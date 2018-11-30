Почему в Таджикистане стали сажать ВИЧ-инфицированных

12:03 01.12.2018 Любовь к жизни.



В Таджикистане в нынешнем году впервые были возбуждены уголовные дела и вынесены приговоры ВИЧ-инфицированным по обвинению в умышленном заражении вирусом. Новый "способ" борьбы с ВИЧ-инфекцией, который начали применять правоохранители, может дать обратный эффект, считают общественные активисты. Первого декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, они проведут информационную кампанию, чтобы донести, что людей с ВИЧ необходимо поддерживать, а не наказывать.



Плавный рост



Первые два случая ВИЧ-инфекции в Таджикистане были зарегистрированы в 1991 году. Довольно долго официальная статистика показывала эти данные неизменными, хотя международные эксперты высказывали сомнение в их подлинности. Однако после десятилетней "стабильности" в городе Худжанде, расположенном на севере Таджикистана, вдруг были выявлены сразу несколько десятков ВИЧ-инфицированных. В 2001 году в Таджикистане количество зараженных составило 33 человека, в то время как в соседнем Узбекистане было более 300, а в Казахстане – около 1800 носителей вируса.



Далее началась цепная реакция роста количества заболевших, что вполне объяснимо на фоне появления в стране большого объема недорогих наркотиков, повальной трудовой миграции и развала прежней медицинской системы здравоохранения. К середине 2000-х число новых заразившихся исчислялось сотнями - и это только официально зарегистрированные случаи.



По оценочным данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), в Таджикистане на начало 2018 года насчитывалось около 14 тысяч человек, зараженных ВИЧ. Согласно же официальной статистике Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом (РЦ СПИД), на первое октября текущего года в стране было зарегистрировано 10842 ВИЧ-инфицированных; начиная с 1991 года, из них умерли 2816 человек. Причем до последней, терминальной, стадии болезни дожили не более 35%, остальные умерли от сопутствующих заболеваний или несчастных случаев.



"В Таджикистане ситуация плавная, то есть резких изменений числа заболевших нет. Но если на этом этапе мы не будем контролировать заболеваемость и принимать меры по предотвращению распространения инфекции, то можем получить совсем другие цифры. Существует регистрационное число заболевших и оценочное. В своей работе мы опираемся на последнее и, конечно, стремимся выявить наибольшее число носителей вируса. Заболеваемость ВИЧ в стране находится в концентрированной стадии, то есть, к счастью, еще не дошла до генерализованной эпидемии, когда количество ВИЧ-инфицированных среди беременных превышает 1%. В Таджикистане этот показатель сейчас составляет 0,07%", - рассказал "Фергане" замдиректора РЦ СПИД Дильшод Саидов.



В Таджикистане работают 68 центров СПИД, в том числе один республиканский и один региональный, 8 городских и 58 районных.



"Во всех центрах достаточно лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных. Они выдаются только в наших центрах совершенно бесплатно. Препараты эти мы получаем через Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Наблюдаемые нами больные, регулярно проходящие курсы лечения, сохраняют относительно неплохое самочувствие, многие работоспособны. Один пациент наблюдается с 2006 года, то есть уже 12 лет. Он был уже на стадии СПИДа, но после многократного лечения достиг неопределяемого уровня вирусной нагрузки.



Если своевременно выявлять, ставить на учет заболевших и начинать их лечение, после проведения антиретровирусной терапии (АРВ-терапии) в течение 2-3 месяцев больной становится безопасным для окружающих. Есть немало ВИЧ-инфицированных, которые создали семьи, вступив в так называемые дискордантные пары, в которых один из партнеров живет с ВИЧ. Во многих случаях у таких пар рождаются здоровые дети. Сейчас около 71% зарегистрированных лиц, живущих с ВИЧ, получают АРВ-терапию, но мы стремимся к увеличению этого показателя", - отметил Саидов.



Жить можно



По словам замдиректора РЦ СПИД, вопрос распространения ВИЧ находится на контроле правительства Таджикистана. После исследования ситуации специальной комиссией в прошлом году была принята Национальная программа по противодействию эпидемии ВИЧ в Таджикистане на 2017-2020 годы (НППЭ ВИЧ). Стратегическими направлениями программы стали профилактика ВИЧ, расширение охвата тестирования на ВИЧ и системы оказания помощи, улучшение программы безопасности крови и инфекционного контроля.



В 2018 году на борьбу с распространением ВИЧ-инфекции был сделан особый акцент. В решении проблемы активно участвуют неправительственные организации. "Несмотря на проводимую много лет работу, осведомленность о путях заражения остается низкой. И в этом аспекте НПО оказывают неоценимую помощь государственным структурам здравоохранения. Без НПО положение в стране могло быть гораздо сложнее", - отмечает Дильшод Саидов.



Каждая общественная организация, занятая профилактикой заболевания и поддержкой ВИЧ-инфицированных, имеет свою направленность. Название НПО "Таджикская сеть женщин, живущих с ВИЧ" говорит само за себя. НПО "Гули сурх" (Красный цветок) работает с подростками от 12 лет, принимающими АРВ-терапию, поддерживает их психологически и медикаментами. Недавно десять НПО получили разрешение Минздрава проводить тесты на ВИЧ по слюне. В их числе - известная в Таджикистане НПО "СПИН Плюс" (Сообщество ВИЧ-позитивных и наркозависимых).



"Благодаря тестированию на ВИЧ по слюне за последние два года нам удалось выявить около 150 инфицированных - в основном это люди, потребляющие наркотики, и их близкое окружение. Мы сопровождаем этих людей в центры СПИД, где их ставят на учет, в дальнейшем следим за процессом их лечения, поддерживаем психологически", - рассказывает руководитель "СПИН Плюс" Пулод Джамолов,



Деятельность "СПИН Плюс" охватывает Душанбе и расположенные недалеко от столицы город Вахдат и район Рудаки. При организации действуют четыре пункта обмена шприцев и игл - три в Душанбе и один в Вахдате. Кроме того, есть два Центра для людей, употребляющих наркотики инъекционным способом, и пункт поддержки наркозависимых женщин. Недавно в районе Рудаки был открыт Центр адаптации наркозависимых и людей, живущих с ВИЧ, освободившихся из мест лишения свободы.



В организации работают около 60 человек, 80% ее сотрудников являются ВИЧ-позитивными и в недалеком прошлом имели пристрастие к наркотикам. Сам Пулод Джамолов 15 лет живет с ВИЧ, но, принимая лекарства, он достиг уровня неопределяемой вирусной нагрузки, что позволило ему иметь полноценную семью. "Старшему ребенку сейчас 15 лет, младшему – годик. Супруга и дети абсолютно здоровы", - делится он.



Одной из важных целей "СПИН Плюс" является сокращение новых случаев заражения ВИЧ, которое возможно при успешной реализации стратегии UNAIDS "90-90-90". Эти цифры означают, что 90% людей с ВИЧ должны знать свой статус, столько же должны получать АРВ-терапию и 90% всех людей, получающих АРВ-терапию, должны иметь неопределяемую вирусную нагрузку.



"СПИН Плюс" работает и в местах заключения. В НППЭ ВИЧ приводятся данные исследования групп риска, которые показали, что распространенность вируса среди опрошенных секс-работниц составляет 3,5%, а среди осужденных - 8,4%. "В тюрьмах страны содержится около 300 ВИЧ-положительных людей. Мы ежемесячно проводим с ними встречи, консультируем, отвечаем на их вопросы, привозим продукты", - говорит Джамолов.



Его заместитель Алишер Исмаилов живет с ВИЧ уже 12 лет, заразился в результате инъекционного потребления наркотиков. "Когда узнал о своем диагнозе, жить не хотел. Но мне повезло - я познакомился с ребятами из группы самопомощи, почувствовал, что я не один в своей беде. Когда с ВИЧ-инфицированным общается человек, выдержавший такое же испытание, но не павший духом, это многого стоит", - замечает он.



Следуя примеру других, Алишер Исмаилов решил отказаться от наркотиков и стал принимать АРВ-терапию. "Самое главное - быть приверженным лечению. Сначала лекарства приходилось принимать длительное время, буквально горстями, ощущать неприятные побочные эффекты. Позже появились новые препараты, которые пил по 5 таблеток в день, а сейчас достаточно и одной. И вскоре восстановились силы, улучшилось самочувствие, настроение", - делится Алишер.



Когда Алишер понял, что перестал быть опасным для окружающих, он решил обзавестись семьей. Это произошло шесть лет назад, и вскоре их сыну исполнится пять. "Жена и сын - ВИЧ-отрицательны. Я убедился, что и с ВИЧ можно жить достойно", - говорит Алишер.



"Профилактика" от правоохранителей



Пока гражданские активисты просвещают общество о ВИЧ и борются с дискриминацией носителей вируса, таджикские правоохранители начали активно бороться с самими ВИЧ-инфицированными. В этом году впервые в стране было заведено сразу несколько уголовных дел по обвинениям в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией. Почему 125-ю статью УК ("Умышленное заражение вирусом ВИЧ/СПИД") стали активно вменять именно с этого года, остается вопросом, но сама тенденция вызвала обеспокоенность у правозащитников.



Так, в мае стало известно о возбуждении уголовного дела в Шахритузском районе в отношении местной работницы коммерческого секса, которая была обвинена в массовом заражении ВИЧ. По словам соседей 30-летней А.З., она была замужем, имела двоих детей, однако брак распался, и она оказалась в тяжелом материальном положении. А.З. стала заниматься проституцией из-за отсутствия работы, чтобы содержать своих детей. ВИЧ-инфекция у А.З. была выявлена в 2014 году, ее поставили на учет в местный центр СПИД.



Сотрудники РЦ СПИД рассказали "Фергане", что А.З. не только состояла на учете, но и принимала бесплатное лечение - АРВ-терапию. Специалисты говорят, что за это время при соблюдении протокола лечения женщина должна была стать неопасной для своих партнеров. Тем не менее прокуратура утверждала, что А.З. заразила ВИЧ-инфекцией десять мужчин, вследствие чего районный суд квалифицировал ее действия как "заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у себя этого вируса". Международные организации, работающие в Таджикистане, помогли А.З. с адвокатом. Учитывая раскаяние А.З. и обещание впредь не заниматься проституцией, суд назначил ей самое "мягкое" наказание, приговорив к одному году лишения свободы, хотя статья 125 предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет тюрьмы в том случае, если обвиняемый знал о наличии у него заболевания и заразил более двух человек. Правда, до сих пор остается неизвестным, был ли сам факт заражения десятерых мужчин. Как говорят правозащитники, это может быть подтверждено или опровергнуто только после проведения дополнительных медэкспертиз.



Между тем в сентябре появилась информация о аналогичном случае: 32-летняя жительница поселка Консой в Согдийской области была задержана за то же самое деяние - занятие проституцией, несмотря на осведомленность о своем ВИЧ-статусе. Затем в начале октября в столице был задержан 31-летний мужчина по такому же обвинению. Пресс-служба МВД сообщила, что он знал о своем заражении ВИЧ, но не встал на учет в душанбинском центре СПИД, а вступил в половой контакт с женщиной и заразил ее.



В середине октября было сообщено о втором судебном приговоре ВИЧ-инфицированному. Еще в апреле 2017 года после тестирования А.А. узнал, что является носителем ВИЧ, однако продолжил заниматься незащищенным сексом, заразив при этом Б.А. (в сообщении указаны лишь инициалы, и непонятно, кто из фигурантов мужчина, а кто - женщина). Суд отправил А.А. в колонию на три года.



В том же месяце СМИ известили еще о нескольких работницах коммерческого секса, умышленно заразивших своих клиентов ВИЧ-инфекцией. Так, УМВД Согдийской области объявило о задержании 29-летний жительницы джамоата (сельской управы) Ева Гафуровского района Х.М.Ф. и 31-летней жительницы города Худжанда О.А.С. Обе обвиняются в том, что, зная о своем ВИЧ-статусе, продолжали оказывать интимные услуги без средств контрацепции и заразили своих клиентов.



Появившиеся в этом году уголовные дела в отношении ВИЧ-инфицированных могут привести к обратному эффекту, считают общественные активисты. Опасаясь преследования, проститутки и наркоманы будут избегать тестирования, и ВИЧ-инфицированные будут уходить в тень, еще больше скрывать от окружающих свой статус и, соответственно, получать меньше информации и помощи.



А что с правами человека?



Законодательство Таджикистана гарантирует ВИЧ-инфицированным социальную поддержку в виде бесплатного предоставления АРВ-терапии, выплате ежемесячного пособия и детского питания семьям, в которых есть ВИЧ-позитивные дети. Также им гарантируется соблюдение всех основополагающих прав человека. Однако на практике ситуация с обеспечением прав ВИЧ-инфицированных выглядит далеко не благополучной.



В докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека за 2017 год отмечено, что в Таджикистане существует "общественное осуждение и социальная дискриминация в отношении лиц с ВИЧ/СПИДом. Стигматизация и дискриминация были основными препятствиями для обеспечения профилактики, лечения и ухода за ВИЧ-инфицированными. Было организовано бесплатное тестирование на ВИЧ в 140 учреждениях, и партнера инфицированного лица уведомляли в обязательном порядке и с сохранением анонимности последнего. Работодатели практиковали дискриминацию по наличию ВИЧ-инфекции, а милиция, как правило, не обеспечивала соблюдение соответствующих правовых норм".



По утверждению правозащитников, иногда сами врачи нарушают норму о неразглашении статуса людей, живущих с ВИЧ, многие подвергаются дискриминации в трудовых отношениях и собственной семье. В РЦ СПИД сообщили, что за распространение тайны о диагнозе ВИЧ в Таджикистане за последние годы было возбуждено 12 уголовных дел в отношении врачей.



Кроме того, сами сотрудники правоохранительных органов нарушают права ВИЧ-позитивных людей. Так, МВД регулярно и по всей стране проводит рейды по задержанию "ночных бабочек", которых первым делом принудительно отправляют на обследование на ВИЧ и половые инфекции. Ранее МВД сообщало, что среди почти сотни задержанных "жриц любви" в ходе таких рейдов были выявлены три женщины с ВИЧ-инфекцией.



Ранее представители Генпрокуратуры выразили недовольство тем, что врачи не сообщают об известных им случаях заражения больными своих половых партнеров, тем самым нарушая право последних на физическое здоровье. Их мнение поддержал и уполномоченный по правам человека в Таджикистане Зариф Ализода. Между тем правозащитники считают, что врачи и не должны сообщать о таких случаях, поскольку обязаны сохранять в тайне ВИЧ-статус своих пациентов, что оговорено законом.



Плакат "Неопределяемый значит непередающий" (Н=Н) гласит, что неопределяемая вирусная нагрузка делает невозможной передачу ВИЧ половым путем. Иллюстрация предоставлена НПО "СПИН Плюс"



Специалисты считают, что ВИЧ-инфицированные должны хорошо знать свои права и одновременно принимать меры по защите своего полового партнера от заражения. "Я думаю, что этот вопрос должен решаться не карательными методами, а все же больше профилактическими путями, психологической поддержкой, консультированием и постоянным наблюдением за ними", - считает Лариса Александрова, эксперт проекта "Верховенство закона и доступ к правосудию" Программы развития ООН в Таджикистане.



Пулод Джамолов и другие общественные активисты надеются, что со временем отношение общества к ВИЧ-позитивным все же будет меняться. Ведь еще лет 10-12 назад ни один из носителей вируса не осмеливался открыть свой статус. А сегодня десятки людей открыто заявляют о своем заболевании. Но далеко не все - от ВИЧ-инфицированных в таджикском обществе все еще шарахаются. Важно, чтобы общественность была хорошо информирована о ВИЧ, путях его передачи и главное - о том, что уже есть такие лекарства, которые снижают уровень вирусной нагрузки до безопасного, и ВИЧ-положительные люди могут жить полноценно - работать, создавать семьи и рожать детей. Именно поэтому накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом в Душанбе пройдет благотворительный концерт с участием звезд таджикской эстрады, сбор от которого будет направлен на новогодние мероприятия и подарки для ВИЧ-позитивных детей. А международные организации совместно с госструктурами и НПО запустят 1 декабря информационную кампанию по повышению осведомленности о правах людей, живущих с ВИЧ.



Шухрат Негматулло Источник - Фергана

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