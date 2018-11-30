 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.12.2018
11:43  Орозматова и Дуйшеналиева уволили из главных кыргызских полководцев
11:38  Отдел "политики государственного управления" Администрации КырПрезидента Жээнбекова возглавил Акылбек Орозалиев
09:51  Юрий Стукалин "Индейские войны": презентация книги на Книжной выставке non/fictio№20 в Москве (1/12, анонс)
09:48  Невыспавшийся Путин разгромил "малютку Дональда" на полях G20, - МК
09:28  Учите китайский... Улы дала... Назарбаев выступил на форуме в честь 10-летия "Назарбаев-школ"
09:23  Трамп раздражен все более угрожающим расследованием по российскому делу, - La Croix
09:18  Черные дыры Пентагона. Приведу некоторые поразительные факты.., - В.Катасонов
09:11  Внешняя политика не заменит народу пенсии и зарплаты, - Сергей Удальцов
08:59  Есть повод не встретиться.., - репортаж А.Колесникова с саммита G20 в Аргентине
08:54  В Сирии умеренные инсургенты схватили главаря упоротых джихадистов ас-Салиха
06:06  Аляску тряхнуло на 7 баллов. Анкоридж спасла глубина эпицентра
06:01  КНДР экспроприирует биткойны. Пхеньян изобретает все новые формы обхода санкций ООН
05:52  Умер экс-президент США Джордж Буш-старший
00:11  Грузия пост-выборная. Проигравшие саакашисты оспаривают победу зурабистов, - Г.Ломсадзе
00:05  Раздел Украины: pro et contra, - Андрей Дмитриев
00:01  Узбекистан не Исламский-2, или Жизнь по бараньему уставу, - Б.Мусаев
Пятница, 30.11.2018
23:34  Империи против глобализма, - Александр Дугин
23:23  КырДепутат Бекешев предложил запретить на год строительство памятников и проведение юбилеев. Экстремист!
21:24  Евросоюз обещает начать рекультивацию Кыргызских урановых "хвостов" в 2019-м
14:21  ЮНЕСКО признало наследие Коркыта и обряды казахских коневодов культурным достоянием всего человечества
14:07  В Йемене вода - оружие массового уничтожения, - Маргарет Сутер
14:06  Эшелоны с вокзала Иу. Глобально-транспортные развязки Китая
14:03  Странное прошлое Оксаны Воеводиной: что скрывает жена короля Малайзии
14:00  Чиновники в голом: как власть саморазоблачается и почему все может рухнуть, - П.Беседин
13:58  G-минор: о чем будут спорить лидеры "большой двадцатки" в Аргентине, - Н.Портякова
13:57  Со своим уставом: Константинополь подготовил документ для новой церкви
10:21  Таджикистан: Служба связи взяла Tcell под прицел?
10:20  Кыргызстан: чиновники осторожничают в вопросе о Синьцзяне, - EurasiaNet
10:13  АфганЦИК определился. Очередные выборы президента Афганистана пройдут именно 20/04/19
09:55  Как Иран использует свою киберармию, - Н.Смагин
09:08  Когда Казахстан завалит Китай своим ширпотребом? - "ЭК"
09:03  Злопыхателям китайско-российского партнерства следует призадуматься, - Лайл Голдстайн
08:55  Мировая наука дружно осуждает китайского доктора Хэ Цзянькуя, генно модифицировавшего человека, - Neue Zurcher Zeitung
08:49  Япония поможет Таджикистану снизить рождаемость, Мумин Ахмади
08:47  "Убил арбакеша, чтобы потом продать его тележку". Хатлонская история
08:43  Идлиб не поддался Астанинским переговорам, - "Къ"
08:37  Взятие Трапезунда в 1916-м. Почти забытая битва за осколок Византийской империи (история), - А.Олейников
08:34  Перед встречей в Аргентине США показали Китаю кулак. Трамп оказывает психологическое давление на Пекин, - "НГ"
07:01  Российский судья в ЕСПЧ поддержал легализацию однополых отношений. Отпидарасили страдальца
04:57  Ядерная программа Северной Кореи. Как ограничить угрозу, - А.Ланьков
00:29  Панегирики заказывали? В Астане издан труд Б.Смагула "Нурсултан Назарбаев.Золотой век"
00:28  Что Россия сделает с Киргизией? - А.Грозин
00:12  Племянница Алишера Усманова "украсилась" синяками ради борьбы против домашнего насилия
00:04  Лицемерие - идеология власти. Кремлевский щебетун Песков взял под защиту британского патриота Брилева
00:01  Нечаянно убил и случайно сжег. Следствие озвучило версию убийства Баткенского прокурора, - "ВБ"
Четверг, 29.11.2018
21:40  В ООН заявили о провале переговоров в Астане по Сирии
21:32  Минздрав Казахстана предложил раздавать презервативы школьникам
21:30  Иммиграция: Восточная Европа отказывается от мультикультурной модели, - Le Figaro
21:20  Зурабишвили: триумф маленькой женщины, - М.Гасанова
20:56  В Узбекистане появился замминистра внешней торговли по вопросам вступления в ВТО
20:46  Сын Жириновского депутат Лебедев лихо гусарит в Майами. Тоже, типа, патриот...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Черные дыры Пентагона. Приведу некоторые поразительные факты.., - В.Катасонов
09:18 01.12.2018

На результаты первой масштабной аудиторской проверки Министерства обороны США может быть поставлен гриф "секретно"

По показателю бюджетных ассигнований и бюджетных расходов среди всех ведомств исполнительной власти США абсолютным лидером является министерство обороны. В истекшем 2018 финансовом году ассигнования на деятельность МО США составили без малого 700 млрд. долл. (17,5% всех бюджетных ассигнований).

Каждый год вокруг бюджета Пентагона разворачиваются баталии, но с приходом в Белый дом Дональда Трампа акценты в этой борьбе сместились. Нового президента стали интересовать не только цифры военных расходов согласно официальному федеральному бюджету, но и действительный объем этих расходов, а также их эффективность.

Хотя у Вашингтона есть печатный станок Федеральной резервной системы США, производящий доллары, дальнейшее наращивание оборотов этого станка столкнулось с определенными ограничениями. Стремительно растет государственный долг США. При Трампе его величина пересекла планку в 20 трлн. долл. Через несколько месяцев может быть преодолена планка в 22 трлн. долл.

Если при Бараке Обаме в Вашингтоне никто особенно не обращал внимания на быстро растущую долговую пирамиду американского государства, то сейчас власти должны уже о ней думать. По той простой причине, что ФРС США стала поднимать ключевую ставку, что приводит к повышению расходов на обслуживание долга (так называемых процентных расходов). Если Федеральный резерв и далее будет ужесточать свою денежно-кредитную политику, не за горами момент, когда процентные расходы станут главной статьей американского бюджета, превзойдя военные.

Военный бюджет связан и с внутренними проблемами. При Трампе стала всплывать на поверхность такая тема, как глубинное государство. Это альянс хозяев денег (главных акционеров ФРС США) и части глубоко законспирированного государственного аппарата США. На глубинное государство работают американские спецслужбы, часть правоохранительных ведомств. Используется глубинным государством и Пентагон – для проведения военных операций в разных точках земного шара. А секретность в деятельности Пентагона становится питательной почвой для бесконтрольности. Пентагон очень свободно распоряжается бюджетными деньгами. Во-первых, бюджетные деньги разворовываются военными. Во-вторых, за счет казенных денег финансируются такие операции, которые могут вредить национальным интересам США. В-третьих, есть подозрения, что военный бюджет превратился в главный "кошелек" глубинного государства.

Приведу некоторые поразительные факты, показывающие, насколько Пентагон и его финансовая деятельность непрозрачны.

Еще 15 марта 2007 года Роберт Хиггс (Robert Higgs) из Независимого института (The Independent Institute) опубликовал статью "Оборонный бюджет в триллион долларов уже есть". Хиггс обнаружил, что военные расходы США на самом деле уже составляют почти триллион долларов (934,9 миллиарда долларов) в год.

1 марта 2011 года Кристофер Хеллман (Christopher Hellman) опубликовал исследование "Реальный бюджет национальной безопасности США: цифра, которую от нас скрывают". По его оценкам, в то время правительство США ежегодно тратило на "оборону" более 1,2 триллиона долларов!

А вот еще примеры из статьи "На Америку приходится половина мировых военных расходов", опубликованной в мае сего года. Ее автор Эрик Зюсс (Eric Zuesse) утверждает, что в середине текущего десятилетия ежегодные военные расходы США были равны 1,5 трлн. долл., т. е. более чем в два раза превышали официальные цифры бюджета Пентагона. В относительном выражении получается около 40% всех расходов федерального бюджета США, или около 8% ВВП США.

Гигантские суммы военных расходов проходят по гражданским ведомствам. В первую очередь это министерство энергетики, по линии которого финансируется разработка ядерного оружия, и НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства). Другими ведомствами, осуществляющими крупные расходы военного назначения, являются Государственный департамент США, Министерство внутренней безопасности, Министерство по делам ветеранов США, Министерство финансов США.

Попытки навести минимальный порядок в сфере военных расходов и военных заказов предпринимались в Америке не раз. В 1999 году комиссия Сената США по вооружениям пыталась получить от Пентагона письменные объяснения того, куда расходуется военный бюджет. Пентагон отделался тогда отписками, но даже это выявило хищения на сумму в 12 млрд. долл. Последующие оценки, хотя тоже неполные, увеличили указанную сумму хищений примерно на порядок. Бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд (руководил Пентагоном в 1975-77 и 2001-2006 гг.) на одной из пресс-конференций заявил: "Четверть доходов Пентагона мы не можем контролировать и не можем доподлинно выяснить, куда эти средства были направлены".

Постепенно стала складываться суммарная оценка. В документах Конгресса США в 2016 году появилась астрономическая сумма потерь за предыдущие два десятилетия – 2,4 трлн. долларов. Это и потери в результате многократного завышения цен на продукцию, работы и услуги, закупаемые Пентагоном. Настоящей черной дырой, через которую ежегодно исчезают бесследно десятки миллиардов долларов, являются НИОКР военного назначения. 9 из 10 проектов НИОКР кончаются ничем, потраченные деньги списываются в "плановые убытки".

Громадной черной дырой Пентагона остаются расходы, не имеющие документального подтверждения. Большой статьей потерь являются хищения и пропажи имущества (иногда даже оружия). Вот лишь один пример. По состоянию на 2013 год база Пятого флота США в Бахрейне не смогла отчитаться о растрате почти девяти миллиардов долларов. Портал Janes опубликовал разгромный материал, отправив свои заметки в ведущие газеты США, но "дело Пятого флота" замяли, а недовольство общественности приглушили информацией о "развитии мирового терроризма".

И упомянутая сумма потерь в 2,4 трлн. долл. – не предел. В 2013 году были обнародованы цифры, которые в интервью агентству Рейтер назвала Линда Вудфорд, сотрудница финансовой и бухгалтерской службы Пентагона (DFAS). Дама призналась, что последние 15 лет своей карьеры она занималась тем, что ежемесячно "подставляла" ложные цифры для сведения баланса. Получилось, что на момент, когда было сделано это заявление, не было отчетности по 8,5 трлн долларов, которые Конгресс ассигновал министерству обороны с 1996 года.

Скандальные новости о нецелевом использовании военными бюджетных денег, об отсутствии документов по расходам, о завышенных ценах на закупаемые Пентагоном товары, работы и услуги появляются в СМИ чуть ли не каждый месяц. Вот одна из таких скандальных новостей, появившихся в феврале 2018 года. Проведенный британской компанией Ernst & Young аудит Управления по тыловому обеспечению (Defense Logistics Agency) зафиксировал "существенные искажения" в финансовой отчетности по законченным строительным работам – как минимум на 465 млн. долл. Плюс к этому было обнаружено отсутствие документов на 384 млн. долл. по осуществляемым строительным проектам. Итого около 850 млн. долл.

В 1990 году в США был принят закон, обязывающий проведение систематических аудиторских проверок всех без исключения государственных структур. До сих пор Пентагон оставался исключением, там аудиторских проверок не проводилось, но новый президент США поставил вопрос ребром: для Пентагона не должно быть исключений. И вот с конца 2017 года масштабная проверка военного ведомства была запущена, в ней участвуют 1200 аудиторов.

К началу ноября подвели предварительные итоги этой проверки. Эксперты назвали итоги "провалом". Заместитель министра обороны США Патрик Шэнахан выразился более осторожно: мол, он не удивлен результатом, так как "не ждал, что аудит пройдет гладко". Сумму выявленных потерь пока не называют. Некоторые эксперты говорят, что речь может идти о потерях, измеряемых десятками миллиардов долларов. Другие говорят о цифрах на порядок выше. Не исключено, что на результаты первой масштабной аудиторской проверки Министерства обороны США будет твердой рукой поставлен гриф "секретно".

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 30.11.2018 |

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543645080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Сената К.Токаев принял участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
- Б. Сагинтаев принял участие в промежуточном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК
- Кадровые перестановки
- Махмуд Касымбеков: Эффективное государственное управление – веление времени
- В Мажилисе презентовали книгу о Президенте Казахстана
- На пленарном заседании Верховного Суда обсуждены проекты четырех нормативных постановлений
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Совместное заявление Ирана, России и Турции
- Заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  