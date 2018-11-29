Умер экс-президент США Джордж Буш-старший

05:52 01.12.2018

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет, сообщает AFP. "Он был человеком с сильнейшим характером и лучшим отцом, о котором сын или дочь могут мечтать",- говорится в заявлении семьи политика, которое распространили американские СМИ.



Джордж Буш-старший был 41-м президентом США (с 1989 по 1993 год), до этого он восемь лет занимал должность вице-президента (1981–1989). На выборах 1992 года проиграл демократу Биллу Клинтону.



Чем известен Джордж-Буш-старший



Буш-старший страдал от болезни Паркинсона и использовал для передвижения инвалидное кресло. В последние годы он часто испытывал проблемы со здоровьем. В 2015 году он провел в больнице неделю после того, как упал у себя дома и сломал один из шейных позвонков.



В 2018-м его дважды госпитализировали: в апреле - из-за инфекционного заболевания, в мае он попал в больницу с низким кровяным давлением. Ранее в этом году умерла его жена - 92-летняя Барбара Буш. Их сын сын Джордж Буш-младший был 43-м президентом США.