КНДР экспроприирует биткойны. Пхеньян изобретает все новые формы обхода санкций ООН

06:01 01.12.2018

Северная Корея, ищущая все новые способы обойти наложенные на нее международные санкции, принялась опустошать электронные кошельки держателей криптовалют. Об этом сообщают эксперты южнокорейских антивирусных компаний. Ранее хакеры, действующие по заданию властей КНДР, уже были уличены во взломах криптобирж, но их попытки похитить средства с индивидуальных счетов фиксируются впервые. Помимо этого Пхеньян был замечен в нелегальной перегрузке нефти в море и попытках контрабандно ввести в страну валюту. Несколько дней назад таможня Владивостока арестовала гражданина КНДР, пытавшегося провезти в коробке из-под обуви около $200 тыс.



Эксперты из южнокорейских компаний Cuvepia и IssueMakersLab, занимающихся кибербезопасностью, в беседе с гонконгской газетой South China Morning Post сообщили, что северокорейские хакеры перешли от кражи криптовалюты с бирж к ее похищению у частных лиц. Директор Cuvepia Квон Сок Чхоль сообщил, что с апреля его компания зафиксировала около 30 таких случаев, и вполне возможно, что большинство остались незамеченными. "Особенность криптовалют в том, что, если у вас украли биткойн, вам некуда жаловаться, поэтому хакеры все чаще выбирают их целью своей атаки",- добавил он. По словам эксперта, хакеры высылают владельцам кошельков зараженные электронные письма, которые при открытии запускают вирус, передающий контроль над компьютером злоумышленнику.



Вредоносные майнеры растут быстрее биткойна

Вредоносные майнеры растут быстрее биткойна

Ранее, в начале ноября, южнокорейская компания Inksit Group сообщала, что северокорейская хакерская команда Lazarus Group активно воровала средства с южнокорейских криптобирж через взлом компьютеров их сотрудников. Помимо этого северокорейские хакеры, предположительно, стоят за печально известными ICO (первичной продажей криптовалюты) Interstellar Coin и Marine Chain, участники которых потеряли десятки тысяч долларов. На подобные меры КНДР толкает отключение от системы межбанковской коммуникации SWIFT и международных финансовых операций. Ограничения были наложены Совбезом ООН и стали результатом девяти раундов санкций, путем которых международное сообщество выразило свое неприятие ракетно-ядерных испытаний КНДР.



В последние полгода Россия и Китай настаивают на смягчении санкций в отношении КНДР, указывая на отсутствие новых испытаний и готовность Пхеньяна к диалогу. Она, по мнению Москвы и Пекина, была продемонстрирована в ходе трех прошедших за это время саммитов между Южной и Северной Кореями, многочисленных визитов северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай и, самое главное, его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня. Вашингтон же настаивает на необходимости продолжения давления на Пхеньян до тех пор, пока руководство страны не предпримет необратимых шагов по денуклеаризации.



Как северокорейских хакеров заинтересовала криптовалюта

Как северокорейских хакеров заинтересовала криптовалюта

Помимо кражи средств у пользователей криптовалют КНДР в последние месяцы увеличила объемы контрабанды нефти, утверждают собеседники The Wall Street Journal в ООН. Северокорейские суда постоянно тестируют новые технологии обхода международных санкций, запретивших стране торговать с внешним миром сверх установленных лимитов, крайне небольших. К примеру, сообщают источники газеты, суда КНДР маскируются под суда других стран, ходят с выключенными транспондерами (системами опознавания и отслеживания) и активно используют перегрузку товаров с судна на судно в море, без захода в порты. Впрочем, стоит отметить, что на официальных площадках ООН США так до сих пор и не предъявили убедительных доказательств нарушения Северной Кореей санкций в значимых объемах.



Помимо изощренных способов обхода санкций КНДР использует и достаточно традиционные. 26 ноября владивостокская таможня задержала северокорейца, который пытался улететь в Пхеньян с незадекларированными $192 тыс. Он пошел через "зеленый" коридор с коробкой из-под обуви, в которой и лежали деньги. Издание Prima Media сообщает, что в начале октября таможенниками города была пресечена схожая попытка - тогда гражданин КНДР пытался вывезти около $180 тыс. Им грозят тюремный срок и штраф в пятнадцатикратном по отношению к незадекларированной сумме размере.



Михаил Коростиков



Газета "Коммерсантъ" №221 от 30.11.2018, стр. 5