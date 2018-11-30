Ахмет-Заки Валиди – нацистский "герой" суверенного Башкортостана. История предателя, - О.Лурье

12:10 01.12.2018 Ахмет-Заки Валиди – нацистский "герой" суверенного Башкортостана. История предателя



С завидной регулярностью возмущают нашу общественность названия улиц в честь нацистских военных преступников на Украине, в Прибалтике, в Европе, в постсоветском Ближнем Зарубежье. А между тем в центре России процветает по сути культ нацистского пособника Ахмета-Заки Валиди Тограна. Его имя носят в Башкортостане национальная библиотека, школа в г. Ишембай. А в 2008 году в Уфе его имя дали улице… Фрунзе. Перед нами очередной пример того, как "некоторые элиты национальных республик" под видом "возрождения национальной культуры" ведут беззастенчивую пропаганду нацистской идеологии.



Памятник Ахмету-Заки Валиди. Неужели памятники нацистским преступникам станут привычными в России?



СТОРОННИК ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ, ПРОТИВНИК ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.



Ахмет-Заки Валиди Тогран – сегодня превозносимый в Башкортостане как "создатель Башкирской автономии" был выходцем из семьи зажиточного духовенства. Причем предки его относили себя к тептярям (этно-социальной группы, этническая принадлежность которой до конца не установлена – прим. Авт.). А вот сам Ахмет-Заки Валиди, в угоду политической деятельности, "переписал" себя и своих предков в башкиры. http://www.vm.bashnl.ru/about.html Но об этом – немного позднее.



По настоянию родителей будущий политический деятель получил исключительно религиозное образование, обучаясь сначала в медресе деревни Утяково (которым руководил его дядя), а затем – медресе Марджани и Касимия в Казани. Уже тогда проявились его… своеобразные взгляды. Когда в 1908 году он Ахмет-Заки начал работать над исторической работой посвященной истории народов Поволжья и их жизни в государствах Чингизидов, он назвал свою работу "История тюрков". (Салихов А. Г. Научная деятельность А. Валидова в России. - Уфа: Гилем, 2001, С.68-69.) На попытки даже такого авторитета, как Галимжан Ибрагимов убедить Валиди в том, что в название работы следует включить указание татарского народа, об истории которого, собственно и повествует большая часть работы, Валиди ответил категорическим отказом. Уже тогда он принял идею пантюркизма – подчинения всех тюркских народов вокруг Османской империи и включение их (с территорией проживания) в ее состав.



Ахмет-Заки Валиди. Объявил себя башкиром, чтобы получить место в Учредительном собрании. Но многие до сих пор верят...



Взгляды Ахмета-Заки Валиди были далеки от каких-либо идей "свободы, равенства, братства". Так в 1913 году он выступает в печати против организации в Казани женской гимназии. (Салихов А. Г. Научная и общественно-политическая деятельность А. Валидова в 1908-1920 гг.:диссертация … кандидата исторических наук : 07.00.02. - Уфа, 2003, С.137.).



Башкирский "патриотизм" проявился у Ахмета-Заки Валиди лишь в 1917 году, когда он принял участие в выборах во Временное центральное бюро российских мусульман и в депутаты Учредительного собрания. Тептяри не представляли собой какой-либо политической силы. Вот татары и башкиры – да. Но с татарской интеллигенцией у Ахмета-Заки Валиди "горшки побиты" были со времен его "Истории тюрков"… Так теперь Валиди и стал башкиром. И членом Временного центрального бюро российских мусульман.



Здесь нужно остановиться подробнее. "Временное центральное бюро российских мусульман" (ВЦБРМ) - организация очень интересная. Кроме пантюркиста Валиди туда входили следующие персонажи:



· Ильяс Алкин, призывавший в ноябре 1918 года к отделению Поволжья от России;

· Муса Биги – член азербайджанской мусавитской организации, промышляющей терроризмом и шпионажем в пользу Османской империи, а еще позже и – гитлеровской Германии);

· Садри Максуди – до 1917 года русский патриот из партии кадетов , с 1917 года "переобувшийся в полете" - идеолог отделения от России штата "Идель-Урал", сбежавший впоследствии в Турцию (через Францию) и "подставивший" своих единомышленников;

словом, даже учитывая наличие в составе ВЦБРМ таких деятелей, как меньшевик Ахмед-бек Темирбулатович Цаликов и Шакир Мухамедьяров, становится понятно, что Бюро стояло на откровенно сепаратистских позициях, причем большинство его членов беззастенчиво смотрели в сторону Турции. Но – вернемся непосредственно к Валиди.



КАК "ЦВЕТОК" В ПРОРУБИ



Во время гражданской войны Ахмет-Заки Валиди болтался между политическими силами, как "цветок" в проруби, предавая союзников, как только для них наступали тяжелые времена.



В то, что Советская Власть, это – надолго поначалу никто не верил. Потому-то, почуяв возможность урвать кусок от многострадальной Российской империи, в 1918 году оживились националисты. Сепаратистские идеи и, особенно, идеи пантюркизма большевикам почему-то не понравились. Когда же в Уфе образовалось Башкирское правительство, претендующее на создание независимого государства, терпение большевиков лопнуло и в январе 1918 года членов правительства, включая Ахмета-Заки, арестовали в Уфе. Освободили Валиди и его товарищей части оренбургских казаков с башкирскими ополченцами. Валиди присоединяется к Чехословацкому корпусу, а затем закономерно переходит и на сторону армии Колчака.



"Верховный правитель России" Александр Колчак. Один из тех, кого предал Ахмет-Заки Валиди



Но в когда весеннее наступление колчаковской армии 1919 года захлебнулось и войско "Верховного правителя России" начало драпать обратно на Восток, Ахмет-Заки Валиди понял, что быть командиром в армии, обреченной на поражение ему как-то не очень нравится. После чего в начале 1919 года вместе со своими людьми переходит на сторону Красной Армии (Ганин А. В. Антибольшевицкое движение в Оренбургском казачьем войске // Белая гвардия : Альманах. - М.: Посев, 2005. - Т. 8. - С. 180-185.). Вообще – принцип "переходить на сторону сильного" был одним из основных принципов Валиди всю его жизнь.



С марта 1919 по май 1920 Ахмет-Заки Валиди был председателем Ревкома Автономной Башкирской Советской Республики. Однако 28 мая 1920 года выходит Постановление ВЦИК от 28.05.1920 "О государственном устройстве Автономной Советской Башкирской Республики". Этот короткий документ вызвал в Валиди откровенную ярость.



Во-первых, согласно "Постановлению" все государственные учреждения Автономной Башкирской Советской Республики подчинялись аналогичным учреждениям РСФСР "с обязательством исполнения инструкций и распоряжения последних".



Во-вторых, ст. 2 "Постановления" четко относила вопросы внешней политики и внешней торговли к компетенции РСФСР, запрещая прямые контакты правительства Валиди с зарубежными государствами;



В-третьих, ст. 5 "Постановления" гласила: "Необходимыми финансовыми и техническими средствами Автономная Советская Башкирская Республика снабжается из общих средств Р.С.Ф.С.Р.".



В Автономной Башкирской Советской Республике это постановление общество приняло спокойно: настрадавшееся от гражданской войны население было заинтересовано в "твердой власти", а уж учитывая, что тяжелой и машиностроительной промышленностью на тот момент регион был небогат, обязательства Москвы обеспечить Башкирскую Республику технически воспринимались с большим энтузиазмом. Но только не Ахметом Заки Валиди и его правительством.



Ахмет-Заки Валиди был в бешенстве: "Постановление" поставило жирный крест на его пантюркистских планах. По идее можно было бы попробовать поднять восстание против большевиков, но… 1920 год – не 1918. Стало очевидно, что Советская власть – всерьез и надолго. Уже говорили об отмене продразверстки, а хлебнувшее "прелестей" колчаковской оккупации население не собиралось поддерживать политические амбиции "политического флюгера" Ахмета- Заки Валиди.



Единственное, на что хватило Валиди – на демонстративную отставку и выезд на южные окраины бывшей Российской империи. Оставив своих сторонников в Башкирии на произвол судьбы. Впрочем, дважды предателя Ахмета-Заки Валиди такие мелочи уже не беспокоили.



ТУРЕЦКИЙ "ПАТРИОТ" НА АНГЛИЙСКИЕ И ПОЛЬСКИЕ ДЕНЬГИ



После того, как Ахмет-Заки Валиди бросил своих соратников в Уфе, он приезжает в Туркестан, где его идеи пантюркизма наконец-то находят своих сторонников. Он становится членом Туркестанского национального совета. Здесь-то к нему и присоединился идеолог и практик пантюркизма османский офицер Исмаил Энвер, более известный, как Энвер-паша. Напомним несведущим, что Энвер-паша известен, как идеолог геноцида армян, участник геноцида ассирийцев, организатор геноцида греков Османской империи. Милейший в общем человек… Не даром военный трибунал самой Турции признал Исмаила Энвера военным преступником.



Вместе с Энвер-пашой Ахмет-Заки Валиди выступает организатором басмаческого движения Бухары, Хивы и Туркестана, действовавшего на южных границах Советской России. Однако, быстро понимает, что не имея никакого военного образования, он бледно выглядит на фоне профессионального офицера Исмаила Энвера. И… устраняет конкурента. Причем устраняет хоть и предательски, но - изящно!



Энвер-паша. Погиб после того, как поддерживавший его Амнулла-хан очень "своевременно" узнал о том, что Энвер-пашу финансируют ненавидимые афганцами англичане.



Дело в том, что Энвера-пашу активно поддерживал афганский правитель Амнулла-хан. Афганистан стоял на жестко антибританских позициях (именно англо-саксы превратили цветущий Гюлистан-Афганистан в нищую вечно воюющую страну, которую мы знаем сегодня).



Пикантность ситуации в том, что антисоветская и пантюркистская деятельность как Ахмета-Заки Валиди, так и Энвера-паши Турцией не поддерживалась. В Турции к власти пришел Мустафа Кемаль, который предпочитал с РСФСР и СССР договариваться, а не воевать. Так кто же финансировал басмачей? Согласно недавно рассекреченным данным архивов отечественных спецслужб, деятельность пантюркистов финансировалась… Англией и Польшей! Об английских-то связях Энвера-паши и узнал "случайно" Амнулла-хан. Помощь Энверу – паше немедленно прекратилась.



Страница из рассекреченного досье А. З. Валидова. Согласно рассекреченным агентурным данным сам Ахмет-Заки Валиди получал за свой пантюркизм и "башкирский патриотизм" зарплату от спецслужб Польши и Великобритании.



16 июня 1922 года. Энвер-паша писал военному министру Афганистана Мухаммаду Надир-хану: "Мой дорогой Надир! Вчера после сражения я ушел с моими войсками в Карлук. Главная причина в том, что мои солдаты израсходовали все патроны... Если Вы не сможете дать благоприятного ответа на мою просьбу о подкреплении, я отправлюсь в Джиликул и Курган-тепе. Пожалуйста, пришлите мне русских патронов. Ваш Энвер".



Энвер-паша ничего не получил, и 4 августа 1922 года около кишлака Обдара погиб (по мнению свидетелей – покончил с собой, подставившись под пули).



Правда, выгоды от своего очередного предательства Ахмет-Заки Валиди так и не увидел: басмаческое движение было разгромлено Красной Армией, а ему самому пришлось удирать в Турцию.



ОТ "НА ВСЕ ПРИГОДНОГО" ДО ГИТЛЕРОВСКОГО ПОСОБНИКА



О жизни Ахмета-Заки Валиди в 20-30 годы можно сказать одно. Работал он на разведку. Причем – не на одну и сразу. Судите сами:



· завербован в качестве агента польской разведкой, и в декабре 1929 года в экспозитуре на него заводится личная карточка, с присвоением Валидову оперативного псевдонима "Zew". Куратор - шеф экспозитуры №2 капитан Э. Харашкевич. Функции - вербовка русскоговорящих тюрков, для их заброски в СССР с целью нелегальной разведывательно-подрывной работы.



· Есть данные, что за плату выполнял поручения и советской разведки по сбору данных.



То есть объявить Валиди "борцом с большевизмом" не получится: "идейный" Ахмет-Заки Валиди работал на всех, кто готов был платить.



перед вами карточки на Валидова, заведенные Польской разведкой в 1929 году, которые попали в 1939 году в Фашистскую Германию, а затем в 1945 году были вывезены в СССР. В настоящее время хранятся в Российском государственном военном архиве (РГВА) в г. Москве.



В 1935 году Валиди умудрился испортить отношения с президентом Турецкой Республики Ататюрком, раскритиковав ряд его работ. После этого ему пришлось уехать в Германию.



Тогда же начался "роман" Ахмета-Заки Валиди" и с гитлеровской разведкой - абвером. Правда здесь вышла осечка. Абвер работал аккуратно, поэтому факты работы Валиди на польскую разведку были обнаружены, а после захвата архива польской разведки в 1939 году, Валиди оказался в совсем щекотливой ситуации. Сотрудничество с поляками бросило тень на репутацию Валиди в гитлеровской Германии и он вынужден был очередной раз бежать. Опять – в Стамбул, благо Ататюрк-Мустафа Кемаль скончался в 1938 году.



А это собственноручный "Отчет" А. З. Валиди в польскую разведку и предложения по вербовке агентов из числа русскоговорящих тюрков, с последующей их заброской на территорию СССР.



В начале Великой Отечественной войны Ахмет-Заки Валиди оказывается никому не нужен: Польша перестала существовать, в Германии ему не верили, Турция, как союзница Германии – тоже "ученого" не жаловала. По своему обыкновению Валиди пытается перейти на сторону сильного и уже в июле 1941 года пытается выехать в Германию. Это ему не удается: "польский след" в биографии мешает. Впрочем, совсем со счетов Валиди не списывали: в августе 1941 г. Валиди встречался с высокопоставленным чиновником ведомства А. Розенберга ученым-востоковедом Г. фон Менде, с которым также говорил о месте эмиграции и роли ее кадров в грядущих событиях.



Но уже к началу 1943 года в гитлеровской Германии принято решение о максимальном привлечении коллаборационистов в войска СС и вермахта. Тут-то о потугах Ахмета-Заки Валиди и вспомнил некто обергруппенфюрер СС Артур Флепс.



Автор, так называемых, мусульманских батальонов СС - обергруппенфюрер СС Артур Фелпс. Идеи пантюркизма А. З. Валиди ему очень пригодились.



Артур Флепс – один из создателей "мусульманского проекта рейха" На его совести создание "мусульманских батальонов СС". Для организации вербовки среди мусульман и был привлечен в числе других Ахмет-Заки Валиди Тогран.



В январе 1943 года Валиди был приглашен в Германию, где ему был поручен "кадровый отбор" в 13-ю горную дивизию СС "Ханджар", составляющуюся из боснийцев-мусульман. Дело в том, что боснийские мусульманские лидеры трижды выносили решение не участвовать в подобных проектах. Нужен был кто-то, кто объяснил новобранцам необходимость воевать за "великую Германию". Таковыми стали иерусалимский муфтий Мухаммад Амин аль-Хусейни и… Ахмет-Заки Валиди Тогран.



А это отрывок из письма Валиди , где он размышляет о правильности применения национал-социалистской "расовой теории".



Затем было участие в создании таких частей СС, как "Туркестанский легион", Волжско-татарский легион "Идель-Урал", "Азербайджанский легион", боевая группа "Крым". Идеология всех этих подразделений была одна – пантюркизм. Тот самый, который проповедовал с подачи своих гитлеровских хозяев Ахмет-Заки Валиди.



В 1944 году Валиди окончательно заигрался: возглавляемое им пантюркистское сообщество спровоцировало массовые студенческие беспорядки в… Турции. (Киреев Н. Г. "История Турции ХХ век. Ответственный редактор тома A. 3. Егорин. - 1-е. - Москва: Крафт, 2007.)Этого турецкие власти стерпеть не могли: одно дело, когда человек работает против потенциального противника, другое – когда гадит в "руку кормящую". Против Валиди и его соратников был организован судебный процесс, в результате которого Валиди был приговорен к 10 годам тюремного заключения. В тюрьме он и пересидел "горячее время", но как только Черчилль разразился Фултонской речью, начавшей Холодную войну, Валиди немедленно амнистировали и выпустили на свободу.



ПОД МАСКОЙ "ВОЗРОЖДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ"



Из рассказанного выше можно сделать однозначный вывод: Ахмет-Заки Валиди Тогран представляет собой распространенный в ХХ годы тип беспринципно-продажного политического авантюриста, менявшего хозяев в соответствии с сиюминутной выгодой.



1. Ни о какой "борьбе с большевиками" речи идти не может – он им служил, пока это было ему выгодно.



2. О борьбе за "суверенный Башкортостан" тоже говорить смешно: в пантюркистских планах Ахмета-Заки Валиди Тограна Башкортостан должен был стать лишь составной частью пантюркистского государственного образования, главенствующую роль в котором должна была играть Турция.



3. Во время Великой Отечественной Войны Валиди деятельно сотрудничал с нацистским режимом Гитлера, а батальоны СС, созданные при его деятельном участии прославились нечеловеческой жестокостью.Во время Великой Отечественной Войны Валиди деятельно сотрудничал с нацистским режимом Гитлера, а батальоны СС, созданные при его деятельном участии прославились нечеловеческой жестокостью.



Мусульманские батальоны СС. Убийцы, садисты, военные преступники. Их идеологу Ахмету Заки Валиди в сегодняшней России ставят памятники, его именем называют улицы и школы.



Как после этого объяснить маниакальное стремление элит Башкортостана к возвеличиванию этого существа – для порядочного человека решительно непонятно.



Но очень хорошо понятно для этих самых элит. Когда в Уфе улица Фрунзе была переименована в улицу А. З. Валиди, это вызвало справедливое возмущение общественности, которое руководство Башкортостана спокойно проигнорировало. Улица имени нацистского пособника Валиди в Уфе присутствует до сих пор.



Возмущение уже российской общественности вызвало то, что на территории восточного факультета Петербургского государственного университета в 2008 году пособнику фашистов и идеологу пантюркизма Ахмет-Заки Валиди установлен памятник. А воз и ныне там. Более того, в прессе и Интеренете часто мелькают истерические панегирики Валиди с общей фабулой "Валиди не нацистский преступник, а национальный герой!". Простите, но насколько ущербным на голову нужно быть, чтоб называть национальным героем человека, который, по сути, всю свою жизнь торговал свободой своего народа?



В конце ноября в Башкирии проводилась конференция "1917 год в судьбах народов России", где участники заново переоценить роль изменений, которые произошли во время революции, и которые позволили башкирскому народу обрести все возможности для поддержки и развития собственных традиций, укладов и культуры. И на первый взгляд все вроде теперь хорошо и правильно. Но откуда тогда появляются попытки, причем иногда успешные, продвинуть идеи и память Валиди? Попытки вернуть башкиров не только в полное подчинение Турции, но и заведомое стремление уничтожить сам народ, сделав его просто турками. Полную теорию для этого как раз и создал тот самый "символ", "научно" обосновав, что нет никаких башкир, а есть "чистая нация" турок.



А пока ломаются копья на научных конференциях, руководству Российской Федерации пора бы задать себе вопрос: не слишком ли часто под маской "возрождения национальной культуры" в "некоторых республиках" РФ ведется целенаправленная деятельность по героизации нацистских преступников? Не пора ли сделать выбор – либо принимаемые меры, либо – растущие группы "Коль с Уренгоя" и "навальновцев" на наших улицах… Источник - oleglurie-new.livejournal.com

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