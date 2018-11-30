 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.12.2018
11:43  Орозматова и Дуйшеналиева уволили из главных кыргызских полководцев
11:38  Отдел "политики государственного управления" Администрации КырПрезидента Жээнбекова возглавил Акылбек Орозалиев
09:51  Юрий Стукалин "Индейские войны": презентация книги на Книжной выставке non/fictio№20 в Москве (1/12, анонс)
09:48  Невыспавшийся Путин разгромил "малютку Дональда" на полях G20, - МК
09:28  Учите китайский... Улы дала... Назарбаев выступил на форуме в честь 10-летия "Назарбаев-школ"
09:23  Трамп раздражен все более угрожающим расследованием по российскому делу, - La Croix
09:18  Черные дыры Пентагона. Приведу некоторые поразительные факты.., - В.Катасонов
09:11  Внешняя политика не заменит народу пенсии и зарплаты, - Сергей Удальцов
08:59  Есть повод не встретиться.., - репортаж А.Колесникова с саммита G20 в Аргентине
08:54  В Сирии умеренные инсургенты схватили главаря упоротых джихадистов ас-Салиха
06:06  Аляску тряхнуло на 7 баллов. Анкоридж спасла глубина эпицентра
06:01  КНДР экспроприирует биткойны. Пхеньян изобретает все новые формы обхода санкций ООН
05:52  Умер экс-президент США Джордж Буш-старший
00:11  Грузия пост-выборная. Проигравшие саакашисты оспаривают победу зурабистов, - Г.Ломсадзе
00:05  Раздел Украины: pro et contra, - Андрей Дмитриев
00:01  Узбекистан не Исламский-2, или Жизнь по бараньему уставу, - Б.Мусаев
Пятница, 30.11.2018
23:34  Империи против глобализма, - Александр Дугин
23:23  КырДепутат Бекешев предложил запретить на год строительство памятников и проведение юбилеев. Экстремист!
21:24  Евросоюз обещает начать рекультивацию Кыргызских урановых "хвостов" в 2019-м
14:21  ЮНЕСКО признало наследие Коркыта и обряды казахских коневодов культурным достоянием всего человечества
14:07  В Йемене вода - оружие массового уничтожения, - Маргарет Сутер
14:06  Эшелоны с вокзала Иу. Глобально-транспортные развязки Китая
14:03  Странное прошлое Оксаны Воеводиной: что скрывает жена короля Малайзии
14:00  Чиновники в голом: как власть саморазоблачается и почему все может рухнуть, - П.Беседин
13:58  G-минор: о чем будут спорить лидеры "большой двадцатки" в Аргентине, - Н.Портякова
13:57  Со своим уставом: Константинополь подготовил документ для новой церкви
10:21  Таджикистан: Служба связи взяла Tcell под прицел?
10:20  Кыргызстан: чиновники осторожничают в вопросе о Синьцзяне, - EurasiaNet
10:13  АфганЦИК определился. Очередные выборы президента Афганистана пройдут именно 20/04/19
09:55  Как Иран использует свою киберармию, - Н.Смагин
09:08  Когда Казахстан завалит Китай своим ширпотребом? - "ЭК"
09:03  Злопыхателям китайско-российского партнерства следует призадуматься, - Лайл Голдстайн
08:55  Мировая наука дружно осуждает китайского доктора Хэ Цзянькуя, генно модифицировавшего человека, - Neue Zurcher Zeitung
08:49  Япония поможет Таджикистану снизить рождаемость, Мумин Ахмади
08:47  "Убил арбакеша, чтобы потом продать его тележку". Хатлонская история
08:43  Идлиб не поддался Астанинским переговорам, - "Къ"
08:37  Взятие Трапезунда в 1916-м. Почти забытая битва за осколок Византийской империи (история), - А.Олейников
08:34  Перед встречей в Аргентине США показали Китаю кулак. Трамп оказывает психологическое давление на Пекин, - "НГ"
07:01  Российский судья в ЕСПЧ поддержал легализацию однополых отношений. Отпидарасили страдальца
04:57  Ядерная программа Северной Кореи. Как ограничить угрозу, - А.Ланьков
00:29  Панегирики заказывали? В Астане издан труд Б.Смагула "Нурсултан Назарбаев.Золотой век"
00:28  Что Россия сделает с Киргизией? - А.Грозин
00:12  Племянница Алишера Усманова "украсилась" синяками ради борьбы против домашнего насилия
00:04  Лицемерие - идеология власти. Кремлевский щебетун Песков взял под защиту британского патриота Брилева
00:01  Нечаянно убил и случайно сжег. Следствие озвучило версию убийства Баткенского прокурора, - "ВБ"
Четверг, 29.11.2018
21:40  В ООН заявили о провале переговоров в Астане по Сирии
21:32  Минздрав Казахстана предложил раздавать презервативы школьникам
21:30  Иммиграция: Восточная Европа отказывается от мультикультурной модели, - Le Figaro
21:20  Зурабишвили: триумф маленькой женщины, - М.Гасанова
20:56  В Узбекистане появился замминистра внешней торговли по вопросам вступления в ВТО
20:46  Сын Жириновского депутат Лебедев лихо гусарит в Майами. Тоже, типа, патриот...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Внешняя политика не заменит народу пенсии и зарплаты, - Сергей Удальцов
09:11 01.12.2018

Сергей Удальцов: Внешняя политика не заменит народу пенсии и зарплаты

Ужасное послевкусие от пенсионной реформы, слабого результата на региональных выборах и падения всех своих рейтингов наши власти, традиционно, пытаются нейтрализовать переключением внимания населения на внешнеполитическую повестку. Все последние дни мы круглосуточно наблюдаем, как официальная пропаганда смакует во всех деталях задержание украинских кораблей в Керченском проливе. Параллельно шло бесконечное обсуждение предстоящей встречи Путина с Трампом: гадали, как посмотрят друг на друга Владимир с Дональдом, пожмут ли друг другу руки, улыбнутся ли при встрече, о чем будут говорить. Правда, в последний момент выяснилось, что Трамп от встречи вообще отказался…

Но времена меняются. Все эти пропагандистские потуги уже не дают должного эффекта. Становится очевидно, что внешнеполитические достижения Путина весьма сомнительны. В частности, режим Порошенко откровенно пользуется тем, что Россия загнала себя в тупик "минских соглашений", и цинично провоцирует нас, решая свои внутриполитические вопросы. Ситуация в Керченском проливе позволила Порошенко ввести военное положение и получить определенные преференции при подготовке к президентским выборам на Украине, а Россия получила отмену встречи Путина с Трампом (который мотивировал свой отказ как раз задержанием украинских кораблей) и головную боль в виде арестованных моряков, которых наши "западные партнеры" уже записали в "узники совести". Ну а бесконечное обсуждение встречи Путина и Трампа формирует у зрителей четкое понимание, что именно Кремль заинтересован в этой встрече, жаждет и ждет ее, чтобы повысить рейтинг Путина, а вот Трамп по-хамски может позволить себе поведение капризного барина, который в зависимости от настроения - то надумает встречаться, то раздумает. Выглядит все это довольно унизительно и уже не добавляет российской власти рейтинга.

Ну а самое главное, на фоне всех этих геополитических манипуляций продолжается масштабное наступление власти на социальные права российских граждан. Только отшумела история с протаскиванием геноцидной пенсионной реформы, как тут же вдогонку последовало введение налога на самозанятых и предложение запустить коллекторов в систему ЖКХ для выбивания долгов у малоимущих россиян. А теперь еще государственные и муниципальные унитарные предприятия оказались под угрозой ликвидации к 2021 году. С такой инициативой по представлению премьер-министра Медведева выступила Федеральная антимонопольная служба. Пока законопроект в Госдуме не рассмотрен, но есть понимание, что новая волна приватизации будет запущена, и это не сулит простым гражданам ничего хорошего.

При такой политике внутри страны рассчитывать на восстановление рейтингов власти крайне сомнительно. И ответственность за это несет лично президент Путин. Потому что его ставка в экономике на ультралибералов и неспособность провести чистки в рядах своих многочисленных друзей-олигархов не может дать никакого другого результата. "Гайдаровские ученики" из правительства в соответствии со своим мировоззрением будут и дальше проталкивать неолиберальный реформы, стараясь переложить как можно больше обязательств с государства на плечи простых граждан. Ну а часть президентского "ближнего круга", озабоченная антироссийскими санкциями и стремящаяся вновь "задружиться" с Западом, с удовольствием будет раскачивать политическую ситуацию в стране, "сливая" своего патрона в угоду личным корыстным интересам. Так что перспективы Владимира Владимировича представляются печальными, он вполне может быть принесен в жертву теми, кто сегодня клянется ему в верности.

Ну а народ становится все злее. Дональд Трамп ему пенсии не вернет, и зарплаты не повысит. Поэтому кто-то организует символические захоронения депутатов-единороссов, принявших пенсионную реформу. Кто-то доходит до актов ненависти и отчаяния, как "керченский стрелок" или подрывник в Архангельске. При этом на выборах у власти сохраняются гигантские проблемы: Хакасия выбрала губернатора-коммуниста, а в Приморье назревает грандиозный скандал в связи с недопуском к участию в повторных выборах главы региона Андрея Ищенко и других оппозиционных кандидатов. Ситуация повсеместно накаляется.

Для власти выход из этого негативного сценария развития событий просматривается только один - перестать заигрывать с Западом, сменить социально-экономический курс страны, опереться на народ и подключить к управлению страной пассионариев из стана лево-патриотических сил, которые смогут реализовать вывод России из неолиберального болота. Для реализации такого "левого поворота" времени остается все меньше, но лучше поздно, чем никогда.

Однако сильно рассчитывать на "прозрение Путина", конечно, не стоит. Возможностей для этого за 18 лет его правления было предостаточно, но ничего подобного не произошло до сих пор. Поэтому главная ответственность за будущее России сейчас переходит к левой оппозиции, которая представляет собой единственную прогрессивную альтернативу существующему положению вещей в российской политике и экономике.

Уже в 2019 году народ, до крайности обозленный последними антисоциальными экспериментами "партии и правительства", может начать массовое гражданское неповиновение - от протестных акций до экономического саботажа инициатив власти. И в такой обстановке нам всем надо проявлять сплоченность, мудрость и решительность.

Поэтому как можно скорее (не устаю об этом говорить) нужно создать постоянный штаб из руководителей основных лево-патриотических организаций - КПРФ, Левого Фронта, НПСР, рабочих профсоюзов и других наших союзников. Люди должны видеть наше единство не на словах, а на деле. Видеть общую команду, которая готова взять на себя ответственность за перемены в стране. Получить четкий план совместных действий на ближайшую перспективу.

Действовать в этом направлении нужно прямо сейчас, времени на раскачку нет. Мы должны справиться, иначе и быть не может.

30 ноября 2018

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543644660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Сената К.Токаев принял участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
- Б. Сагинтаев принял участие в промежуточном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК
- Кадровые перестановки
- Махмуд Касымбеков: Эффективное государственное управление – веление времени
- В Мажилисе презентовали книгу о Президенте Казахстана
- На пленарном заседании Верховного Суда обсуждены проекты четырех нормативных постановлений
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Совместное заявление Ирана, России и Турции
- Заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  