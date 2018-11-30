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Папство Великой степи. Зачем казахстанцы отчитываются перед Назарбаевым о надетых шапках
12:06 01.12.2018

1 декабря в Казахстане - официальный выходной, граждане отмечают День первого президента. Само название праздника предполагает, что когда-нибудь в стране появятся и второй, и третий президенты, но этот "красный день календаря" не про них. Благодарное население шестой год славит бессменного лидера Нурсултана Назарбаева, вспоминает, как он не дрогнул в смутное время развала СССР, создал единый Казахстан и "обеспечил реальный суверенитет".

Зачем культ личности нужен успешному политику, который до сих пор руководит страной и рассуждает о модернизации сознания казахстанцев, непонятно. Не совсем ясно и то, как именно нужно отмечать День первого президента, куда идти, что делать, чтобы о тебе не подумали плохо, ведь никаких традиций, связанных с этим праздником, до сих пор нет.

Что и как отмечаем

1 декабря 1991 года в Казахстане прошли первые прямые всенародные выборы президента, на которых Назарбаев (единственный на тот момент кандидат) получил 98,7% голосов. "Одним из первых шагов первого президента стало подписание закона о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан 10 декабря 1991 года. А спустя еще шесть дней - 16 декабря 1991 года - Верховный Совет провозгласил государственную независимость Казахстана. Первые декабрьские дни 1991 года стали действительно переломными и судьбоносными, определившими путь развития независимой Республики", - так описана подоплека праздника примерно на всех государственных сайтах. С тех пор Назарбаева пять раз избирали президентом, чуть ли не насильно присвоили ему титул "Лидера нации" (Елбасы) и в конце 2011 года учредили в честь него государственный праздник.

Каждый год к этому празднику депутаты и чиновники пытаются придумать что-то особенное. В 2016 году, например, выпустили 10-тысячную купюру с изображением Назарбаева, в Талдыкоргане главе государства поставили памятник, а в Алма-Атинской области представили новый город - Нуркент. В 2017-ом в преддверии Дня президента в честь Назарбаева переименовали улицу Фурманова в Алма-Ате. Минувшим летом вновь зазвучали предложения о том, что пора бы уже переименовать в честь президента Астану (бывшую Акмолу), на месте которой он в девяностые отстроил новую столицу Казахстана, но сам Назарбаев, как известно, относится к этой идее скептически.

Про перенос столицы к нынешнему Дню президента напомнил "Казахфильм", сняв новую часть киноэпопеи "Путь лидера", премьеру которой назначили на 30 ноября. "События фильма начинаются в июле 1994 года, когда Нурсултан Абишевич Назарбаев на пленарном заседании объявляет о переносе столицы из Алматы в Акмолу, - говорится в аннотации к картине. - По замыслу Президента новая столица должна стать символом перемен в молодом независимом государстве Казахстан. Перед президентом стоит, казалось бы, невыполнимая задача (…). На карту Нурсултан Абишевич Назарбаев ставит свою политическую карьеру".

Вице-президент киностудии Серик Жубандыков на пресс-конференции перед премьерой заявил, что фильм - сложный, каждый его эпизод согласовывался с автором идеи, но получилось в итоге "очень интересно".

В самой Астане ко Дню первого президента появилась его восковая копия. Скульптуру установили в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК. Автор - Айдос Есмагамбетов - запечатлел момент, когда Назарбаев в 1992 году подписывал документ о назначении Сагадата Нурмагамбетова министром обороны Казахстана. В стенах Евразийского Национального университета тем временем открылась выездная выставка "с целым комплексом уникальных материалов, в числе которых редкие кадры видеохроники, фотографии и архивные документы, раскрывающие исторический путь президента".

В больших и малых городах страны ко Дню президента приурочили все, на что у местных властей хватило фантазии: концерты, велопробеги, спортивные турниры, сельскохозяйственные ярмарки, вручение ключей от ипотечных квартир. В Костанае ко Дню первого президента открыли Школу госслужбы, в Усть-Каменогорске - новую поликлинику. "КазМунайГаз" и "КазТрансГаз" ввели в эксплуатацию по случаю праздника сразу три компрессорных станции. Да что там, даже тенге, пишет Forbes.kz, окреп ко Дню президента.

В соцсетях чиновники который год пытаются сделать праздник популярнее с помощью флешмобов и конкурсов. В инстаграме, например, можно побороться за лайки, выставив свое фото с президентом с хэштегом #ElbasyJaneMen. По мнению людей, придумавших это, совместная фотография с Назарбаевым может "показать, какую роль сыграл Елбасы в деятельности или судьбе человека". Победителям обещают IPHONE X, IPAD и экшн-камеру. Наконец, Центр социального взаимодействия и коммуникаций - дочерняя компания АО "Самрук-?азына", запустил в Facebook флешмоб #ПапаМыНаделиШапку. Это серия видео, участники которых надевают головные уборы и просят "папу" (так многие в народе называют президента) не волноваться за них.

Подобные флешмобы, когда они приурочены к событиям с чуть меньшим градусом пафоса, вызывают живой отклик и обсуждение. В этом же случае комментаторы стараются не соревноваться в остроумии. Возможно, чтобы случайно не посягнуть на честь и достоинство первого президента, за что в уголовном кодексе Казахстана предусмотрено наказание - от штрафа до трех лет лишения свободы.

Лесть и лизоблюдство стали нормой

"Я не отмечаю этот праздник, потому что, идея празднования дня действующего политика не соответствует моим демократическим убеждениям, - рассказал "Фергане" политик Амиржан Косанов. - И уверен, что придет время - и у нас не будет таких праздников, появившихся благодаря текущей политической конъюнктуре и присущих не самым лучшим формам государственного устройства, таким как тоталитаризм и авторитаризм". При этом Косанов заверил, что признает несомненные заслуги Назарбаева на своем посту. "Все же государство состоялось, и стране есть чем гордиться. Но я физически и политически не согласен с разворачивающимся в Казахстане культом личности!" - подчеркнул он. Елбасы, по мнению Косанова, имеет отношение как к успехам страны, так и ко всем упущениям и недостаткам, которые имели и имеют место в новейшей истории Казахстана. "Тому есть своя формальная, правовая, политическая причина: согласно Конституции 1995 года вся полнота власти сосредоточена в его руках, главы всех ветвей власти де-юре и де-факто назначаются им, и, следовательно, он несет политическую ответственность не только за свою деятельность, но и за всех, кого он возвышает во власти. Он назначает ЦИК - а значит, отвечает за выборы и формирование состава парламента. Он назначает правительство и акимов областей, следовательно, отвечает за их деятельность, которая привела к плачевным результатам и дальнейшему ухудшению уровня жизни граждан. Он назначает судей всех уровней, следовательно, отвечает за продажное и несправедливое судопроизводство", - пояснил политик.

По его мнению, власть не хочет признавать наличие в стране культа личности, но он (культ) присутствует во всех сферах жизни общества и государства. "Скажу больше: именно лесть и лизоблюдство по принципу "кто лучше угодит президенту" стали не только нормой поведения для чиновников, бизнесменов и многих представителей интеллигенции, но и непременным условием их карьерного роста и получения различных преференций и наград. И чрезвычайно прискорбно, что сам президент потакает такого рода настроениям, всячески стимулирует и мотивирует подхалимов разных мастей. Итог весьма плачевен: такое его поведение отнюдь не способствует росту его авторитета в глазах сограждан", - резюмировал Косанов.

С политиком солидарен один из авторов "Ферганы" в Казахстане: "Я считаю этот праздник лишним. Он не несет культурную, моральную и даже историческую ценность, в отличие от Дня Независимости. Кто-то скажет, в этот день избрали первого президента. Но понятное дело, если страна получила независимость, то в любой из дней в году она может выбрать президента. Так было и в других странах бывшего СССР, но не везде же учредили день первого президента". Журналист также считает, что праздник способствует усилению культа личности президента. "Казахстанские чиновники открывают социальные объекты в канун 1 декабря или 6 июля (день Астаны и день рождения Назарбаева). Во время торжественных речей они обязательно упоминают, что любое благое действие совершается благодаря мудрой политике главы государства - все это косвенное возвеличивание одного человека. Само население, в большинстве, как правило, радуется не конкретно этому празднику, а тому, что будет выходной", - добавил он.

В этом году незадолго до празднования Дня президента была опубликована статья Назарбаева "Семь граней Великой степи", поэтому дифирамбы Елбасы начали петь чуть раньше, с 20-х чисел ноября. Несложно догадаться, что статья понравилась абсолютно всем, а первый зампредседателя правящей партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев даже увидел в ней "новую страницу" переосмысления истории. До обретения независимости Казахстана, с его слов, конкретные исторические факты фальсифицировались и транслировались в угоду действующим политико-идеологическим установкам. "Теперь же пришло время осознать все величие нашего прошлого", - заявил Ашимбаев, фактически признавшись, что без отмашки президента осознание к нему никак не приходило.

Подхалимные речи особенно удручающе смотрятся на фоне масштабных программ по модернизации общественного сознания и попыток Назарбаева менять психологию казахстанцев (о чем сам он не раз говорил). То есть либо попытки не слишком активные, либо президент и народ не понимают друг друга. Справедливости ради, Назарбаева действительно иногда сложно понять. С одной стороны, он поздравляет казахстанцев с праздником имени себя, с другой - дистанцируется от него, заявляя, что День первого президента "не касается конкретных имен и фамилий". Так зачем он вообще тогда нужен?

Анна Козырева

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543655160
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