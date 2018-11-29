Невыспавшийся Путин разгромил "малютку Дональда" на полях G20, - МК

09:48 01.12.2018

Невыспавшийся Путин разгромил Трампа на полях G20

Свою речь ВВП посвятил рискам, которые США несут миру



Надежды, которые в Кремле возлагали на саммит G20, полагая, что в Буэнос-Айресе Владимир Путин и Дональд Трамп наконец-то смогут конструктивно пообщаться друг с другом, окончательно пошли прахом. Американский президент не только в хамской манере отказался от переговоров на высшем уровне, но и не подал Путину руки, когда лидеры встретились в зале для фотографирования.



Невыспавшийся Путин разгромил Трампа на полях G20 фото: kremlin.ru

Из-за проблем с самолетом у Ангелы Меркель Владимиру Путину пришлось изменить традиции и прибыть на саммит предпоследним, а не последним, как это случается обычно.



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Борт российского лидера приземлился в Буэнос-Айресе в 9 утра по местному времени, за час до начала приветственной церемонии в конгресс-центре "Коста Сальгеро". Другие лидеры к этому моменту уже успели полезно, а кое-кто и приятно, провести время в аргентинской столице.



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Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой Бриджит накануне посетили библиотеку и собор, а также пообщались с людьми на улицах. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поучаствовал в мастер-классе по йоге и сеансе массовой медитации для 7 тыс человек. Дональд Трамп провел вечер с женой Меланьей в отеле, попросив принести в номер гамбургер и лазанью из дорогущего итальянского ресторана.



Кстати, в Кремле не случайно до последнего скрывали место предполагаемых российско-американских переговоров на высшем уровне. Как выяснилось, они должны были состояться не на нейтральной территории, а в гостинице, где остановился Трамп. На другой вариант американцы не соглашались, но в итоге, как известно, отменили и этот.



И, хотя в Кремле продолжают храбриться и делать вид, что ничего не произошло, удар по самолюбию нанесен серьезный. И никакие внутриполитические проблемы американского президента, на которые ссылаются в российском МИДе, не могут служить оправданием этой по-настоящему хамской выходки.



Впрочем, простые граждане манеру поведения Трампа, как выяснилось, тоже не одобряют. В пятницу над центральной площадью Буэнос-Айреса взмыл в небо гигантский шар "малютка Дональд": он изображает американского президента в памперсе и с соской и символизирует бесконечные капризы, которыми хозяин Белого дома затерроризировал весь мир.



Но в целом в городе все более-менее спокойно. Основная часть жителей воспользовалась подаренным властями лишним выходным и покинула столицу. А оставшиеся жители стараются лишний раз на улицу не высовываться, тем более, что и делать там особо нечего: магазины не работают, городской транспорт не ходит, все основные артерии перекрыты металлическими кордонами и многочисленными нарядами полиции. Сурово, но зато на улицах не горят покрышки, как в прошлом году в Гамбурге, и не бесчинствуют присоединившиеся к антиглобалистам хулиганы.



Владимир Путин, по всей видимости, провел очень непростую ночь в самолете по пути на G20. И, приземлившись, воспользовался первым же случаем, чтобы высказать все, что накопилось у него на душе.



Благодарными слушателями российского президента стали лидеры стран БРИКС (то есть Китая, Индии, Бразилии и ЮАР), которые традиционно проводят встречу перед началом официальной программы G20.



Им Владимир Путин рассказал, что Россия встревожена ситуацией, сложившейся в сфере разоружения. Если раньше был шанс, что Дональд Трамп прислушается к аргументам российской стороны и пересмотрит свое решение относительно выхода из ДРСМД, то после отмены встречи достижение компромисса выглядит маловероятным.



"Возможный отказ США от обязательств по договору о РСМД, неясность в позиции по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях создают риски неконтролируемой гонки вооружений", - заявил ВВП. После чего бегло прошелся по другим темам, где позиции США и России также заметно расходятся, в частности, по ситуации на Корейском полуострове, ядерной сделке с Ираном и поддержке террористов в Сирии. "Нельзя авантюрно использовать боевиков в геополитических целях, такие заигрывания играют им на руку", - подчеркнул Путин, прозрачно намекая на тактику США.



Лидеры БРИКС к необычному в их кругу выступлению российского коллеги отнеслись с пониманием: в конце концов, каждый из них может оказаться на его месте. Вон и председатель КНР Си Цзиньпин до сих пор не знает, чего ожидать от субботнего ужина с американским президентом, который по сто раз на дню меняет свое видение дальнейших отношений с Пекином. Может, и эта встреча в конце концов не состоится? Кто знает?



Между тем Дональд Трамп продолжал свою обычную линию поведения, чувствуя себя по меньшей мере центром вселенной и нарушая теперь уже не только правила приличия, но и требования протокола.



По неизвестной причине американский президент решил не посещать первое мероприятие саммита "Большой двадцатки", на котором лидеры встречались узким кругом, без своих советников и помощников. В конгресс-центре он появился только ко времени совместного фотографирования и, войдя в зал, нарочито прошествовал мимо Владимира Путина, не подав ему руки.



Заняв положенное место на подиуме, Трамп начал бурно жестикулировать и громко разговаривать со своими соседями, мешая фотографам выполнять свою работу. И, хотя Кремль уже заявил, что американский и российский лидеры обязательно пообщаются хотя бы "на ногах", пока предпосылок к этому не просматривается. Похоже, Трамп решил до конца сыграть роль упрямого и капризного "малютки Дональда", последовательно игнорируя Владимира Путина.



Елена Егорова