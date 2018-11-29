Евросоюз обещает начать рекультивацию Кыргызских урановых "хвостов" в 2019-м

21:24 30.11.2018

Бишкек. 30 ноября. КирТАГ – Мунара Боромбаева. За счет Европейского союза в 2019 году начнется рекультивация урановых хвостохранилищ в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе представительства Европейского союза в КР в пятницу.



Как отмечается, ЕС создал фонд рекультивации семи хвостохранилищ в Центральной Азии, из них три - в Кыргызстане (Майлуу-Суу, Мин-Куш, Шекафтар). Стоимость проекта - 85 млн евро, значительная часть средств пойдет на работы в Кыргызстане.

На данный момент в фонде 26 млн евро, необходимы еще 55 млн евро. "На недавней конференции доноров США, Бельгия и Швейцария заявили о готовности выделении средств. Но пока только Швейцария готова выделить 2 млн евро. Работы в Мин-Куше и Шекафтаре начнутся в следующем году. Даже если в фонде не будет хватать денег, то работы начнутся, так как рекультивацию нельзя затягивать", - сообщили в пресс-службе представительства ЕС.

Также добавили, что в Мин-Куше на одном участке будет работать "Росатом" по линии СНГ, на другом работы профинансирует Евросоюз.