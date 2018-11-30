Продолжается народная революция в Париже - задержаны 255 повстанцев

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22:41 01.12.2018
В ходе протестов во французской столице сотрудники правоохранительных органов страны задержали по меньшей мере 255 человек. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные полиции.
Также отмечается, что число пострадавших возросло до 92, 14 из них - полицейские.
Ранее сообщалось, что корреспондент телеканала RT International Питер Оливер и стрингер видеоагентства Ruptly пострадали в ходе протестов во французской столице.
Всего во Франции пострадали 12 сотрудников RT и видеоагентства Ruptly.
В стране с середины ноября проходят акции протеста против повышения цен на топливо.