Есть повод не встретиться.., - репортаж А.Колесникова с саммита G20 в Аргентине

08:59 01.12.2018 Как избегали друг друга в Буэнос-Айресе Владимир Путин и Дональд Трамп



30 ноября президент России Владимир Путин прилетел в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, чтобы принять участие в саммите "двадцатки" и не встретиться здесь, даже взглядами, с президентом США Дональдом Трампом - во всяком случае, пока. А специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников старается понять, какие последствия будут у этих невстреч.



Лидеры "двадцатки" прибывали на рабочий завтрак в Буэнос-Айресе, признаться, странно. В первую очередь потому, что невозможно было предсказать, на каком автомобиле подъедет к входу в конгресс-центр каждый из них. Вот премьер-министр Индии Нарендра Моди вышел из Audi A7, а президент ЮАР Сирил Рамафоса едва выбрался из тесного ему Porsche Cayenne (да, на заднем сиденье там и правда век свободы не видать)... На своей машине появился пока только председатель КНР Си Цзиньпин. А Эмманюэль Макрон вынырнул откуда-то и вовсе, по-моему, на Nissan. Организаторы и сами потом не могли толком объяснить, почему так вышло. Они знали только, что одного автомобильного спонсора им найти не удалось, и, возможно, умалчивали о том, что после этого стали искать индивидуального спонсора под каждого лидера в зависимости от его, может быть, политического и, видимо, физического веса тоже. Теперь было интересно, на чем приедет Владимир Путин (хотя и предсказуемо: транспортный Ил-76 с его глубоким внутренним содержанием приземлился в Буэнос-Айресе накануне), а также президент США Дональд Трамп (по поводу которого на самом деле тоже никаких иллюзий быть не могло). Но никто так и не увидел, как подъехал российский президент (в прямой трансляции он не был замечен), а президент США вообще не спешил. Между тем у входа отметились, по-моему, все более или менее ведущие автопроизводители: и из Range Rover кто-то вышел, и из Toyota Prado, и из Land Rover Discovery…



Во всей этой стройной по канонам церемонии присутствовал скрытый и явный беспорядок и даже хаос, было ощущение, что в какой-то момент все пошло не так и тогда все махнули рукой и решили, что пусть все идет своим чередом.

Возможно, этот внутренний слом у организаторов случился после того, как выяснилось, что безнадежнее всех опоздает Ангела Меркель…



При этом самым неожиданным, на мой взгляд, стало появление здесь президента FIFA Джанни Инфантино. Он десантировался у входа в конгресс-центр из Chrysler и, проходя мимо флагов стран-участниц G20, делано возмущался, размахивая руками. "А мой флаг где?!" - говорил весь его вид. Понять, зачем тут не только его флаг, но и сам Джанни Инфантино, пока, впрочем, не представлялось возможным. Можно было, конечно, предположить, что именно в Аргентине (как и, например, в Бразилии) без президента FIFA не может состояться вообще ни один саммит, но уверенности в этом все-таки не было.



Надо ли сказать, что президент США подъехал в конце концов только через час после основной массы гостей, среди которых были и президент Франции, и премьер Великобритании, и председатель КНР, и президент России… Ничто не мешало ему это сделать. И все это время остальные ждали его, и пленарное заседание тоже не начиналось, как и непреходящая церемония фотографирования…



Впрочем, на ней Дональд Трамп появился едва ли не первым: естественно, он, войдя в комнату, где уже сидели и стояли все остальные, даже не притормозил, потому что уже было пора, уже было можно, ведь он пришел.



Можно было бы предположить, что Дональд Трамп не хотел здесь встречаться с Владимиром Путиным, и даже взглядами, но не было бы это преувеличением? Ведь тут для себя все, казалось, решили загодя, и президент США должен был понимать, что, отказавшись от встречи с президентом России, все равно где-то тут рано или поздно на него наткнется и надо будет хоть что-то сказать, например, или по крайней мере пожать руку. Или, скажем, не пожать.



Я вспоминал их последнюю пресс-конференцию в Хельсинки, когда Дональд Трамп, судя по всему, ничего не мог поделать с собой, он не казался очарованным Владимиром Путиным, а был очарованным и произносил слова, о которых начинал жалеть, похоже, в тот момент, когда произносил их: и про то, что он верит и своей разведке, но верит и Владимиру Путину, и про многое другое, да про все…



И не эта ли боязнь опять испытать все то же самое и необходимость потом выкручиваться перед своими стали последней каплей, переполнившей чашу сознания Дональда Трампа, когда он слушал сотрудников своей администрации и решал: встречаться или не встречаться? И не подумал ли он в какой-то момент просто и с облегчением: "Да ну его…" - только представив себе, что потом опять не сможет ничего с собой поделать и вынужден будет говорить на людях, что Владимир Путин все объяснил ему про эти украинские корабли и эти аресты украинских моряков и что все это, оказывается, было по делу…



Как произошло столкновение российских и украинских военных кораблей у берегов Крыма

Как произошло столкновение российских и украинских военных кораблей у берегов Крыма

Да не от себя ли теперь прятался Дональд Трамп на этом саммите, не от себя ли?



Во всяком случае, он даже не взглянул на российского президента, который стоял не так уж далеко от него, а когда сфотографировались, не спешил к выходу, словно пропуская коллег, среди которых был и российский президент.



И когда они сели за круглый стол и их отделяли четыре кресла, они снова не спешили обратить друг на друга внимание. Соседом российского президента оказался наследный саудовский принц Мухаммед бен Сальман, чей ближайший соратник, похоже, по скайпу и руководил убийством и разрезанием на части журналиста Джамаля Хашокджи.



Встретились Владимир Путин и бен Сальман, надо сказать, как близкие друзья, которые давно не виделись. Принц отставил ладонь, президент с размаху хлопнул по ней… И еще несколько минут они, словно никого вокруг не замечая, увлеченно говорили друг с другом.



Дональд Трамп в это время сосредоточился на сидевшей рядом Терезе Мэй. Но президент США все-таки чувствовал себя тут, видимо, не очень уверенно. Он вдруг отвлекался от британского премьера, резко вставал, обращался к людям, стоявшим до этого у него за спиной, и его, по-моему, машинально разворачивало к эффектной блондинке, которая, как ни странно, через десять секунд отворачивалась от него по своим делам.



Да, Владимир Путин и Дональд Трамп могли хотя бы кивком поздороваться друг с другом, но не делали этого. Российский президент теперь что-то с энтузиазмом писал в своем блокноте, американский вернулся, не найдя лучшей доли, к Терезе Мэй.

Чувствовал ли себя уязвленным Владимир Путин после того, как Дональд Трамп вдруг отказался встречаться с ним? Думаю, не мог не чувствовать, и у случившегося, полагаю, будут еще отдаленные последствия, которые обязательно дадут о себе знать. И Владимир Путин теперь, возможно, с гораздо более легким сердцем сделает то, чего раньше не делал из большого количества соображений,- только вот что?



И минусов тут будет, скорее всего, еще даже больше, чем плюсов.



После короткого вступительного выступления президента Аргентины, в котором он успел лишь поприветствовать присутствующих и поблагодарить их за то, что все они здесь сегодня собрались (про Ангелу Меркель - ничего), собрание закрыли для прессы. Видно было только, что перед лидерами "двадцатки" расставили бокалы.



По информации "Ъ", этим не ограничились. В бокалы было налито.



Один за другим начали выступать лидеры, в том числе и Дональд Трамп, который рассказал, что в США резко снижается безработица, растут зарплаты (совсем как еще в одной стране, надо же; правда, ее президент так и не выступил на этой сессии) и что экономику США в ближайшее время ожидает еще более радикальный взлет. После этого Дональд Трамп удалился из зала с чувством абсолютно выполненного долга.



А встреча продолжилась, уже под чоризо и стейки.



Зарубежные СМИ - об отмене встречи Дональда Трампа и Владимира Путина

Зарубежные СМИ - об отмене встречи Дональда Трампа и Владимира Путина

Самый, без сомнения, трогательный момент наступил, когда взгляд президента Аргентины Маурисио Макри натолкнулся на странно рассеянную улыбку премьер-министра Индии Нарендры Моди (остальные в это время, видимо, глядели преимущественно в свои тарелки с тем и другим). И президент Аргентины поинтересовался у премьера Индии, как ему чоризо. А господин Моди ничего не ответил. А господин Путин и еще несколько человек засмеялись.



Остается сказать, что Нарендра Моди - убежденный вегетарианец. И меню ему в таких случаях заказывают всегда особенное.



Но, видимо, не в стране, где, как и в Индии, тоже культ коровы, конечно, но, как это сказать, прямо противоположный.



После позднего завтрака в кулуарах начались двусторонние встречи. Так, Владимир Путин в переговорной комнате номер три встречался с Эмманюэлем Макроном. А прямо напротив, дверь в дверь, метра через три, в комнате номер восемь Дональд Трамп виделся с Терезой Мэй.



И они тут должны же были наконец столкнуться. Сейчас или никогда! Да нет, не столкнулись. Дональд Трамп закончил раньше.



Ну о чем ему было говорить с Терезой Мэй?



И остался в конце концов один только момент… Когда Дональд Трамп перед фотографированием шел мимо Владимира Путина… Руки они друг другу не подали. Но вроде все же коснулись друг друга взглядами. И как будто даже впились.



Или нет.



Андрей Колесников, Буэнос-Айрес

Газета "Коммерсантъ" №222 от 01.12.2018, стр. 1 Источник - kommersant.ru

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