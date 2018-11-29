В Сирии умеренные инсургенты схватили главаря упоротых джихадистов ас-Салиха

08:54 01.12.2018

В Сирии заявили о задержании подготовившего более 40 терактов лидера ИГ

Представители курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) сообщили о задержании одного из главарей ИГ ("Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в России). По их данным, он руководил подготовкой и осуществлением более чем 40 терактов на территории Сирии.



"Отряд разведки смог отследить местонахождение Усамы Увейда ас-Салиха 22 ноября в деревне ат-Таана провинции Дейр-эз-Зор и задержать его после того, как он попал в засаду",- говорится в сообщении SDF (цитата по "РИА Новости").



Отмечается, что он является одним из самых опасных главарей террористов. "Отвечал за безопасность группировки в нескольких районах, в том числе в Ракке и Дейр-эз-Зоре, непосредственно участвовал в планировании и осуществлении более 40 терактов группировки в различных частях провинции Дейр-эз-Зор",- заявили представители SDF.



Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил". Они поддерживаются США. Официальные сирийские власти заявляли, что считают их действия незаконными.