интернете уже очень давно. Все личные страницы удалены, все остальное клоны. Не понимаю, чего вы от меня хотите. Никаких комментариев я вам по поводу свадьбы и чужой личной жизни не дам, - отрезал Комаров (фамилия изменена).



Комаров оказался преданным товарищем.



"В каких случаях ты лжешь? Когда будет полезно"



Читаем дальше переписку Ксении Дягилевой с подписчиками, где много мата, оскорблений. В целом, беседы - пустые.



- Когда последний раз сексом занималась?".



- Секунду назад, прикинь, да)))))



- "Если К. тебе предложит секс, согласишься?



- Да (мат) в чем вопрос-то, конечно. Давно мечтала переспать с мужчиной, у которого есть девушка, которая является моей подругой.



- Какая наука самая интересная?



- Наука о том, как напиться и не выглядеть пьяным! Мы с М. ее до сих пор пытаемся изучить.



- Какую машину водишь?



- Porsche-borsche)



- Как сделать девушку счастливой?



- Удивляй, дари цветы, подарки.



- Если твоя задница на все 100 лет выглядит, то это не значит, что у всех, как у тебя.



- Просто завидуй молча, что у меня все есть, а у тебя обвисшее все, начиная с груди,ну и вообще потеряйся с моего АСКа и не порть настроение. Адьес.



- На что ты тратишь большую часть своих денег?



- На одежду.



- У твоего парня будет новая девушка. А ты завидуй в сторонке.



- Топай отсюда. Недоразвитый.



- У тебя странный причесон.



- А тебе завидно, олень.



- В каких случаях ты лжешь?



- Когда будет полезно.



Похоже, девушка и правда врала, только когда полезно. Например, участие в телепроекте "Каникулы в Мексике - 2" она почему-то предпочла забыть, как страшный сон.



Вот как героиню представили ведущие проекта: "Новенькая девушка Николь. Ей 20 лет, она из Москвы и она будущий финансист. Себя характеризует как уравновешенного человека, но если ее разозлить, то Николь заткнет любого. В Мексику она приехала не просто отдыхать, но и открыть в себе новые стороны".



В первый день на проекте Николь напилась и занялась сексом с участником шоу Елисеем. Вскоре она вылетела из проекта.



Вот что писали о ней фанаты шоу в сети после скандала на проекте.



"Ксюшка всегда тусовалась с мужчинами из-за денег. На шоу пошла ради пиара".



"Зашибись сыграла роль, "отлично" себя зарекомендовала, и кто теперь к ней пойдет".



"Я ее знаю. Жуткая тусовщица, любит деньги, шик и развлекуху. Работала в клубе хостесс".



Возлюбленный Дягилевой по проекту "Каникулы в Мексике" Елисей Полищук отказался комментировать нам роман с девушкой. Хотя известно, что после проекта они продолжили тесное общение.



"Не поверю, что у короля нет информаторов"



История знакомства Оксаны и короля окутана тайной. Мы долго искали людей. которые могли бы пролить свет на этот роман. Девушка, которая согласилась пообщаться, просила не называть своего имени и взялась предположить, как Воеводина могла познакомиться с королем.



- То, что Дягилева из "Каникул в Мексике" и жена короля - один человек, даже можете не сомневаться, - начала рассказ собеседница. - Вы что, сами не могли понять? Внешность ведь не изменишь.



На проект "Каникулы в Месике" Дягилева поехала ради куража, пиара. Ей хотелось раскрутиться. Там она напилась и сразу отдалась парню. Все телезрители это наблюдали.



Кстати, многие девушки после подобных проектов, действительно, обретали популярность в определенных кругах, начинали работать в сфере эскорт-услуг.



Когда Оксана решила принять участие в конкурсе красоты, ей пришлось поменять биографию - она подчистила соцсети, взяла другую фамилию и вуаля, новый человек.



- Как она с королем познакомилась?



- Это для всех загадка, только близкие друзья в курсе. Но они будут молчать. Большинство ее знакомых только на днях узнали, что она замуж вышла и приняла ислам. Все были в шоке. Сейчас многие задаются вопросом - а настоящая ли свадьба была?



- Говорят, они познакомились на выставке.



- Есть другая версия - что ее с королем познакомила директор одного модельного конкурса. Она отправляет своих девочек работать на Филиппины и Манилу. Вроде нашу Дягилеву тоже отправила. И, возможно, там они и познакомились с королем.



Ксюша давно встречалась с этим королем. Их вместе видели на показе мод.



Существует и вторая версия знакомства. Работу девочкам предлагают через специальных менеджеров. Общение происходит в закрытых чатах. Я сама в теме, поэтому знаю эту кухню. Сегодня один парень писал мне, что вся Москва в шоке от того, что Ксюша приняла ислам.



- Но друзья Оксаны молчат, ничего не рассказывают про подругу...



- Она их предупредила. Они и будут молчать.



- Кто входил в круг ее близких друзей?



- Ее друзья - обычные столичные тусеры, мажоры. Она не общалась с бедными парнями. Ну что, молодец, сейчас пристроилась неплохо. Чего хотела, того добилась.



- Где она жила в Москве?



- На съемной квартире. Говорила, что родители платят за жилье. Потом сошлась с Елисеем из проекта "Каникулы в Мексике". Далее был некий Леонид... Сейчас вся информация об ее прошлом активно чистится в интернете. Еще пара дней - и следов в сети от той жизни не останется.



- Известно, что Воеводина училась в Плехановском. Как она совмещала круглосуточные тусовки и учебу?



- При мне она никогда не говорила про учебу, вообще ни слова. Мы с ней просто тусили - и все. Ни разу не слышала от нее: "Я в институте". Как ни позвонишь, ни предложишь потусить, она всегда была готова сорваться.



- Пластические операции были? Кажется, внешность ее немного изменилась.



- Вообще она думала про операции. Но еще пару лет назад ничего не делала. Сейчас смотрю на ее фото, кажется, нос поуже стал, высокие скулы появились, грудь увеличилась.



- О том, что у девушки было веселое прошлое, уже написали зарубежные СМИ. Может, короля это обстоятельство не смущает и он обо всем знает?



- Многие так думают. Не поверю, что у короля нет информаторов, которые могли бы раскопать ее биографию. Может, его все устраивает?



- Родители Воеводиной вроде как поддерживают дочь и рады такому зятю?



Кто же от такого жениха откажется. Оксана говорила, что у ее отца своя клиника, он обеспеченный человек. Ездила на БМВ, тоже вроде отец ей купил. Хотя сейчас я уже во многом сомневаюсь. Кажется, что ее жизнь - одна сплошная ложь.



В Малайзии свадьбу короля считают фейком



Пока российская пресса раскапывает пикантные подробности из жизни Оксаны Воеводиной, малазийские СМИ сохраняют молчание по поводу свадьбы короля.



Мы связались с русскими, которые проживают в Малайзии. Вот их мнение по этому поводу.



Ольга, ведет блог о Малайзии в Инстаграме. На своей страничке в соцсети, девушка написала: "В Малайзии это событие обозначили ровным счетом никак. А мои местные друзья малайцы кричат налево и направо, что все это сплетни.



Еще около года назад до меня доходили слухи от знающих людей, что король периодически тайно встречается в Сингапуре с украинкой. Потом где-то в июне этого года появилось фото короля с девушкой славянской внешности в традиционном малайском платье и тудунге. Теперь оказалось, что эта девушка - Оксана Воеводина. По новостным сайтам пошла информация, но быстро все зачистили. Если в Малайзии свадьбы не состоится, такой брак не будет считаться действительным".



Большинство жителей Малайзии уверены, что свадьба короля - фейк. Мы собрали отзывы русскоязычных граждан этой страны.



"Честно говоря, я подумал, что это утка. У нас об этом нигде не говорили. Появилась небольшая заметка в NST, но быстро исчезла. То, что русские барышни всегда были симпатичны мусульманским султанам - не секрет. Но пока король ее не представит как супругу и официально не зарегистрирует брак в Малайзии, Воеводина - никто для местных жителей".



"Прежняя жена султана - наполовину малайка. Получается, Оксана будет первой в истории Малайзии русской "королевой". Дождемся церемонии в Малайзии".



"Вот когда я на всех билбордах Малайзии и в Королевском музее увижу портрет этой девушки рядом с портретом Мухаммада V, тогда я первый скажу: "Боже, храни королеву. А пока эта свадьба - просто светская хроника".



"У нас не обсуждают личную жизнь короля вслух и тем более не пишут об этом в прессе. Это запрет, за такое можно в тюрьму угодить".



"Я слышал, что местные считают короля ходоком по женщинам. Но вслух об этом никто не говорит".



"Говорят, что Оксана - третья жена короля. До этого была тайка и еще есть узбечка с двумя детьми, которая живет в Сингапуре. В Малайзии всем ровным счетом наплевать на его личную жизнь. Девочка вышла замуж - и молодец".



"Девушка не понимает куда ввязалась. Когда закончится срок его правления, он вернется к себе в Келантан, столицу Кота Бару (короля в Малайзии избирают, ранее Мухаммад V был главой султаната Келантан - "МК"). Там, мягко говоря, ей скучновато будет".



Теперь мусульманка, теперь королева.



"Вроде бывшая жена короля была королевских кровей, но брак оказался кратковременным. Малазийцы тепло отзываются о короле. В отличии от других правителей, он без гонора, пафоса и прочих дурных привычек... Личную жизнь никогда не афишировал.



Я верю, что у него с русской дамой - любовь. Оксана или как ее теперь зовут, Рихана не нуждается в деньгах, и вышла за него не по расчету. Она ведь в России известная, богатая, обеспеченная. Я видела ее фотографии в сети - она могла у себя на родине найти достойного жениха. Но, видимо, искренне полюбила нашего короля".



Ирина Боброва, Татьяна Федоткина Источник - МК

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