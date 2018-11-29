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В Йемене вода - оружие массового уничтожения, - Маргарет Сутер
14:07 30.11.2018

Atlantic Council: В Йемене вода может стать оружием массового уничтожения

Многолетняя воздушная кампания арабской коалиции привела к уничтожению инфраструктуры водоснабжения и канализации, что привело к появлению одной из худших эпидемий холеры в истории страны

Ситуация в Йемене по-прежнему остается тяжелой. Использование воды в качестве оружия дополнительно осложнило негативные последствия конфликта. Согласно данным ООН, в настоящий момент около 14 млн человек - половина населения Йемена - сталкивается с угрозой голода. Для противоборствующих сторон доступ к водным ресурсам имеет стратегическое значение. Борьба за источники воды породила массовое страдание гражданского населения, пишет Маргарет Сутер в статье для издания Atlantic Council.

Военная кампания арабской коалиции, возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ, продолжается уже третий год. Самое крупное наступление на сегодняшний день разворачивается в районе портового города Ходейда. В рамках военной операции арабской коалиции, получившей название "Золотая победа", военные Саудовской Аравии пытаются захватить густонаселенный город Ходейда, который представляет собой главную цитаделей хуситов. Арабская коалиция стремится вытеснить хуситов из единственного портового города, находящегося под их контролем. Ходейда имеет стратегическое значение, поскольку находится рядом с международными судоходными маршрутами и нефтеналивным терминалом Рас-Иса.

Воздушная кампания арабской коалиции и наземные столкновения достигли кульминационного момента в июне 2018 года, когда бои начались в северном районе города Ходейда, где расположен единственный маршрут по перевозке крупногабаритных грузов из Ходейды в остальные районы страны. На долю порта Ходейды приходится около 70% всех коммерческих и гуманитарных поставок Йемена, включая поставки продовольствия, воды и медикаментов для гражданских лиц, расположенных в районах, находящихся под контролем хуситов.

Арабская коалиция недавно объявила о прекращении военных действий в районе Ходейды по просьбе ООН и гуманитарных организаций. Однако существует опасение, что в случае возобновления крупномасштабного наступления на Ходейду, в ООН, возможно, объявят о начале крупномасштабного голода в Йемене.

Несмотря на временную деэскалацию нынешнего гуманитарного кризиса в Ходейде, гражданское население страны по-прежнему находится в тяжелых условиях. Многолетняя воздушная кампания арабской коалиции привела к уничтожению инфраструктуры водоснабжения и канализации, что привело к появлению одной из худших эпидемий холеры в истории страны. Из-за нехватки топлива местным водоснабжающим компаниям пришлось увеличить стоимость коммерческих водных грузоперевозок. Цены взлетели до небес. По этой причине примерно 19,3 млн граждан Йемена остались без доступа к чистой воде. Нехватка топлива также сказалась на работе очистительных сооружений, что в свою очередь привело к одному из самых страшных кризисов в сфере здравоохранения за всю историю Йемена.

Эпидемии холеры случались в Йемене и до войны, однако в период с 2015 по 2017 год число заболевших резко возросло из-за разрушения инфраструктуры водоснабжения. Огромному числу граждан Йемена пришлось использовать небезопасные источники воды. Несмотря на то, что в 2018 году число заболеваний холерой резко сократилось, в ООН заявили, что существует опасность возникновения "третьей волны" эпидемии. В октябре 2018 года в министерстве здравоохранения Йемена заявили, что в период с апреля 2017 года по сентябрь 2018 года 1 млн 207 тыс. 596 человек с симптомами холеры обратились за медицинской помощью, при этом было зарегистрировано 2 тыс. 510 смертельных случаев.

Ситуацию с эпидемией холеры осложняет ограниченный доступ населения к медицинским услугам. В 2017 году 17 млн граждан Йемена не смогли получить даже самые элементарные медицинские услуги. В августе 2018 года авиаудары сильно повредили больницу Аль-Тавра в Ходейде, которая являлась одним из ключевых центров по лечению холеры. Сообщалось, что после авианалетов на медицинские учреждения Ходейды количество случаев заболевания холерой увеличилось на треть. В настоящий момент функционируют только 45% медицинских учреждений страны. Несмотря на усилия международных организаций, таких как ООН и ВОЗ, большинство населения остается уязвимым по отношению к заболеваниям, связанным с низким качеством воды.

Несмотря на то, что нынешний конфликт значительно обострил проблему дефицита воды, Йемен еще до войны считался страной, подверженной кризисам в области водоснабжения. До начала войны доступ к водопроводной воде имела только половина городского населения и примерно 40% в сельских районах. После наступления конфликта даже районы, когда-то известные своими пышными зелеными ландшафтами и пахотной землей, изменились до неузнаваемости.

Несмотря на то, что ООН и гуманитарные организации неоднократно призывали воюющие стороны прекратить нападения на гуманитарные конвои и предупреждали о том, что водный кризис в Йемене дополнительно обострит конфликт, им так и не удалось добиться какого-либо значимого отклика от международного сообщества. С другой стороны, долговременные последствия конфликта, включая массовое перемещение гражданских лиц и разрушение критически важной инфраструктуры, дополнительно осложнили водный кризис. Сочетание конфликта и водного кризиса будут и дальше тянуть Йемен в направлении полного гуманитарного краха.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543576020
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