"Господи, нам бы такого президента!" Украинский город превратился в один сплошной музей юности Назарбаева

12:29 01.12.2018 Этот город действительно превратился в один сплошной музей молодости Нурсултана Назарбаева. Такое мнение может сложиться сразу, как вы окажетесь в этом месте. Стоит вам только упомянуть, что вы из Казахстана, как вам тут же любой охранник или таксист укажет фактически путеводитель по юности казахстанского Президента. Речь идет о городе под названием Каменское, раньше это был Днепродзержинск. Училище, завод, спорт и любовь - здесь вам расскажут обо всем, чем жил Назарбаев с 1958 по 1960 год прошлого века. В историю окунулись Ренат Ташкинбаев и Турар Казангапов.



На этих кадрах не музей, а действующее Каменское высшее профессиональное училище. Здесь в прошлом веке учился Нурсултан Назарбаев. Когда заходишь в этот зал, появляется ощущение, что ты соприкоснулся с прошлой эпохой. Здесь как будто даже пахнет как-то по-особому. Причем передать этот запах словами невозможно. Там надо быть. Главный предмет гордости руководства училища - вот эти витражи. Впечатляют и огромные коридоры училища, высокие потолки. А на первом этаже можно и вовсе обнаружить детали, которые сейчас уже нигде не найти. Этот старый питьевой фонтанчик администрация учебного заведения хотела заменить на современный, но студенты настояли, чтобы все оставили как есть. В коридорах училища развешаны фотографии с Нурсултаном Назарбаевым. Есть даже именная аудитория, в которой занимался будущий казахстанский лидер. Именная табличка есть даже на одной из парт. Правда, в администрации училища уточнили, что табличка эта висит здесь уже не первый год, поэтому немного потерлась и ее в ближайшее время обновят. Во времена Назарбаева это был кабинет материаловедения, а сейчас здесь учатся будущие сварщики.



Экскурсию по местам ученической юности Назарбаева для нас проводит преподаватель истории Наталья Владимировна Староженко. Более подробная информация о казахстанском Президенте собрана в музее училища. Наталья Владимировна нам демонстрирует ценный экспонат, который она обнаружила в местной библиотеке. Это газета с заметкой о юном Назарбаеве.



"Это 1960-й год, апрель. Статья о том, что ребята защищают свою дипломную работу и к этому моменту еще сделали макет", - рассказывает Староженко. "Он у нас отличником был, есть запись о назначении ему повышенной стипендии. Он был комсоргом группы, был в активе училища, его знал и райком комсомола. Но самое интересное, что он был единственным из всей группы приехавших казахов, кто говорил на русском языке", - перечисляет историк, а потом приводит связанную с этим фактом историю.



На этом фото фрагмент посещения Назарбаевым родного училища, когда он уже стал Президентом. Слева на снимке - его преподаватель Нина Филипповна. "Ее уже, к сожалению, нет, но когда он приезжал, они всегда так хорошо встречались, разговаривали", - рассказывает Староженко.



"Нина Филипповна рассказывала как-то случай, мы так смеялись. Дело ж молодое, хочется погулять, а у них каждый день практика и уроки. У нас там рядышком сейчас магазин открыли, а раньше там кинотеатр "Родина" был. И хлопцы вечером решили пойти посмотреть фильм. А Нурсултан и еще пара человек остались учить предмет..." - говорит наша собеседница.



"Вечером же уже был закрыт корпус, а как в него пройти? Ну они (Назарбаев и товарищи, оставшиеся дома) их на простынях подняли вверх на третий этаж. Потом утром они говорят: "Что же мы будем делать, как будем отвечать? Мы же не выучили". А Нурсултан говорит: "Вы что-нибудь рассказывайте, а я буду переводить", - продолжает она.



"Так он переводил, переводил и тут Нина Филипповна говорит: "Стой, подожди, причем здесь родина? В моем предмете слова "родина" нет, у меня материаловедение". А он покраснел и говорит: "Извините, Нина Филипповна. Она спрашивает: "О чем они говорят?" Да, говорит он, они рассказывают, как были в кинотеатре и какой фильм смотрели. Она говорит: "Ай-яй-яй, Нурсултан". Ну все, говорит он, больше такого не будет. И больше такого не повторялось", - рассказывает Наталья Владимировна.



Примечательно, что этот эпизод описан в художественном фильме "Путь Лидера". Вот только вместо Нины Филипповны там показан другой преподаватель Назарбаева, который ему фактически предсказал судьбу, - Погорелов.



Рядом с именной аудиторией Назарбаева есть еще один кабинет с табличкой, где фигурирует фамилия казахстанского лидера. Там говорится, что этот компьютерный класс в 2005 году подарил училищу Президент Республики Казахстан. Но училище - это не единственное место, которое бережно хранит факты о Назарбаеве. Есть в Каменском еще музей металлургического комбината, где также есть раздел, посвященный казахстанскому Президенту.



"Часто я картину наблюдаю, когда через наш город проходят какие-то поезда, оттуда сходят студенты и приходят в наш музей. Причем они даже не ходят по музею, они бегут сразу сюда фотографироваться возле портрета своего Президента. То есть этого человека искренне любят, искренне уважают, и когда я задаю вопрос: а как у вас в Казахстане? Они говорят, у нас в Казахстане все хорошо. Они называют условия жизни, они называют средние заработки, и я понимаю, что с Президентом им повезло", - говорит заведующий музеем Павел Янченко.



Музеи Каменского даже в каком-то смысле соревнуются по численности экспонатов, касающихся Нурсултана Назарбаева. Помимо архивных вещей их стенды пополняются многочисленными экспонатами от различных казахстанских делегаций. В Каменском есть уже годами отработанный, так скажем, Назарбаевский маршрут. И следующей обязательной точкой после музеев в этом маршруте является металлургический комбинат, где практиковался будущий Президент Казахстана. Вообще, когда въезжаешь на территорию этого комбината, то сразу напрашивается сходство с городом Темиртау.



Кстати, Каменское и Темиртау города-побратимы. Как и в училище, здесь тоже многое напоминает о прошлой эпохе. На мгновение может показаться, что это декорации к фильму, но нет, это обычные объекты действующего комбината. К съемочным группам здесь привыкли, и журналисты, пишущие о пути казахстанского лидера, здесь никого не удивляют. За тем, как плавится металл, следят по мониторам компьютера. А слева на стене можно заметить самописцы, по которым отслеживали процесс в те далекие времена, когда здесь практиковался Назарбаев. На комбинате наше внимание привлекла фамилия ответственного за противопожарное состояние -Боймаганбетов.



А еще в Каменском пишут книги о Назарбаеве. Одна из них называется "Предсказание". Написана она в соавторстве с местным журналистом Владимиром Базаряниновым. На интервью с нами он пришел с новой своей книгой "Удивительные истории из жизни", в которой снова в том числе он рассказывает о Нурсултане Назарбаеве.



В самом начале этой книги есть глава "Как Ромео с Джульеттой!", в ней речь идет о Люсе (Людмиле) Кальныш. Той самой девушке, с которой дружил Назарбаев, будучи студентом в Днепродзержинске. "Симпатичная, стройная блондинка. В такую девушку нельзя было не влюбиться. Перед ее обаянием не устоял и юный Нурсултан. (...) Нурсултан ничем и никогда не обидел девушку. Ухаживал за ней как настоящий джентльмен", - пишет Базарянинов. Впрочем, история с Людой присутствует во все том же фильме "Путь Лидера". Как рассказал автор книги, Людмила Кальныш до сих пор живет в Днепродзержинске. Встретиться с ней нам не удалось, но от Базарянинова мы узнали, что однажды, во время приезда Нурсултана Назарбаева в Украину, она, как и другие соратники Главы государства, была приглашена на встречу с Президентом.



"В составе большой делегации Н.А. Назарбаев приезжал на празднование 250-летия города Днепродзержинска. Выкроил время, чтобы встретиться со своим тренером по борьбе Л.Е. Ежевским, борцами, с которыми тренировался, и с Люсей Кальныш. Как со старыми, хорошими друзьями своей юности", - пишет автор книги.



О том, насколько вообще реальна история про Людмилу Кальныш, мы спросили другого жителя Каменского - Льва Ежевского, который был тренером Назарбаева по борьбе, а в последствии стал его близким товарищем. "Это реально было. Он был к ней неравнодушен. Вроде как предлагал ей жениться, с ее слов, но у них ничего не получилось. Она работала медсестрой потом, а сейчас не знаю, где она", - ответил он.



Лев Рудольфович также подтвердил, что, уже будучи Президентом, Нурсултан Назарбаев виделся с Кальныш на встрече с друзьями. "Один раз как-то он попросил, чтобы я ее привез. Я привозил ее, но это было много лет тому назад. Привозил просто для встречи, они встречались", - рассказал он. В музее училища на стенде с другими документами о Назарбаеве мы заметили вот этот снимок, но присутствует ли на нем Людмила Кальныш, нам с уверенностью сказать не смогли.



Зато музейные работники поделились с нами своими впечатлениями о Президенте Казахстана. "Когда Нурсултан Абишевич у нас был, когда он рассказывал о своих планах, о том, как они осуществляются, я слушала и говорю: "Господи, нам бы такого президента!" Мы сидели за охраной, помню, когда я это сказала, ко мне охранник так повернулся", - вспоминает преподаватель истории Наталья Владимировна Стороженко. "А вообще, я бы, наверное, точно в Казахстан уехала и, наверное, казахский учила полгода, но вызубрила его и историю Казахстана. Вот отец мой военный говорил: "Где бы мы ни жили, куда бы нас ни забросило, мои дети всегда будут учить язык той республики, в которой будут жить". Я говорю: "Папа, зачем?" Он говорит: "Чтобы знала, обругали тебя или нет, и чтобы общалась. Если с людьми на их языке говоришь - лучше будут тебя воспринимать", - рассказывает она.



"Когда Нурсултан в 2005 году читал стихи на украинском языке из "Кобзаря" (книга стихов Тараса Шевченко), вы меня извините, наизусть, он лучше, чем наши все президенты разговаривает на украинском языке; я вообще тогда в него влюбилась. Я от него, конечно, в восторге. Вот если бы у нас был такой президент…" - призналась она. Кстати, на здании училища, где постигал науку Нурсултан Назарбаев, есть памятное место с его изображением. В местном музее экспонатов о Назарбаеве уже набралось очень много, и там подумывают над тем, чтобы расширяться. А вот так выглядит дорогой казахстанскому Президенту украинский город в конце 2018 года.



Текст: Ренат Ташкинбаев, Фото: Турар Казангапов Источник - Tengrinews.kz

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