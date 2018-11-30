Грузия пост-выборная. Проигравшие саакашисты оспаривают победу зурабистов, - Г.Ломсадзе

00:11 01.12.2018

Грузия: оппозиция оспаривает результаты выборов

Проигравшая сторона утверждает, что правящая партия украла выборы. Многие наблюдатели говорят, что "Грузинская мечта" их просто купила.



Саломе Зурабишвили станет первой женщиной, избранной на пост президента Грузии. В прошедшем 28 ноября втором туре президентских выборов за нее проголосовали 60% избирателей. Но ее соперник, Григол Вашадзе, отказался признать поражение и обвинил влиятельного олигарха в том, что тот украл выборы для Зурабишвили.



Согласно официальным результатам, Зурабишвили, которую поддерживает миллиардер Бидзина Иванишвили, получила 59,5% голосов, намного опередив своего бывшего коллегу по МИДу Вашадзе (40,5%), кандидата от партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и ряда союзных ей оппозиционных объединений.



После оглашения предварительных результатов экс-президент и нынешний лидер ЕНД Михаил Саакашвили, активно агитировавший за Вашадзе из Европы, призвал к восстанию против правления Иванишвили. "Этот грязный олигарх попрал конституцию, демократию и выборы, – сказал Саакашвили в транслировавшейся по телевидению речи. – Завтра мы выйдем на улицы и начнем процесс гражданского неповиновения".



Сначала команда Вашадзе с неуверенностью отнеслась к призыву Саакашвили устроить протесты. Но, немного обдумав ситуацию, Вашадзе высказался в поддержку этой инициативы. "У Грузии нет президента, он есть у Бидзины Иванишвили", – сказал он, выступая в заполненном до отказа его сторонниками Тбилисском концертном зале ранним вечером 29 ноября. Происходящее транслировалось по телевидению в прямом эфире. Он призвал сторонников собраться на массовый митинг в центре Тбилиси в воскресенье 1 декабря, чтобы потребовать досрочного проведения парламентских выборов.



Оппозиция, указывая на ряд нарушений в последние дни предвыборной гонки, заявила, что Иванишвили и "Грузинская мечта" мошенническим путем добились необходимого им результата выборов при помощи взяток и запугивания. За девять дней до выборов контролируемая Иванишвили благотворительная организация объявила, что выделит примерно 560 миллионов долларов на покрытие просроченных долгов 600 тысяч граждан Грузии, а это 17% зарегистрированных избирателей. Этот ход "может быть истолкован как попытка подкупа избирателей", отметила Лайма Андрикиене, глава миссии наблюдателей ЕС, в заявлении после оглашения результатов.



Во втором туре Зурабишвили получила на 530 тысяч больше голосов, чем в первом, состоявшемся месяц назад.



В день выборов многие (возможно, большинство) грузин сообщали, что им поступали звонки с записью обращения Иванишвили, в котором тот просит сделать "принципиальный выбор" (это девиз предвыборной кампании Зурабишвили).



Посыпались обвинения, что его действия были нарушением правил относительно агитации в день выборов, но некоторые следящие за соблюдением норм организации заявляют, что все было в рамках закона. "Нельзя агитировать только через вещателей и перед избирательными участками", – сказал Eurasianet.org Михаил Бенидзе, глава Международного общества за частные выборы и демократию (ISFED).



Команда Вашадзе и поддерживающие ее СМИ также заявили, что в день выборов активисты "Грузинской мечты" платили избирателям наличными у избирательных участков. Следившие на выборами наблюдатели частично подтвердили эту версию. Представители ISFED видели, как активисты "Грузинской мечты", "так называемые координаторы", собирались неподалеку от избирательных участков со списками предполагаемых сторонников, проверяя, кто пришел на выборы.



"Замеченное отслеживание избирателей усилило обеспокоенность по поводу запугивания", – сказал глава миссии наблюдателей ОБСЕ Кристиан Вигенин.



Несмотря на это, а также несколько инцидентов с применением насилия, наблюдатели в целом дали избирательному процессу положительную оценку. "Второй тур президентских выборов в Грузии был конкурентным, и кандидаты имели возможность открыто агитировать. Однако, одна сторона пользовалась неправомерным преимуществом, а характер предвыборной агитации с обеих сторон носил негативный характер, что подрывало процесс", – говорится в заявлении международных наблюдателей ОБСЕ.



Иванишвили не особо старался изменить сложившееся мнение, что целью выборов было усиление его власти в стране. Вечером в день выборов, когда по результатам эксит-полов Зурабишвили была назвала лидером гонки, принимать поздравления с победой вышел именно он. "Думаю, сейчас можно с уверенностью поблагодарить наших избирателей и общество в целом, – сказал Иванишвили. – Остальное зависит от меня. Я выполню свои обещания".



Во время этого выступления по обе стороны от него стояли четыре человека – высокопоставленные члены "Грузинской мечты", что вызвало насмешки в интенете.



В одном комментарии в Facebook под фотографией стоит подпись: "Первая женщина-президент Грузии".



Зурабишвили появилась перед камерами лишь позже. "Сегодня Грузия сделала принципиальный выбор, – сказала по-грузински с акцентом Зурабишвили, родившаяся во Франции в семье грузинских иммигрантов. – Вместе мы сказали прошлому последнее и окончательное "нет"".



В качестве кандидата Зурабишвили столкнулась с противодействием даже некоторых членов "Грузинской мечты". Бывший премьер Иванишвили, ранее официально заявивший о своем уходе из политики, этим летом снова вернулся на пост председателя "Грузинской мечты", по большей части чтобы устранить возникший в партии раскол из-за Зурабишвили. Иванишвили назвал ее своим кандидатом и перед голосованием строго предупредил некоторых членов "Грузинской мечты" не вставлять ей палки в колеса.



Тем не менее, в состоявшемся 28 октября первом туре Зурабишвили не смогла одержать верх, придя к финишу нос в нос с Вашадзе и даже не приблизившись к необходимым для победы 50% голосов.



Во время подготовки ко второму туру Зурабишвили отодвинули на второй план и в агитационных билбордах и видеоматериалах первую скрипку играл Иванишвили, выступавший в ее поддержку.



По утверждениям аналитиков, ключевую роль в избрании Зурабишвили сыграли вмешательство правительства и огромные финансовые возможности Иванишвили. "Политическая элита обеспечила тотальную мобилизацию избирателей при помощи административного ресурса и того, что многие назвали бы подкупом избирателей", – сказал Eurasianet.org Корнелий Какачия, преподающий политологию в Тбилисском государственном университете.



Но Какачия также считает, что некоторых избирателей отпугнула негативная, враждебная агитация со стороны сторонников Вашадзе и Саакашвили. "Радикальные заявления пришлись не по нраву неопределившимся избирателям", – сказал он.



Георгий Ломсадзе – журналист, проживающий в Тбилиси, и автор "Рассказов тамады".



30.11.18