Орозматова и Дуйшеналиева уволили из главных кыргызских полководцев

11:43 01.12.2018

Кубанычбек Орозматов освобожден от должности первого заместителя начальника генштаба Вооруженных сил КР



Бишкек. 1 декабря. КирТАГ - Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Орозматов Кубанычбек Апасович освобожден от занимаемой должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики.



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Нурбек Дуйшеналиев освобожден от должности зампредседателя госкомитета по делам обороны

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Дуйшеналиев Нурбек Макибаевич освобожден от занимаемой должности заместителя председателя государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики.