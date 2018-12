Учите китайский... Улы дала... Назарбаев выступил на форуме в честь 10-летия "Назарбаев-школ"

09:28 01.12.2018

Нурсултан Назарбаев участвует в форуме "Ұлы дала мұрагерлері" в Астане

Гостями форума стали более 1000 человек.



Нурсултан Назарбаев принимает участие форуме учащихся и педагогов "Ұлы дала мұрагерлері", посвященный 10-летию автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", передает МИА "Казинформ".



В рамках форума были представлены учебники с дополненной реальностью, системно-методический комплекс для педагогов страны, виртуальные научные лаборатории, мобильные приложения, разработанные учениками Интеллектуальных школ, - Kazakh - Latin Converter, Physics Helper. Специальный стенд посвящен международному сотрудничеству.



В форуме также принимают участие представители стратегических партнеров Интеллектуальных школ - Совет международных школ CIS, Кембриджский университет, Институт педагогических измерений Cito, система международного бакалавриата и другие.



Кроме того, здесь организована выставка научных проектов учеников Назарбаев Интеллектуальных школ, получивших престижные международные награды. В частности, на выставке продемонстрированы робот - трубочист Куаныша Мадена, робот-мойщик окон Polargraph Альберта Ли, также проекты социальной направленности Road of the Future, Safe and Sound Нұрбергена Ағаділа и Жангира Сиранова, посвященные безопасности на дороге.



"10 лет назад по инициативе главы государства началось создание уникального образовательного проекта "Назарбаев Интеллектуальные школы". Сегодня идет большая работа по трансляции опыта интеллектуальных школ в систему среднего образования страны", - отметила председатель правления акционерного общества "Назарбаев Интеллектуальные школы" Куляш Шамшидинова.



В рамках форума руководитель подразделения Shell в Казахстане Оливье Лазар представит проект "Солнечная энергия - школам", который реализуется в интеллектуальных школах совместно с Министерством энергетики Республики Казахстан, акиматом города Астана и компанией Shell.



Гостями форума стали более 1000 человек, среди них члены Высшего попечительского совета, общественные деятели, послы, иностранные партнеры, представители международных организаций, бизнесмены, журналисты, спортсмены, педагоги, ученики и выпускники интеллектуальных школ.



"Говорят, будет легко" - Назарбаев посоветовал казахстанцам изучать китайский язык



Глава государства Нурсултан Назарбаев посоветовал казахстанцам изучать иностранные языки, особенно китайский, передает Tengrinews.kz.



"В этом учебном году в НИШ началось изучение второго иностранного языка по выбору учащихся. Знать иностранные языки в условиях глобализации стало жизненно необходимым, а не роскошью. Самый распространенный - английский язык, на втором месте, считается, испанский. Но для нас очень важен китайский язык", - сказал Нурсултан Назарбаев на форуме учащихся и педагогов "Ұлы дала мұрагерлері", посвященный 10-летию автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы". Президент отметил, что Казахстан с Китаем имеет огромный объем торговли - уже 20 процентов от общего объема внешней торговли. Тогда, как с Россией - 22 процента, а ЕС - 30 процентов. "То есть знание английского языка открывает многое. И в Японии, и в Китае бизнес говорит на английском языке, но какая экономическая связь – миллиардная, говорит о том, что китайский язык будет преобладать. Я не пробовал изучать, но говорят, что казахам будет легко по сравнению с другими (национальностями - прим.)", - отметил Назарбаев.



