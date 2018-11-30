Внешняя политика не заменит народу пенсии и зарплаты, - Сергей Удальцов

09:11 01.12.2018

Сергей Удальцов: Внешняя политика не заменит народу пенсии и зарплаты



Ужасное послевкусие от пенсионной реформы, слабого результата на региональных выборах и падения всех своих рейтингов наши власти, традиционно, пытаются нейтрализовать переключением внимания населения на внешнеполитическую повестку. Все последние дни мы круглосуточно наблюдаем, как официальная пропаганда смакует во всех деталях задержание украинских кораблей в Керченском проливе. Параллельно шло бесконечное обсуждение предстоящей встречи Путина с Трампом: гадали, как посмотрят друг на друга Владимир с Дональдом, пожмут ли друг другу руки, улыбнутся ли при встрече, о чем будут говорить. Правда, в последний момент выяснилось, что Трамп от встречи вообще отказался…



Но времена меняются. Все эти пропагандистские потуги уже не дают должного эффекта. Становится очевидно, что внешнеполитические достижения Путина весьма сомнительны. В частности, режим Порошенко откровенно пользуется тем, что Россия загнала себя в тупик "минских соглашений", и цинично провоцирует нас, решая свои внутриполитические вопросы. Ситуация в Керченском проливе позволила Порошенко ввести военное положение и получить определенные преференции при подготовке к президентским выборам на Украине, а Россия получила отмену встречи Путина с Трампом (который мотивировал свой отказ как раз задержанием украинских кораблей) и головную боль в виде арестованных моряков, которых наши "западные партнеры" уже записали в "узники совести". Ну а бесконечное обсуждение встречи Путина и Трампа формирует у зрителей четкое понимание, что именно Кремль заинтересован в этой встрече, жаждет и ждет ее, чтобы повысить рейтинг Путина, а вот Трамп по-хамски может позволить себе поведение капризного барина, который в зависимости от настроения - то надумает встречаться, то раздумает. Выглядит все это довольно унизительно и уже не добавляет российской власти рейтинга.



Ну а самое главное, на фоне всех этих геополитических манипуляций продолжается масштабное наступление власти на социальные права российских граждан. Только отшумела история с протаскиванием геноцидной пенсионной реформы, как тут же вдогонку последовало введение налога на самозанятых и предложение запустить коллекторов в систему ЖКХ для выбивания долгов у малоимущих россиян. А теперь еще государственные и муниципальные унитарные предприятия оказались под угрозой ликвидации к 2021 году. С такой инициативой по представлению премьер-министра Медведева выступила Федеральная антимонопольная служба. Пока законопроект в Госдуме не рассмотрен, но есть понимание, что новая волна приватизации будет запущена, и это не сулит простым гражданам ничего хорошего.



При такой политике внутри страны рассчитывать на восстановление рейтингов власти крайне сомнительно. И ответственность за это несет лично президент Путин. Потому что его ставка в экономике на ультралибералов и неспособность провести чистки в рядах своих многочисленных друзей-олигархов не может дать никакого другого результата. "Гайдаровские ученики" из правительства в соответствии со своим мировоззрением будут и дальше проталкивать неолиберальный реформы, стараясь переложить как можно больше обязательств с государства на плечи простых граждан. Ну а часть президентского "ближнего круга", озабоченная антироссийскими санкциями и стремящаяся вновь "задружиться" с Западом, с удовольствием будет раскачивать политическую ситуацию в стране, "сливая" своего патрона в угоду личным корыстным интересам. Так что перспективы Владимира Владимировича представляются печальными, он вполне может быть принесен в жертву теми, кто сегодня клянется ему в верности.



Ну а народ становится все злее. Дональд Трамп ему пенсии не вернет, и зарплаты не повысит. Поэтому кто-то организует символические захоронения депутатов-единороссов, принявших пенсионную реформу. Кто-то доходит до актов ненависти и отчаяния, как "керченский стрелок" или подрывник в Архангельске. При этом на выборах у власти сохраняются гигантские проблемы: Хакасия выбрала губернатора-коммуниста, а в Приморье назревает грандиозный скандал в связи с недопуском к участию в повторных выборах главы региона Андрея Ищенко и других оппозиционных кандидатов. Ситуация повсеместно накаляется.



Для власти выход из этого негативного сценария развития событий просматривается только один - перестать заигрывать с Западом, сменить социально-экономический курс страны, опереться на народ и подключить к управлению страной пассионариев из стана лево-патриотических сил, которые смогут реализовать вывод России из неолиберального болота. Для реализации такого "левого поворота" времени остается все меньше, но лучше поздно, чем никогда.



Однако сильно рассчитывать на "прозрение Путина", конечно, не стоит. Возможностей для этого за 18 лет его правления было предостаточно, но ничего подобного не произошло до сих пор. Поэтому главная ответственность за будущее России сейчас переходит к левой оппозиции, которая представляет собой единственную прогрессивную альтернативу существующему положению вещей в российской политике и экономике.



Уже в 2019 году народ, до крайности обозленный последними антисоциальными экспериментами "партии и правительства", может начать массовое гражданское неповиновение - от протестных акций до экономического саботажа инициатив власти. И в такой обстановке нам всем надо проявлять сплоченность, мудрость и решительность.



Поэтому как можно скорее (не устаю об этом говорить) нужно создать постоянный штаб из руководителей основных лево-патриотических организаций - КПРФ, Левого Фронта, НПСР, рабочих профсоюзов и других наших союзников. Люди должны видеть наше единство не на словах, а на деле. Видеть общую команду, которая готова взять на себя ответственность за перемены в стране. Получить четкий план совместных действий на ближайшую перспективу.



Действовать в этом направлении нужно прямо сейчас, времени на раскачку нет. Мы должны справиться, иначе и быть не может.



30 ноября 2018