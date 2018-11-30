Вдутый в томас. Порошенко и Устав новой бандер-церкви, - Д.Скворцов

12:23 01.12.2018 А Томас снова не пришел…

Но его теперь можно скачать



ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ



Итак, очередной стамбульский синод явил Петру Порошенко очередной пшик. Как минимум, пятый с апреля, когда "гарант автокефалии" анонсировал ее скорейшее обретение.



Вот и в этот раз сайт президента Украины анонсировал: "Петр Порошенко сообщил, что 27-29 ноября в Стамбуле Вселенский Патриархат проведет заседание Священного Синода, где планируется рассмотреть вопрос об утверждении Томоса об автокефалии украинской церкви и принятия окончательного решения по этому вопросу".



И залогом этого очередного "остатОчного" назвал Порошенко участие в синоде Экуменического патриархата… бывшего заместителя главы Администрации Президента Украины! Представляете: чиновник иностранного государства участвует в высшем органе управления поместной церкви! Вот прямая цитата: "27-29 ноября, Ростислав Павленко, советник Президента, директор Национального института стратегических исследований движется в Стамбул-Константинополь для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Экуменического Патриархата" (это, кстати, к отговоркам обвиненного правозащитниками во вмешательстве в дела церкви Порошенко, что он, мол, общается с Варфоломеем как частное православное лицо).



И что же получили на выходе?



"В контексте ранее принятого решения Вселенского Патриархата о предоставлении автокефалии Церкви Украины и в ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса Святейший и Священный Синод составил проект устава Украинской Церкви". Вот и все, что касается Украины в итоговом документе синода.



Выносим за скобки тот вопиющий факт, что никакой автокефалии Украинская церковь не просила (тем более у Стамбула) и что устав у нее давно имеется. Не говорим даже о том, что "остатОчного рішення" Порошенко со всей своей сектой свидетелей Томаса в который раз не дождался. Главное, другое – им, наконец, совершенно прозрачно намекнули на то, что мы утверждали давным-давно – автокефалии не предвидится!



Для сравнения: даже устав УПЦ (МП), которая не является автокефальной, принимался в ноябре 1990 г. собором УПЦ (МП), а не собором РПЦ. И это произошло уже после дарования митрополитом Московским Алексием II грамоты (томоса) о даровании Украинской православной церкви независимости и самостоятельности в управлении. В данном же случае Экуменический патриархат заранее определяет, какой должна быть ЕПУЦ. И кто знает: не идет ли в этом уставе речь об "Украинском экзархате" или "Киевской митрополии" Экуменического патриархата?



Забавна реакция свидомых СМИ на эту зраду. Сначала, дабы пораньше сообщить друг дружке хоть что-то из Стамбула, им пришлось опубликовать информацию агентства "Ромфея" о том, что "Текст Устава новой Единой Церкви Украины принят".



Это вызвало панику в "Киевском патриархате", глава которого еще накануне заявил, что ЕПУЦ должна быть равно независима как от Москвы, так и от Стамбула. Вот комментарии одного из советников Филарэта на интернет-странице, обслуживающей автокефальные забаганки Порошенко: "Сдуреть можно! Уже уставы нам спускают из Стамбула. Будто мы колония… То москали за нас решали, а теперь цыгане со стамбульского базара". Паникер, правда, тут же был объявлен агентом Кремля, а комментарии его Cerkvarium в порядке свободы слова подтер.



Затем на ресурсе был "подправлена" сама "горячая новость с Фанара". По "новой версии" оказывалось, что "Синодом Константинопольского патриархата приняты предложения в устав Поместной Церкви Украины". Аналогично – лишь на "предложения к уставу" изменила заголовок и униатская информационная служба.



Хотя продолжали украинские униаты по недоумию ссылаться на "Ромфею", которая свой заголовок и не собиралась менять.



Неповоротливые в данном вопросе светские средства массовой дезинформации "изменили решение стамбульского синода" уже после замечания вышеупомянутого советника Порошенко: "Первоисточником информации о Томосе (он у них всегда с заглавной буквы – Д.С.) может быть только и исключительно Экуменическая патриархия в лице уполномоченных представителей. Ни "источники", ни кто-либо другой".



Впрочем, когда через пару часов выяснилось, что Фанар действительно подсунул украинцам проект устава ЕПУЦ вместо "томоса", пришлось самому Павлэнко спешно лепить из зрады очередную историческую пэрэмогу, рассказывая, что устав-де "основан на томосе".



Когда же ваш покорный слуга смиренно напомнил "источнику", что он как бы не является "уполномоченным представителем Экуменической патриархии", то был решительно забанен. Поэтому только из видео-интервью ранимого пана узнал, что томос этот все же есть. Где бы вы думали? "Этот Томос достаточно стандартный, в интернете можно найти аналоги", – пояснил особо любопытным сам Павлэнко. Мол, не дергайте всесвятейшего томосодателя по мелочам. Если так надо, гуглите в разделе "Скачать: сочинения для 7 класса, курсовые по болезням крупного рогатого скота, томосы для украинской церкви".



Вот по поводу этого "типового томоса" и устроили вчера на президентском канале заранее заготовленный праздник под тэгом #томаснаш, объявленным обретшим себя на этой помойке Ганапольским и его провинциальным клоном Вэрэснем.



Начались торжества, естественно, с речи слегка нетрезвого главнокомандующего каналом. Он, похоже, так и не дождавшись Томаса, тихо сам с собою отпраздновал возможность его скачать и больше не ездить на поклон в Стамбул. "Сегодня на Святом священном синоде Экуменического патриархата приняты исторические решения о создании автокефальной Украинской Православной Церкви", – объявил алкодент уже пятое по счету "историческое" решение Варфоломея.



Как мы помним, первым и даже "божественным" решением было данное 9 апреля согласие на предложение Порошенко создать ЕПУЦ. Вторым – от 19 апреля, когда Экуменический синод "начал процедуру наделения Украины автокефалией". 11 октября Порошенко уже объявлял: "Мы сегодня получили автокефалию. И после собора избранный предстоятель Украинской Поместной Церкви получит Томос".



Тогда самые доверчивые даже высыпали на майдан эту автокефалию отмечать.



Через неделю он повторил: "Господь дал нам автокефалию". 3 ноября – "в величайший день в дальнейшей истории Украины", подписав с Экуменическим патриархом "Угоду про співпрацю", Дякула наш шесть раз подякував Варфоломею за "историческое решение", которое "завершает процесс" обретения автокефалии.



И вот опять…



"Принято решение о созыве объединительного православного Собора", – объявил Петро Алексеевич о решении, принятом, как мы отметили, еще в октябре.



Ну а дальше его пьяную музу понесло. "Москва – государство и русская церковь, эфэсбэшники и церковники, кто в погонах, кто в рясах, кто в крестах, кто с лампасами – не боялись никакого греха, лишь бы сорвать это решение, – совсем не разжигал "гарант конституции" религиозную ненависть (ту самую, за которую в тот день вменили… наместнику Киево-Печерской лавры). – Но Господь с нами, потому что мы ведем праведную борьбу за нашу независимость, и Томос – это историческое событие на этом пути".



Но что же это за "исторические события" такие, если с соответствующими "историческими документами" даже историкам ознакомиться не дают? Ни "томос", ни устав, ни ту же "историческую угоду" с Фанаром, которую в нарушение закона скрывают даже от информагентства, обратившегося с запросом. Вон уже и "Киевский патриархат" недоумевает, "в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, ожидая официального получения подробной информации о принятых синодальных решениях, в том числе по подготовленному Уставу Церкви".



И для того чтобы народ не задавался подобными вопросами, на президентские каналы и согнаны были вчера, 30 ноября, все карманные "политологи", "эксперты" и депутаты БПП. Их призвали радостно дякуваты Дякуле. Удавалось не всем. К примеру, затеявший всю эту "автокефалию" советник Порошенки Медведев, судя по грустному и измученному взгляду, так и не смог скрыть, что уже не рад собственной авантюре. Однако улыбался по команде Ганапольского старательно.



Столь же тщательно пытались радоваться непонятно чему настоятели "украинских храмов по всему миру", с которыми был заранее настроен телемост и которые так и не смогли скрыть своего недоумения, по какому же это все поводу. При этом никто из "экспертов" так и не обратил внимания на символичность остальных пунктов коммюнике "исторического синода": упразднения русского европейского экзархата Экуменического патриархата и касающегося Финляндской церкви (некогда входившей в состав РПЦ).



Первый пункт имеет по меньшей мере два полезных последствия:



– русские общины Экуменического патриархата убедились, что к ним в Стамбуле относятся как к третьему сорту христиан, что придаст дополнительный импульс к переходу в РПЦЗ;



– автокефалисты из УПЦ (МП) увидят, чего стоит томос Стамбульского папы: захотел - дал, захотел - забрал. Причем даже не поставив экзарха в известность! Того самого, что на днях еще так тщательно укорял синод РПЦ за разрыв отношений.



Да и параллельная с ток-шоу трансляция из Стамбула показала имеющим глаза сторонникам подлинно канонической автокефалии, что их может ждать.



Во-первых, отношение к украинцам. Корреспонденты всех общенациональных каналов в течение нескольких часов томились в приемной в ожидании выхода представителя Экуменического патриархата, который должен был торжественно объявить о предоставлении томоса в прямом эфире всех этих телемостов. Но по итогу пришел лишь пресс-секретарь, раздал англоязычный пресс-релиз и был таков (благо дело слово "томос" в бумажке было – его и праздновали; а в каком контексте было – дело десятое, праздник же проплачен).



Во-вторых, православные увидели, что такое служба Экуменического патриархата: все сидят как у католиков, женщины в брюках с непокрытой головой, да еще прическами занимаются по ходу "богослужения".



Ну а пункт о Финляндской церкви может служить напоминанием о том, как она, неканонически отделяясь от Московского патриархата, надеялась на получение автокефалии от Фанара, но получила… автономию в составе Константинопольского патриархата. В последний раз финны напоминали Стамбулу о своем желании автокефалии в 1980 г. С тех пор ждут ответа.



Вот и украинскому президенту отфутболили остатОчнэ ришэння: "Где обещанный Объеднавчый собор"? И в этом свете ключевым пунктом становится… Винница. Без тамошнего митрополита Симеона "собор" бесполезен. Да и невозможен. Потому что только за Симеоном могут потянуться остальные иуды. Так что для Порошенко его вотчина – последняя соломинка.



На 5 декабря назначено собрание Винницкой епархии. Оно и покажет, есть ли смысл созывать "Объединительный собор ЕПУЦ". Источник - Фонд Стратегической Культуры

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