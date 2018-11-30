 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Исторический центр Хивы освободят от местных жителей
12:05 01.12.2018

Жителей исторической части Хивы переселят в многоквартирные дома, которые построят рядом с городом. Такое поручение дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время своей поездки в Хорезмскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

Мирзиеев также распорядился превратить дома внутри крепости в туристические объекты. По его мнению, история Хорезма и Хивы может привлечь зарубежных туристов своей ценностью, однако пока этому мешает то, что она еще не изучена полностью. Президент призвал наладить детальное изучение прошлого Хорезма и рассказывать о нем широким массам в доступной форме. "Необходимо организовать шоу-румы по важным историческим этапам и событиям, жизни каждого хана, которые могли бы заинтересовать туристов. Необходимо сделать так, чтобы каждый приехавший в Хиву задержался здесь надолго, содержательно провел время, уехал отсюда с новыми знаниями и яркими впечатлениями", - пожелал Мирзиеев.

Исполнением поручений президента займутся Академия наук Узбекистана, Хорезмская академия Маъмуна, Госкомтуризм и другие ответственные организации.

В ходе своего визита президент посетил аллею, которая ведет от железнодорожного вокзала Хивы к комплексу "Ичан-кала". Проект состоит из линии двухэтажных туристических строений по обе стороны от аллеи. На первых этажах расположены ремесленнические мастерские, магазины и пункты бытового обслуживания, на вторых - гостиницы и рестораны.

Мирзиеев осмотрел и другие проекты по развитию туристического потенциала Хорезмской области и пообщался с иностранными инвесторами. "Что такое бизнес? Это извлечение выгоды. Туризм в Узбекистане - очень выгодная, перспективная сфера. Поэтому необходимо привлекать больше предпринимателей, инвесторов в эту сферу, дать им "зеленый свет", - подчеркнул глава государства.

Он также посетил административный центр области Ургенч и распорядился открыть на пересечении улиц Аль-Хорезми и Пахлавона Махмуда мемориальный парк Жалолиддина Мангуберды - средневекового шаха Хорезма. По мнению президента, этот парк должен стать визитной карточкой региона и "зеркалом истории" Узбекистана.

Власти всячески подчеркивают необходимость развития сферы туризма и реформируют ее. За последние месяцы Узбекистан отменил визы для граждан девяти государств, ввел безвизовое пребывание на срок до пяти суток для транзитных пассажиров, упростил регистрацию иностранцев и снизил число ограничений для предпринимателей при организации хостелов. К 2025 году страна планирует довести долю туризма в валовом внутреннем продукте до 5%. В 2017 году этот показатель составил 2,3% ВВП.

Источник - Фергана
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