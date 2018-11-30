 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп раздражен все более угрожающим расследованием по российскому делу, - La Croix
09:23 01.12.2018

30 ноября 2018 г.
Редакция | La Croix

"Смехотворность", "стыд", "подлог": вот уже несколько дней Дональд Трамп дает волю своему гневу против распространяющегося по всем направлениям расследования по российскому делу, проводимому спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет себя сдержанно, но становится все более настойчивым, пишет редакция французского издания La Croix со ссылкой на AFP.

"Когда уже закончится эта незаконная охота на ведьм?" В четверг утром в твите Дональд Трамп выразил свое сильное раздражение по поводу расследования о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, часть которого касается сговора между Москвой и его предвыборной командой, говорится в статье.

За три дня американский президент опубликовал на эту тему не менее десяти твитов, воспроизводящих в весьма резком тоне одни и те же аргументы:

- Роберт Мюллер ведет себя как сенатор-республиканец Джозеф Маккартни, который в 1950-е годы устраивал гонения на коммунистов и их сторонников;

- его команда подталкивает свидетелей к тому, чтобы они лгали ("вы когда-нибудь видели расследование, которое до такой степени стремилось бы выискивать преступления?")

- он "бросает на ветер" деньги налогоплательщиков;

- было бы лучше сосредоточиться на "отвратительных, возможно, даже диверсионных" преступлениях его соперницы на президентских выборах Хиллари Клинтон, передает редакция.

Такая нервозность, судя по всему, вызвана тем, что бывший глава ФБР Роберт Мюллер продолжает ткать свою паутину вокруг 45-го президента США, отмечают авторы статьи.

Имея полномочия привлекать к ответственности за все злоупотребления, раскрытые во время своего расследования - даже не имеющие связи с первоначальным объектом, - спецпрокурор провел переговоры о сотрудничестве со многими ключевыми свидетелями, в обмен на смягчение наказаний за их преступления, продолжают журналисты.

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн, преследуемый за свои мошеннические действия, согласился разговаривать со следователями и в четверг выдал признательные показания, крайне тягостные для своего бывшего клиента, комментируют журналисты.

Долгое время проявлявший безупречную лояльность Коэн признался, что год назад во время закрытого заседания он соврал Конгрессу о проекте строительства недвижимости в России, которого добивался магнат, говорится в статье.

В частности, он признался, что переговоры о строительстве Trump Tower в Москве продолжались после января 2016 года, что противоречило его первым заявлениям.

Это "слабый" человек и лжец, возразил миллиардер.

Джордж Пападопулос, эфемерный дипломатический советник кандидата-республиканца, преследуемый за то, что он солгал ФБР, тоже выложил свои откровения следователям в обмен на наказание всего в 14 дней тюрьмы, которое он недавно начал отбывать, говорится далее.

В сентябре Роберт Мюллер также сумел сломить Пола Манафорта, который в течение пяти месяцев был руководителем избирательной кампании Дональда Трампа, обнаружив финансовые злоупотребления до 2016 года, указывает редакция.

По данным американских СМИ, Манафорт надеется когда-нибудь получить президентское помилование. Дональд Трамп похвалил его за "мужество" и в среду заявил, что не исключает такой гипотезы.

20 ноября обитатель Белого дома в письменном виде передал свои ответы на вопросы спецпрокурора. Имея на руках эти ответы, Роберт Мюллер в ближайшее время, вероятно, завершит свое расследование, начатое 18 месяцев назад, говорится в статье.

Если доказательств окажется достаточно, Дональду Трампу угрожает преследование за сговор или за воспрепятствование осуществлению правосудия, что может послужить обоснованием для начала процедуры импичмента, заключает редакция.

Источник: La Croix

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543645380
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