 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.12.2018
12:29  "Господи, нам бы такого президента!" Украинский город превратился в один сплошной музей юности Назарбаева
12:23  Вдутый в томас. Порошенко и Устав новой бандер-церкви, - Д.Скворцов
12:21  Торжество победившей USA-"демократии". Из Косово изгоняют последних сербов
12:20  Беги, кролик, беги: журналу Playboy исполнилось 65 лет
12:16  Свалить финансистов. Об алгоритмах развития мирового экономического кризиса и перспективах выхода из него, - М.Хазин
12:14  Красное над белым. Почему 100 лет назад большевики победили в Гражданской войне, - Д.Терентьев
12:10  Ахмет-Заки Валиди – нацистский "герой" суверенного Башкортостана. История предателя, - О.Лурье
12:09  Выборы в Грузии выиграла Москва, - Г.Мирзаян
12:07  Когда Россия покажет Украине кузькину мать, - И.Алкснис
12:06  Папство Великой степи. Зачем казахстанцы отчитываются перед Назарбаевым о надетых шапках
12:05  Исторический центр Хивы освободят от местных жителей
12:03  Почему в Таджикистане стали сажать ВИЧ-инфицированных
11:43  Орозматова и Дуйшеналиева уволили из главных кыргызских полководцев
11:38  Отдел "политики государственного управления" Администрации КырПрезидента Жээнбекова возглавил Акылбек Орозалиев
09:51  Юрий Стукалин "Индейские войны": презентация книги на Книжной выставке non/fictio№20 в Москве (1/12, анонс)
09:48  Невыспавшийся Путин разгромил "малютку Дональда" на полях G20, - МК
09:28  Учите китайский... Улы дала... Назарбаев выступил на форуме в честь 10-летия "Назарбаев-школ"
09:23  Трамп раздражен все более угрожающим расследованием по российскому делу, - La Croix
09:18  Черные дыры Пентагона. Приведу некоторые поразительные факты.., - В.Катасонов
09:11  Внешняя политика не заменит народу пенсии и зарплаты, - Сергей Удальцов
08:59  Есть повод не встретиться.., - репортаж А.Колесникова с саммита G20 в Аргентине
08:54  В Сирии умеренные инсургенты схватили главаря упоротых джихадистов ас-Салиха
06:06  Аляску тряхнуло на 7 баллов. Анкоридж спасла глубина эпицентра
06:01  КНДР экспроприирует биткойны. Пхеньян изобретает все новые формы обхода санкций ООН
05:52  Умер экс-президент США Джордж Буш-старший
00:11  Грузия пост-выборная. Проигравшие саакашисты оспаривают победу зурабистов, - Г.Ломсадзе
00:05  Раздел Украины: pro et contra, - Андрей Дмитриев
00:01  Узбекистан не Исламский-2, или Жизнь по бараньему уставу, - Б.Мусаев
Пятница, 30.11.2018
23:34  Империи против глобализма, - Александр Дугин
23:23  КырДепутат Бекешев предложил запретить на год строительство памятников и проведение юбилеев. Экстремист!
21:24  Евросоюз обещает начать рекультивацию Кыргызских урановых "хвостов" в 2019-м
14:21  ЮНЕСКО признало наследие Коркыта и обряды казахских коневодов культурным достоянием всего человечества
14:07  В Йемене вода - оружие массового уничтожения, - Маргарет Сутер
14:06  Эшелоны с вокзала Иу. Глобально-транспортные развязки Китая
14:03  Странное прошлое Оксаны Воеводиной: что скрывает жена короля Малайзии
14:00  Чиновники в голом: как власть саморазоблачается и почему все может рухнуть, - П.Беседин
13:58  G-минор: о чем будут спорить лидеры "большой двадцатки" в Аргентине, - Н.Портякова
13:57  Со своим уставом: Константинополь подготовил документ для новой церкви
10:21  Таджикистан: Служба связи взяла Tcell под прицел?
10:20  Кыргызстан: чиновники осторожничают в вопросе о Синьцзяне, - EurasiaNet
10:13  АфганЦИК определился. Очередные выборы президента Афганистана пройдут именно 20/04/19
09:55  Как Иран использует свою киберармию, - Н.Смагин
09:08  Когда Казахстан завалит Китай своим ширпотребом? - "ЭК"
09:03  Злопыхателям китайско-российского партнерства следует призадуматься, - Лайл Голдстайн
08:55  Мировая наука дружно осуждает китайского доктора Хэ Цзянькуя, генно модифицировавшего человека, - Neue Zurcher Zeitung
08:49  Япония поможет Таджикистану снизить рождаемость, Мумин Ахмади
08:47  "Убил арбакеша, чтобы потом продать его тележку". Хатлонская история
08:43  Идлиб не поддался Астанинским переговорам, - "Къ"
08:37  Взятие Трапезунда в 1916-м. Почти забытая битва за осколок Византийской империи (история), - А.Олейников
08:34  Перед встречей в Аргентине США показали Китаю кулак. Трамп оказывает психологическое давление на Пекин, - "НГ"
07:01  Российский судья в ЕСПЧ поддержал легализацию однополых отношений. Отпидарасили страдальца
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Свалить финансистов. Об алгоритмах развития мирового экономического кризиса и перспективах выхода из него, - М.Хазин
12:16 01.12.2018

Свалить финансистов
об алгоритмах развития мирового экономического кризиса и перспективах выхода из него

Михаил Хазин
Интервью "Военно-промышленному-курьеру".

- Ситуация в мире довольно напряженная. Это следствие экономической драки "китов" – США, Евросоюза и Китая из-за зон влияния?

- Нет. Евросоюз уже точно не "кит", поскольку для этого нужен мозг, то есть он должен быть где-то сконцентрирован. Правильно сказал один из американских деятелей: "Если мне что-то нужно от Евросоюза, кому я должен звонить? В Брюссель, в Берлин, в Париж или еще куда-то? Непонятно, кому звонить". ЕС не политическое образование.

КНР и США – две стороны одной медали. Мне кажется, они могут схватиться, но это повергнет мир в тяжелый кризис. Правда, крушение экономики все равно случится и нужно выбрать: ужас без конца либо все обрушить сейчас. Если говорить о причинах конфликта, они тривиальны. После кризиса 2008 года стало понятно, что завершилась господствовавшая десятилетиями модель финансового капитализма, построенного на Бреттон-Вудской долларовой системе. Она не дает экономического роста. Нужно менять модель.

В 2014 году на промежуточных выборах в США выяснилось, что альтернативная группа, которая хочет вернуться к модели дофинансового капитализма, сможет выдвинуть своих кандидатов. В 2016-м их ставленник Дональд Трамп победил. Он начал разрушать инфраструктуру действующей финансовой модели, во-вторых, искать источники для "вытаскивания" промышленного сектора США и решил, что бараном для стрижки может стать Евросоюз. Потому и произошел острый конфликт между США с ЕС и КНР. То есть ничего личного. Дело не в том, что Трамп испытывает неприязнь к Си Цзиньпину или к кому-то в Евросоюзе, хотя некоторые персонажи его раздражают чисто по-человечески. Это было хорошо видно на фотографиях из Парижа, где он радостно улыбался только Путину, что, впрочем, понятно: они оба консерваторы на фоне либералов.

Мы наблюдаем разрушение конструкции Бреттон-Вудской финансовой модели: США пытаются восстановить свой промышленный комплекс за счет Евросоюза и Китая. Что из этого получится – отдельная тема.

- Идут разговоры о взаиморасчетах в национальных валютах между субъектами торговли. Насколько это серьезно и осуществимо, ведь должен быть некий эквивалент, к которому приравниваются валюты разных стран?

- В книге "Закат империи доллара и конец Pax Americana", написанной с Андреем Кобяковым 15 лет назад, мы эту проблему разбирали. Сформируются несколько валютных зон. В каждой своя фиатная валюта, на которую и станут ориентироваться торговцы. Между зонами будет работать сложный клиринговый процесс, возможно, автоматически.

Но привязка будет к золоту. Повторяю: книга издана в 2003 году. Там перечислены государства, которые станут центрами валютных зон. Что удивительно, через несколько лет именно они вошли в группу БРИКС. То есть вероятны зоны юаня, рупии, евразийская, в которой Россия будет центром, и с некоторой вероятностью возникнет объединенная зона Южной Африки и Латинской Америки – соответственно ЮАР и Бразилии.

Проблема в том, что поскольку Трамп не глобалист-финансист, а промышленник, он возвращается к доктрине Монро, которая гласит, что только США может определять ситуацию в Северной, Центральной и Южной Америке. Соединенные Штаты активно усиливают свою зону влияния и в мире. Недавно сменился премьер-министр Австралии: вместо либерального и, в общем, прокитайского пришел проамериканский. Схожая ситуация в Бразилии. Поэтому не исключено, что ее нынешнее руководство вместо того, чтобы выстраивать свою валютную систему с ЮАР, снова "ляжет" под США.

- Несмотря на эти усилия, есть серьезное противодействие Вашингтону стран Юго-Восточной Азии. Наибольшее количество деривативов сосредоточено на азиатских биржах. Не готовится ли крах экономики ЮВА в связи с кризисом неплатежей в этом регионе?

- Сегодня мировая система взаимосвязана, она именно глобалистская, и если кризис начнется в ЮВА, он распространится на весь мир. Кроме того, точками притяжения в регионе будут Индия, Китай и Евразия, скорее всего Япония и Вьетнам именно в последнюю зону войдут, с чем связаны давешние переговоры Путина с Абэ. И Курильские острова тут играют роль внешнего фактора наподобие того, как, выбирая Папу Римского, сжигают бюллетени. Острова – это бюллетени. Если разговор о них, значит, окончательно еще не договорились. Тут есть тонкости, но я склонен считать, что острова не отдадут. Проамериканская команда в России эту тему муссирует и очень основательно. Атака на Путина началась примерно с октября – ноября прошлого года и до сих пор идет с нарастанием. Подозреваю, что имеет место некий заговор, направленный на смену руководства в нашей стране, в котором на стороне Запада участвует часть приватизационной элиты 90-х.

Судя по такой активности, на Западе опасаются, что у него возникнут проблемы, если заговор не осуществится. Но они будут в любом случае, потому что в ближайшее время в ЕС произойдет радикальная смена власти, в частности в Германии и Англии. Я не говорю, что люди, идущие на смену, начнут нас сильно любить, но относиться к РФ на геополитическом уровне станут иначе.

- Что касается смены руководства в Германии, я в этом не очень уверен. Там обсуждаются кандидатуры двух ближайших сторонников Меркель.

- Фрау канцлерин никому высовываться не давала. Даже если эти люди придут к власти, там будет примерно такая же картина, как после смерти Брежнева. То есть двое пришли на короткое время, а потом неожиданно появился человек, который радикально изменил всю модель.

- Известно, что капитализм и кризис – близнецы-братья. Уже ясно, что через полтора-два года грянет еще один, более тяжелый кризис, и все судорожно к нему готовятся. Может случиться серьезное военное столкновение, скажем, между КНР и США, и тогда экономические проблемы разрешатся сами собой?

- Грядущий кризис принципиально отличается от предыдущих. В капитализме наблюдалось много циклических коллапсов, но есть кризисы поддельной эффективности капитала, их было четыре – в 1907–1908 годах, в 1930–1932-м, в 70-х и нынешний, имеющий совершенно иную механику: невозможно расширенное воспроизводство, потому что рынки исчерпаны. В этом смысле современная проблема капитализма заключается в том, что недостаточен спрос. Войной можно спрос уменьшить, но увеличить нельзя.

Когда есть конкурирующие зоны, можно попытаться захватить рынки экономического "противника", как это произошло после обеих мировых войн и распада СССР. Сегодня достигнут предел – расширяться некуда, поэтому войной можно только ускорить кризис, но нельзя предотвратить. Тут стоит учитывать, что основной удар будет нанесен по финансистам и глобальному проекту. В этом смысле я так скажу: малые конфликты будут продолжаться, в том числе на Ближнем Востоке, потому что есть силы, заинтересованные в уничтожении Израиля. Хорошо видно, как они целенаправленно сталкивают его с Ираном. Те, кто спровоцировал гибель нашего самолета-разведчика над Сирией, на самом деле работали против Государства Израиль, потому что подтаскивали Иран к Голанским высотам под прикрытием российской системы ПВО.

- Любой из кризисов, так или иначе, приводил к социальным изменениям. Кризис начала 1900-х привел к появлению социалистического государства. Убийство СССР дало капиталистической системе отдушину, но через 27 лет видно: проблемы не решены. Может это привести к падению капитализма как общественно-экономической формации?

- Источников развития у современного капитализма уже нет. С 1980 года в США рейганомика очень сильно стимулировала спрос. Поэтому в Штатах граждане тратят больше, чем производят. Механизм кризиса как раз связан с диким спадом спроса. Это и экономический, потому что предприятиям будет нечего продавать, и социальный кризис – упадет уровень жизни населения. Все это будет продолжаться. Либо мы должны впасть в новую великую депрессию в стиле начала 30-х, откуда не будет исхода. Тогда выход был не просто через развязывание Второй мировой войны, но и в том, что из пяти технологических зон независимого разделения труда осталось две, и они развивались за счет исчезнувших трех.

Сейчас этого нет, поэтому нужно менять модель. Вот главная проблема, с которой мы столкнулись.

- Вы говорили, что есть противодействие глобальным процессам. Но либеральный глобализм не заинтересован в развитии общества. Эта спираль поведет вниз, через новый феодализм в рабовладение, законодательное закрепление неравенства людей.

- Чтобы либерализм сохранился, необходимо и сохранение спроса. Если спрос падает, то удержать финансовое управление станет невозможно. То есть произойдет смена элит по типу США.

- С чем связаны массовые заявления российских политиков, например о том, что "можно прожить на три тысячи рублей" и "государство вам ничем не обязано"... Отвлекают внимание от главных проблем?

- Нет. Это говорили не политики, а чиновники. Причем чиновники либерального толка. Я говорил, что уже год как идет операция по замене нынешней власти в России. И люди, которые допускают такого рода высказывания, те, кто придумал пенсионную реформу и предлагает ввести акциз на колбасу, – составные части заговора.

- Фондовый рынок США (DowJones, S&P-500), Японии (Nikkey) в 2018 году достиг максимума. Это сигнал к падению? И что ждет доллар – укрепление или ослабление относительно рубля и евро?

- Смотреть на колебание курсов валют в России довольно сложно в силу того, что соображения, которыми руководствуются руководители ЦБ, во многом носят неэкономический характер. Я не знаю, какие инструкции из ВМФ получает Набиуллина, как устроены экономические отношения с валютными спекулянтами.

Если говорить о долларе, то в условиях кризиса наиболее ликвидные активы всегда растут, так что я склонен считать, что в среднесрочной перспективе доллар будет укрепляться.

- Какая общественно-экономическая формация может сменить капитализм? И есть ли сейчас в России и в мире предпосылки для этого?

- Пока нет. Более того, нет и экономической модели на смену. Экономическая модель социализма – это государство-корпорация, то есть внешне оно выступало в капиталистической парадигме. А какая будет новая, я не знаю. Теоретически мы можем скатиться назад, в капитализм начала XX века, и это плохо – понятно, что значительная часть населения земного шара умрет от голода. Не хотелось бы, но гарантий нет. Если получится бескровно свалить финансистов, может быть, удастся избежать такого сценария.

Источник - ВПК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543655760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Сената К.Токаев принял участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
- Б. Сагинтаев принял участие в промежуточном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК
- Кадровые перестановки
- Махмуд Касымбеков: Эффективное государственное управление – веление времени
- В Мажилисе презентовали книгу о Президенте Казахстана
- На пленарном заседании Верховного Суда обсуждены проекты четырех нормативных постановлений
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Совместное заявление Ирана, России и Турции
- Заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  