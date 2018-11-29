Эшелоны с вокзала Иу. Глобально-транспортные развязки Китая

14:06 30.11.2018

Global Times: Глобальному экономическому росту могут придать новый импульс



Китайско-европейская сеть грузовых железнодорожных маршрутов связывает между собой страны с огромным экономическим потенциалом и открывает широкий спектр возможностей для китайских и европейских предприятий



Несколько недель назад, 14 ноября, с вокзала города Иу, расположенного в восточной китайской провинции Чжэцзян, отправился грузовой состав, перевозящий рождественские товары, произведенные в КНР. Через четыре дня грузовой состав достиг приграничного города Алашанькоу, расположенного в автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного района, а оттуда отправился в Европу. Китайская продукция побывала в ряде стран, включая Казахстан, Белоруссию и Германию. Через 20 дней рождественская продукция появилась на рынках в столице Испании Мадриде, говорится в редакционной статье издания The Global Times.



В период с января 2011 года более 10 тыс. грузовых составов прошли через китайско-европейскую сеть железных дорог, которые связали между собой 48 городов КНР с 42 городами в зарубежных странах. В течение последних нескольких лет сеть железных дорог продолжала развиваться. Сейчас существует три основных железнодорожных маршрута. Маршрут, связывающий Иу с Мадридом, является самым протяженным из трех (13 тыс. 52 километра). Глава компании Timex Industrial Investment Фэн Сюбин заявил, что для доставки товаров в Европу по морю потребуется 40 дней, а по железной дороге - всего 20 дней. Стоимость железнодорожных перевозок в ЕС составляет около 20% от стоимости воздушных перевозок.



В настоящий момент широкий ассортимент продукции с наклейкой "Сделано в Китае" поставляется в Европейский союз через город Иу. По данному железнодорожному маршруту из ЕС в Китай доставляют европейские автозапчасти, красное вино, оливковое масло и сухое молоко. Сейчас Иу превратился в крупный центр по распределению товаров. Данный город также имеет важное значение для обеспечения поставок импортной продукции. Статистика указывает на то, что за первые 10 месяцев 2018 года через Иу прошли 1 тыс. 854 разновидности импортных товаров из 121 страны, причем рост импорта в годовом исчислении составил 35%. В качестве яркого примера можно привести торговое сотрудничество между КНР и Испанией. С момента запуска железнодорожных перевозок между ЕС и Китаем импорт испанской продукции в Иу увеличился с менее чем $1,6 млн в 2014 году до $10 млн 105 тыс. в 2017 году.



Город Ухань, расположенный в центральной провинции Хубэй, является еще одним важным звеном в железнодорожной сети КНР. Все большее число европейских компаний направляют свои инвестиции на развитие города Ухань. Согласно новостным сообщениям, Ausnutria Dairy Corporation, одна из ведущих молочных компаний, базирующаяся в Нидерландах, планирует перенести свой китайских офис продаж в Ухань после того, как компания Wuhan Han"ou International Logistics Corporation, отвечающая за обеспечение грузовых перевозок между Уханью и ЕС, осуществит пробную поставку сухого молока. Ожидается, что через год Китай будет импортировать до 10 млн банок сухого молока, произведенного компанией Ausnutria Dairy Corporation.



Несколько лет назад, 6 апреля 2016 года, с вокзала города Ухань во Францию направился первый грузовой состав. С тех пор данный маршрут используется для поставки во Францию китайской электроники, оптических кабелей, предметов одежды, а также товаров повседневного употребления и медицинской продукции. Из Франции в Ухань импортируется все большее количество вина, косметики, обуви, часов и автомобилей.



На одном конце сети железных дорог находится формирующаяся восточноазиатская экономическая группа, на другом - развитая европейская экономическая сфера. Китайско-европейская сеть грузовых железнодорожных маршрутов является крупным проектом в рамках китайской инфраструктурной инициативы "Один пояс и один путь", а также представляет собой результат реформ и политики открытости, проводимой китайским руководством в течение последних 40 лет. Сеть железных дорог связывает между собой страны с огромным экономическим потенциалом и открывает широкий спектр возможностей для китайских и европейских предприятий. Расширение торговли и рост импорта является доказательством того, что китайское руководство не только придерживается принципа открытости, но готово и дальше расширять доступ для иностранных компаний.



В этом году исполняется 40 лет с момента начала периода "реформ и открытости" в Китае. В условиях вялого роста мировой экономики реализация инфраструктурных проектов в рамках инициативы "Один пояс и один путь", несомненно, позволит обеспечить региональное развитие и придать новый импульс глобальному экономическому росту.



Александр Белов