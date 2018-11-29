КырДепутат Бекешев предложил запретить на год строительство памятников и проведение юбилеев. Экстремист!

23:23 30.11.2018

Депутат от парламентской фракции СДПК Дастан Бекешев предложил запретить в 2019 году финансирование из бюджета строительство памятников и проведение торжеств. Об этом он сказал на обсуждении проекта бюджета на 2019 год, передает "Радио Азаттык".



Бекешев отмечает, что в 2018 году в честь 90-летия Чингиза Айтматова был установлен памятник за 37 млн сомов. "Безусловно, такие памятники нужны, но их финансирование возможно тогда, когда страна не будет иметь большого дефицита в республиканском бюджете. Предлагается наложить годичный мораторий на строительство памятников, торжеств, которых также с каждым годом становится все больше и больше", - считает он.



Однако парламент не поддержал инициативу Дастана Бекешева.



"Эта поправка не вызывала нареканий у министра финансов при обсуждении законопроекта на комитете, но на заседании парламента премьер-министр категорически выступил против поправки. Депутаты поддержали Абылгазиева. Я лишь хотел, чтоб мы подыскали новые форматы проведения торжеств и один год прожили без юбилейных дат. Резание лошадей, "напрягать" население на юрты пора прекратить", - отметил депутат.



Напомним, 29 ноября парламент утвердил проект бюджета на 2019 год.



Общие доходы бюджета в 2019 году прогнозируются в сумме 151,4 млрд сомов, расходы – 161,7 млрд сомов. Дефицит составит 10,2 млрд сомов.