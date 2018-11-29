Империи против глобализма, - Александр Дугин

23:34 30.11.2018

Путин вставил палку в колесо прогресса,

Александр Дугин

29.11.18



О новой картине мира, которая создается на наших глазах. Почему Бернар-Анри Леви уверен, что сочетание Талмуда и либертарианства составляет идентичность Запада. Как возвращение традиционных империй ставит крест на планах глобалистов.



· На конгрессе в Амстердаме идеолог либерализма Бернар Анри Леви описал картину мира, которая похожа на ту, что вижу и я - но с противоположным знаком. Все то, что я искренне ненавижу, он превозносит.



· Леви сказал, что сейчас благодаря политике Путина в Сирии мы имеем дело с новым явлением: глобалисты получили очень серьезную оппозицию. Глобалисты для Леви – те, кто воплощает в себе время; их противники воплощают в себе пространство, вечность, они носители антипрогресса. С точки зрения Леви, Россия и Путин представляют это антивременное явление и являются препятствием на пути прогресса – более того, он воспринял это как попытку повернуть время.



· При этом Леви назвал две "ценности", которые вдохновляют западную цивилизацию: ценности либертарианства (свободной любви) и… Талмуда.



· Что противостоит этому прогрессу, с точки зрения Леви? Путин. Включившись в войну в Сирии, Путин сорвал процесс глобализации Ближнего Востока. Он вставил палку в колесо времени, которое должно было превратить Ближний Восток в общество либерального духа, свободной демократии, талмудизма и свободной любви. Своей политикой в Сирии Путин выпустил из бутылки двух джинов: Персидско-Иранской империи и Оттоманской империи. Россия в этой ситуации может возродиться как Российская империя. Кроме того, Китайская. И все это происходит, продолжает Леви, когда президент США Дональд Трамп предал глобальную элиту и зациклил Америку на внутренней политике, перестал активно бороться с Россией и другими. Тогда, резюмировал Леви, дело глобалистов становится сомнительным. Америка перестала помогать курдам! А это – знак возвращения империй, заключил Леви.



· Леви призвал перед лицом "угрозы" объединить Европу, назвав ее последним оплотом глобального однополярного мира.



· Цивилизация ада в доколумбовый период была еще "запечатана", и между традиционными империями сохранялся порядок. Сегодня, чтобы победить глобализм, всем империям необходимо объединиться. Нам необходимо повернуть время вспять: сломать хребет диктатуре времени и прогрессу, модернистским материалистическим химерам. Если мы по-настоящему верны Традиции, мы должны ставить во главе угла вечность, постоянство, почитание великого прошлого. Прошлое – это золотой век, а сегодня мы живем в железном веке. Но мы знаем, что все возвращается: впереди нас ожидает не только финальное испытание, но и воскресение мертвых.



· Мы должны открыто смотреть и в будущее, которое сулит нам великое воскресение, и в прошлое, которое является для нас образцом. Да, настоящее подвело – поэтому мы и должны бороться.