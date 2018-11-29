Аляску тряхнуло на 7 баллов. Анкоридж спасла глубина эпицентра

06:06 01.12.2018

На Аляске произошло сильное землетрясение



Сейсмологи предупредили о риске цунами, однако затем отменили предупреждение



Утром 30 ноября на юге Аляски произошло сильное землетрясение, сейсмологи предупредили жителей штата о возможности цунами.



Землетрясение магнитудой 7 (первоначально говорилось о магнитуде 6,7) произошло к югу от Пойнт-Маккензи. Эпицентр находился в 13 км к северу от Анкориджа, крупнейшего города самого северного штата в составе США. Землетрясение произошло на глубине 43 км, сообщает Геологическая служба.



Предупреждение о возможности цунами было выпущено для района Кук-Инлет, который находится между Анкориджем и заливом Аляска, однако позже его отменили.



После основного толчка были зарегистрированы несколько повторных сейсмических ударов. В частности, климатолог Рик Томан сообщил Reuters, что он почувствовал толчки в Фэрбенксе, примерно в 560 км к северу от Анкориджа.



Землетрясение привело к повреждению автодорог, провалам земли и остановило работу нескольких телеканалов. По данным CNN, телекомпания KTUU, филиал NBC, прекратила трансляцию своих программ.



Аляска считается сейсмоопасным регионом, ежегодно здесь регистрируется в среднем одно землетрясение магнитудой от 7 до 8. Это больше, чем в любом другом американском штате, говорится на сайте правительства Аляски. В 1964 году на юге Аляски произошло мощное землетрясение магнитудой 9,2.