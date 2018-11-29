Раздел Украины: pro et contra, - Андрей Дмитриев

00:05 01.12.2018 Раздел Украины: pro et contra



Часть 1



Митинг польской "Фаланги" и "Другой России" в Варшаве с призывами к разделу Украины вызвал новую волну дискуссий на эту тему в СМИ и соцсетях. Лидер "Фаланги" историк, публицист и общественный деятель Бартош Бекер прокомментировал прошедшее мероприятие так:



"В нашей первой совместной акции я вижу начало масштабного проекта, нацеленного против глобализма с его фейковыми государствами и неоколониальными войнами. Раздел Украины должен рассматриваться как возможный сценарий, который последует за крахом украинского государства, вовсю разлагаемого коррупцией, шовинистической ненавистью и олигархической мафией. Польша, Россия, Венгрия и Румыния должны защищать свои народы, оказавшийся на Украине в роли нацменьшинств. Мы должны защищать свое культурное наследие от киевского режима".



В России многие оппонируют этой точке зрения. И самый популярный аргумент contra - державность, объединившая значительную часть как белых, так и красных патриотов. По их мнению, предложения отдать Львов Польше, а Закарпатье - Венгрии попахивают чуть ли не национальным предательством, поскольку в будущем должна быть восстановлена Российская империя/Советский Cоюз со всеми этими территориями в составе.



"Никаких "польских" и "русскоязычных" областей, румынских и венгерских земель в составе современной Украины нет. Это все исконно русские земли, некогда входившие в состав древнерусского государства. Эти территории неоднократно отвоевывались и освобождались русскими войсками, каждая их пядь полита русской кровью. То, что сегодня эта священная для нас земля оккупирована и находится под контролем западных марионеток и коллаборационистов, сути не меняет", - вот логика мысли одного из таких авторов.



Разберемся.



Во-первых, ни СССР, ни Российской империи, ни даже древнерусского государства давно нет и в ближайшем будущем их восстановления не предвидится, хотя многим этого и хочется. Зато есть вполне конкретная ситуация наличия возле наших границ агрессивного, враждебного киевского режима. В 2014-м году Кремль сделал ряд шагов в направлении решения вопроса, взяв Крым и оказав помощь восставшему Донбассу. И попытался поставить точку в Минске.



Как спел позднее донецкий уроженец, куртуазный маньерист Вадим Степанцов:



Знать бы кто, знать бы кто от расправы погань спас,

Тормознул тогда порыв и наступленье.

До Днепра бы сейчас простирался наш Донбасс,

И в Одессе било б гадов ополченье.



Недорешенные проблемы зачастую оказываются самыми болезненными. Труп Минских соглашений гальванизации не поддается, боевые действия в ЛДНР не утихают, а положение миллионов русских людей, живущих фактически под оккупацией, неуклонно ухудшается. Соответственно необходим возврат к идее "большой Новороссии" - от Харькова до Одессы. География здесь очерчивается довольно четко: это те регионы, где имели место массовые народные выступления в ходе Русской весны 14-го года. При формировании очагов напряженности с другой, западной стороны от границ Украины, воплотить его в жизнь будет значительно легче.



Во-вторых, успешный опыт государственного строительства большевиков, на который ссылаются красные державники, как раз свидетельствует об их исключительном прагматизме и готовности при необходимости договариваться с кем угодно. По иронии судьбы, лучшим примером тут является пакт Молотова-Риббентропа, решавший в том числе судьбу западно-украинских территорий.



"1939 год. Теперь кричат: "Какая подлость! Какая наглость!" - вспоминал на склоне лет один из титанов советской эпохи, занимавшийся в том числе и борьбой с украинским национализмом, Лазарь Каганович в беседе с писателем Феликсом Чуевым. - А мы выиграли время. А Брестский мир был лучше? А мы выиграли время… Мы стали бы колонией. А Сталин это понял. В этом его величие. Величие Сталина в том, что он понял историческую необходимость".



И ведь в реальности пакт по разделу Восточной Европы заключали не с Риббентропом, а с самим Гитлером! И, да, он был необходим - время выиграли. Почему же, спрашивается, сегодня нельзя договориться с поляками и венграми, если историческая необходимость налицо?



Наконец, в-третьих, наши державники вряд ли могут объяснить, каким образом вообще видят интеграцию с Россией "священных земель" Львовщины и Волыни.



Общеизвестно, что даже могучие органы МГБ СССР не могли справиться там с бандеровским подпольем еще около 10 лет после окончания Великой Отечественной. А соответствующие культурные коды не были вытравлены и остались жить в местном населении.



"Самый дикий лик у фашизма крестьянских стран, не пропущенного сквозь культурный фильтр едва-едва сформировавшейся интеллигенцией первого поколения. - Напоминает Михаил Трофименков в работе "ХХ век представляет" об ОУН и львовском погроме 1941 года. - Религиозного фашизма, где слова "кровь и почва" - никакая не метафора. Фашизма топоров, мотыг, мясницких ножей, крюков… от которых тошнило даже эсэсовцев"



Мало что такое вот наследие - в смягченной, конечно, форме - благополучно проявилось у детей и внуков тех ОУНовцев, так они еще и оказались достаточно активными, чтобы навязать эту идеологию всей Украине.



Как их присоединять? Сколько придется потратить сил на подавление сопротивления и работу с населением, на денацификацию и дебандеризацию? Наконец, как экономически развивать далеко не самый благополучный регион? Или лучше оставить эти вопросы Польше, где многие желают возвращения "Восточных Кресов", а самим сконцентрироваться на русском левобережье Днепра?



Грезить о "России / СССР, которые мы потеряли", можно бесконечно. У нас имеется множество профессионалов этого жанра. Для реальной же русской Реконкисты (или русского Рисорджименто - кому как нравится) это пользы не принесет.



Часть 2



В предыдущем материале мы разобрали аргументы красных и белых державников против идеи раздела Украины между Россией и другими сопредельными государствами. Обратимся к другой позиции contra, которую можно назвать - сторонники единой пророссийской Украины. Она близка к официально декларируемой Кремлем, на ней построены Минские договоренности в логике России и представляют ее как правило околовластные деятели и политологи.



Пожалуй, наиболее последовательными на эту тему были выступления общественного деятеля и депутата Государственной думы от "Единой России" Константина Затулина.



"Это противоречит долгосрочным целям и интересам России, - разъяснял он, почему Кремль не признает Донецкую и Луганскую народные республики, в 2014 году. - В условиях, когда Крым ушел из состава Украины с 2 миллионами пророссийских избирателей, когда Новороссия откололась, вся остальная Восточная Украина Харьков, Одесса, Запорожье, Николаев, Днепропетровск, Херсон, она все время проигрывает во внутриполитической конкуренции "ястребам" с запада Украины".



"Донецк и Луганск нужно вернуть в общее политическое поле с Украиной, но на достойных условиях. То есть без расправ, без сведения счетов, с особым статусом - как элемент федерации или конфедерации, - продолжает Затулин ту же мысль спустя четыре года тлеющей войны в Донбассе. - И само возвращение в этом статусе Донецка и Луганска станет катализатором цепной реакции федерализации Украины. А федеральная Украина - это то, на чем сердце должно успокоиться".



Это его интервью вызвало возмущение у патриотических журналистов и блогеров, и депутату пришлось потом долго объяснять, что он не считает жителей народных республик "недостаточно русскими".



Итак, что предлагается. Вернуть тем или иным образом ЛДНР обратно на Украину и обеспечить объединенными голосами избирателей юго-востока приход к власти в Киеве пророссийских сил. Можно помечтать, отчего нет.



На инаугурацию нового президента приезжает Владимир Путин, под звон колоколов Киево-Печерской лавры предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий благословляет обоих, на Крещатике рядом развиваются жовто-блакитные и бело-сине-красные штандарты, по брусчатке вместе маршируют солдаты и матросы братских армий и флотов, народ кричит "ура" и "любо", пока по переулкам восставший из пепла "Беркут" добивает одиночных бандеровцев. Подписан новый договор о дружбе и сотрудничестве, признающий Крым российским в обмен на доступ украинского государства к российскому газовому и нефтяному рынку и получение фиксированной доли от его доходов…



Ну, а если серьезно, вопрос распадается на несколько составляющих.



- Какие силы на Украине могут считаться пророссийскими и имеют шансы взять власть на сегодняшний день?



И Затулин, и другие первым делом обычно упоминают "Оппозиционный блок". Стоит отметить, что эти остатки некогда могущественных регионалов вполне вписались в русофобский контекст современной Украины, вполне официально называя Россию агрессором. Тут наблюдается трогательное единство как с нынешней властью, так и с нациками из какого-нибудь "Азова".



Это уже не говоря о том, что вероятность взятия власти ими равна нулю - при гипотетическом выходе кого-то из этой нехаризматичной публики во второй тур президентских выборов, его бьет любой другой кандидат, сплачивающий публику под лозунгом "москалі йдуть".



Что касается активистов русского движения, выходивших на улицы весной 2014-го, то они либо находятся в подполье, либо отошли от дел, либо уехали в эмиграцию. Политическая поляна в этом смысле зачищена. И даже вдавление донбасской пасты обратно в свидомый тюбик по минским рецептам не поможет.



- А есть ли к чему возвращаться? Была ли Украина в какой-то период своего существования с 1991-го года пророссийской?



О президентстве Леонида Кравчука и Виктора Ющенко, думается, и говорить нечего. Ну, а Леонид Кучма и совсем в доску "наш" Виктор Янукович побеждали, используя голоса русского электората на выборах, и затем неизменно кидали его. Достаточно вспомнить, что русский язык так и не получил статус государственного, а майдан-2014 начался во многом из-за метаний властей, сперва активно пропагандировавших евроинтеграцию, а заем внезапно сделавших поворот на 180 градусов. Или заигрывания Януковича с националистами вообще и "Свободой" Олега Тягнибока, который взращивался как выгодный конкурент на президентских выборах, в частности. Чем все закончилось - известно: подпитанный деньгами и пиаром голем вышел на улицы и пожрал своего создателя…



В целом же фантом единой пророссийской Украины выглядит достаточно вредным и опасным, поскольку подразумевает возможность сдачи республик Донбасса, чья независимость далась весьма дорогой ценой. А там глядишь - чем черт не шутит - и Крым можно отдать. Нехай крымчане за олигархов из Оппблока голосуют, "Единой России" и без них накидают.



Альтернативой выглядит ницшеанский рецепт добродетели: "Падающее - подтолкни". А подталкивать Украину к завершению начатого в 2014-м году процесса падения удобнее вместе с Польшей, Венгрией и другими заинтересованными в его результате соседями.



Андрей Дмитриев Источник - REGNUM

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