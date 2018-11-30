 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.12.2018
12:29  "Господи, нам бы такого президента!" Украинский город превратился в один сплошной музей юности Назарбаева
12:23  Вдутый в томас. Порошенко и Устав новой бандер-церкви, - Д.Скворцов
12:21  Торжество победившей USA-"демократии". Из Косово изгоняют последних сербов
12:20  Беги, кролик, беги: журналу Playboy исполнилось 65 лет
12:16  Свалить финансистов. Об алгоритмах развития мирового экономического кризиса и перспективах выхода из него, - М.Хазин
12:14  Красное над белым. Почему 100 лет назад большевики победили в Гражданской войне, - Д.Терентьев
12:10  Ахмет-Заки Валиди – нацистский "герой" суверенного Башкортостана. История предателя, - О.Лурье
12:09  Выборы в Грузии выиграла Москва, - Г.Мирзаян
12:07  Когда Россия покажет Украине кузькину мать, - И.Алкснис
12:06  Папство Великой степи. Зачем казахстанцы отчитываются перед Назарбаевым о надетых шапках
12:05  Исторический центр Хивы освободят от местных жителей
12:03  Почему в Таджикистане стали сажать ВИЧ-инфицированных
11:43  Орозматова и Дуйшеналиева уволили из главных кыргызских полководцев
11:38  Отдел "политики государственного управления" Администрации КырПрезидента Жээнбекова возглавил Акылбек Орозалиев
09:51  Юрий Стукалин "Индейские войны": презентация книги на Книжной выставке non/fictio№20 в Москве (1/12, анонс)
09:48  Невыспавшийся Путин разгромил "малютку Дональда" на полях G20, - МК
09:28  Учите китайский... Улы дала... Назарбаев выступил на форуме в честь 10-летия "Назарбаев-школ"
09:23  Трамп раздражен все более угрожающим расследованием по российскому делу, - La Croix
09:18  Черные дыры Пентагона. Приведу некоторые поразительные факты.., - В.Катасонов
09:11  Внешняя политика не заменит народу пенсии и зарплаты, - Сергей Удальцов
08:59  Есть повод не встретиться.., - репортаж А.Колесникова с саммита G20 в Аргентине
08:54  В Сирии умеренные инсургенты схватили главаря упоротых джихадистов ас-Салиха
06:06  Аляску тряхнуло на 7 баллов. Анкоридж спасла глубина эпицентра
06:01  КНДР экспроприирует биткойны. Пхеньян изобретает все новые формы обхода санкций ООН
05:52  Умер экс-президент США Джордж Буш-старший
00:11  Грузия пост-выборная. Проигравшие саакашисты оспаривают победу зурабистов, - Г.Ломсадзе
00:05  Раздел Украины: pro et contra, - Андрей Дмитриев
00:01  Узбекистан не Исламский-2, или Жизнь по бараньему уставу, - Б.Мусаев
Пятница, 30.11.2018
23:34  Империи против глобализма, - Александр Дугин
23:23  КырДепутат Бекешев предложил запретить на год строительство памятников и проведение юбилеев. Экстремист!
21:24  Евросоюз обещает начать рекультивацию Кыргызских урановых "хвостов" в 2019-м
14:21  ЮНЕСКО признало наследие Коркыта и обряды казахских коневодов культурным достоянием всего человечества
14:07  В Йемене вода - оружие массового уничтожения, - Маргарет Сутер
14:06  Эшелоны с вокзала Иу. Глобально-транспортные развязки Китая
14:03  Странное прошлое Оксаны Воеводиной: что скрывает жена короля Малайзии
14:00  Чиновники в голом: как власть саморазоблачается и почему все может рухнуть, - П.Беседин
13:58  G-минор: о чем будут спорить лидеры "большой двадцатки" в Аргентине, - Н.Портякова
13:57  Со своим уставом: Константинополь подготовил документ для новой церкви
10:21  Таджикистан: Служба связи взяла Tcell под прицел?
10:20  Кыргызстан: чиновники осторожничают в вопросе о Синьцзяне, - EurasiaNet
10:13  АфганЦИК определился. Очередные выборы президента Афганистана пройдут именно 20/04/19
09:55  Как Иран использует свою киберармию, - Н.Смагин
09:08  Когда Казахстан завалит Китай своим ширпотребом? - "ЭК"
09:03  Злопыхателям китайско-российского партнерства следует призадуматься, - Лайл Голдстайн
08:55  Мировая наука дружно осуждает китайского доктора Хэ Цзянькуя, генно модифицировавшего человека, - Neue Zurcher Zeitung
08:49  Япония поможет Таджикистану снизить рождаемость, Мумин Ахмади
08:47  "Убил арбакеша, чтобы потом продать его тележку". Хатлонская история
08:43  Идлиб не поддался Астанинским переговорам, - "Къ"
08:37  Взятие Трапезунда в 1916-м. Почти забытая битва за осколок Византийской империи (история), - А.Олейников
08:34  Перед встречей в Аргентине США показали Китаю кулак. Трамп оказывает психологическое давление на Пекин, - "НГ"
07:01  Российский судья в ЕСПЧ поддержал легализацию однополых отношений. Отпидарасили страдальца
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Беги, кролик, беги: журналу Playboy исполнилось 65 лет
12:20 01.12.2018

Как Хью Хефнер построил свою империю, а потом потерял

Алексей Королев

Ровно 65 лет назад вышел первый номер самого, вероятно, известного мужского журнала в истории - Playboy. О том, как начинающий редактор по имени Хью Хефнер создал самую необычную медиаимперию своего времени и почему это больше не повторится, рассказывает для "Известий" журналист и бывший главный редактор русской версии Playboy Алексей Королев.

Дом с привилегиями

Холмби Хиллс - это лос-анджелесская Рублевка в самом чистом, дистиллированном виде. Узкие улицы, на которых иногда и не разъехаться двум автомобилям (особенно таким, которые здесь в чести - Cadillac Escalade, Lincoln MKZ и Lexus ES), высокие глухие изгороди - правда, не из кирпича, а живые, редко-редко увидишь человека - он всегда занят физическим трудом, только здесь он не таджик, а мексиканец.

Одна из вершин так называемого платинового треугольника (две другие - Беверли-Хиллз и Бель-Эйр), квинтэссенция всего самого дорогого, что есть в этом и без того помешавшемся на деньгах городе. Тут жили Майкл Джексон, Кларк Гейбл, Фрэнк Синатра, Грегори Пек, Барбара Стрейзанд.

Здесь, на улице с лондонским названием Чаринг-Кросс, стоит в глубине роскошного поместья псевдоготический особняк, построенный в 1927 году. Когда-то в нем обитали нью-йоркские торговцы, а в 1971 году его за миллион долларов купил самый - вернее, единственный - богатый главный редактор в мире - Хью Хефнер, основатель Playboy. Дом этот так и называется - Playboy Mansion.

Я был здесь в гостях (именно так было написано в приглашении) пятнадцать лет назад. Хеф был уже не слишком бодр, официальную церемонию встречи с иностранными подданными своей империи (редакция мексиканского издания, помню, привезла чуть ли не сорок человек) провел еще более-менее, но на последующую вечеринку же спустился всего на несколько минут, разумеется - в халате.

Было видно, как он устал, - от этого тридцатикомнатного особняка с собственным зоопарком и огромным винным погребом, снабженным потайной дверью (привет сухому закону), от бесконечного шумного веселья, даже от своих bunny girls. Но харизматичность Хефнера и в 80 лет оставалась просто невероятной.

Писатели и читатели

Когда вспоминают создание Playboy, никогда не забывают напомнить, что это было за время, 1953 год. В Голливуде действовал кодекс Хейса, запрещавший, в частности, показывать поцелуи, если один из целующихся - отрицательный персонаж. Сенатор Маккарти возглавил постоянный подкомитет по расследованиям конгресса США и практически ежедневно бился в антикоммунистической падучей, находя все новых и новых врагов народа, - композитора Бернстайна, например, или режиссера Стэнли Крамера.

До знаменитого дела Розы Паркс, чернокожей, арестованной за отказ уступить место белому в автобусе (с этого момента началась карьера Мартина Лютера Кинга) оставалось целых два года. В общем, журнал, внутри которого было цветное фото полостью обнаженной Мэрилин Монро, с тем же успехом мог выйти, скажем, на Луне.

Я листаю самый первый номер Playboy (официальный репринт 2003 года, конечно, - оригинал давно уже аукционный товар большой редкости). 42 полосы на среднего качества бумаге, немного рекламы - мультитул с гаечным ключом, корзина для льда, набор пластиковых стаканов. Кролик - еще совершенно не такой, как впоследствии, зато уже в халате. Уже есть фирменные соленые карикатуры. Довольно много девушек топлес, все картинки явно приобретены у разных фотографов (фото Монро, кстати, тоже).

Конечно, порнографические журналы существовали всегда, и бывший сотрудник Esquire 27-летний Хью Хефнер мог запросто начать издавать еще один. Но порнографические журналы не печатают рассказы писателей-классиков. В первом номере Playboy их было сразу два - "Всадник в небе" Амброза Бирса и первая глава "Знака четырех" Конан Дойла. Это станет первым профессиональным трюком Хефнера - на страницах Playboy лишенные покровов девицы будут соседствовать c прозой Брэдбери, Мейлера, Керуака, Набокова, Ле Гуин, Роалда Даля, Маркеса.

Второй трюк представлен здесь же - уже в дебютном выпуске Хефнер раздел самую желанную знаменитость Америки и в дальнейшем следовал этой стратегии неукоснительно. Ведь подглядывать за настоящей кинозвездой куда пикантнее, чем просто за девушкой, пускай и очень красивой.

Разумеется, было бы лукавством утверждать, что миллионы читателей (это не фигура речи - мартовский номер 1989 года с Ла Тойей Джексон разошелся, например, тиражом в 8 млн копий) покупали журнал ради Набокова. Но и обратное утверждение как минимум некорректно. Пикториалы занимали максимум 20% журнального объема - все остальное было отдано чтению.

Playboy в пору своего расцвета - едва ли не главный либеральный рупор Америки, поднимающий на своих страницах самые острые общественные проблемы страны и мира. Ему давали интервью Мартин Лютер Кинг и Джавахарлал Неру, Малькольм Икс и Лех Валенса, Джимми Хоффа (дважды!) и Джимми Картер (в тот месяц, когда стал президентом), Фидель Кастро и Даниэль Ортега, Ясир Арафат и Имельда и Фердинанд Маркос. На протяжении как минимум полутора десятилетий Хефнер был не просто успешным издателем, но и серьезной политической фигурой.

Слово хозяина

Разумеется, рядом с такой славой и таким успехом обычно идет какое-никакое, но материальное благополучие.

Выходец из семьи провинциальных служащих, Хеф утверждал обложки (он всегда делал это лично, до самого последнего дня) на борту личного брендированного джета, на котором в компании девушек-банни мотался по всему миру. Он купил тот самый особняк в Лос-Анджелесе, крутил бесчисленные романы с героинями своих фотосессий (хотя женат был только трижды).

Хеф стал не просто иконой, но родоначальником собственного стиля - пусть не слишком лощеного и высоколобого, зато витального и шикарного до самой последней степени. Смокинг, халат или гавайка - в зубах неизменная прямая трубка, на голове - дурацкая капитанская фуражка, вокруг - толпа девиц и очередь знаменитостей, жаждущих приобщения к щедротам Playboy Mansion.

Тем удивительнее, что после него осталось всего $50 млн, заработок Месси за семь месяцев. Конечно, Хеф всегда жил на широкую ногу (даже на такой, в общем, третьеразрядной вечеринке, как та, в 2003 году с моим участием, в барах не наливали ничего ниже Blue Label), но просто прогулять такие деньжищи - задача нетривиальная.

Он и не прогулял - просто фактически разорился. Принято считать, что Playboy проиграл в схватке с интернетом, где вволю бесплатного контента самого откровенного свойства. Это, конечно, не объяснение - еще в 2010 году, когда с интернетом все уже было в порядке, Playboy выходил тиражом 2,5 млн экземпляров. К тому же конкурировать с порнографией Хефнер никогда и не собирался (и к этому жанру относился без почтения).

Причины, думается, в другом. Тот Playboy, который составил себе и своему создателю вечную славу, был идеально сбалансированным коктейлем из секса, власти, денег, интеллекта и юмора и мог существовать только в те времена, когда эти ингредиенты - все без исключения - пользовались всеобщим уважением и всеобщим интересом. Сейчас, во времена #MeToo и серой футболки Цукерберга как новых стандартов взаимоотношений человека с сексом и деньгами, ничего подобное уже просто невозможно. Это во-первых.

А во-вторых, дело в самом Хефнере. Как только он в силу возраста начал терять сперва острый вкус к настоящей журналистике, а потом и вовсе к ней интерес, его журнал начал хиреть. Ибо Playboy никогда не был просто средством массовой информации и просто успешным коммерческим проектом (хотя в обеих ипостасях преуспел и весьма). Это был личный, авторский продукт, плод гения только одного человека, что-то вроде фильма или романа, только выходивший на протяжении десятилетий.

И как только Хью Хефнера не стало, журнал Playboy немедленно последовал за ним. Пусть об этом еще и не объявили в пресс-релизе.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543656000
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Сената К.Токаев принял участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
- Б. Сагинтаев принял участие в промежуточном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК
- Кадровые перестановки
- Махмуд Касымбеков: Эффективное государственное управление – веление времени
- В Мажилисе презентовали книгу о Президенте Казахстана
- На пленарном заседании Верховного Суда обсуждены проекты четырех нормативных постановлений
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Совместное заявление Ирана, России и Турции
- Заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  